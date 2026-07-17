رد پرتابه در آسمان خمین
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشاندهنده رد یک پرتابه در آسمان خمین استان مرکزی در صبح جمعه ۲۶ تیرماه است.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشاندهنده رد یک پرتابه در آسمان خمین استان مرکزی در صبح جمعه ۲۶ تیرماه است.
روزنامه اکیپ فرانسه در گزارشی به بررسی یک عکس تاریخی و جاودانه در دنیای فوتبال پرداخته است.
به نوشته این روزنامه، گاهی دست سرنوشت چنان سناریوی شگفتانگیزی مینویسد که حتی بزرگترین نویسندگان سینما نیز از خلق آن عاجزند. تقابل تیمهای ملی آرژانتین و اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، تنها یک نبرد فوتبالی ساده نیست، بلکه رویارویی دو ستارهای است که مسیر زندگیشان ۱۹ سال پیش، در یک اتاق کوچک و به شکلی کاملا اتفاقی، به هم گره خورد.
در دسامبر ۲۰۰۷، زمانی که لامین یامال تنها یک نوزاد پنجماهه بود، به همراه مادرش در قرعهکشی خیریه یونیسف (UNICEF) برنده شد. جایزه این قرعهکشی، حضور در یک کمپین عکاسی مشترک با باشگاه بارسلونا بود. در آن روزها، لیونل مسی جوانی ۲۰ ساله بود که تازه داشت نامی برای خود دستوپا میکرد.
خوان مونفورت، عکاس مستقل این پروژه، با تجهیزاتی ساده شامل وان پلاستیکی دخترش، یک اردک پلاستیکی، صابون و حوله به محل تمرین بارسلونا رفت. او هرگز تصور نمیکرد در حال ثبت عکسی است که دو دهه بعد، به اثری ماندگار در تاریخ فوتبال تبدیل خواهد شد.
لیونل مسی؛ فوقستارهای که نگهداشتن نوزاد را بلد نبود!
مونفورت درباره پشت صحنه این عکس میگوید: «کار بسیار سختی بود. مسی پسر بسیار درونگرا و خجالتی بود. او تازه از رختکن تمرین بیرون آمده بود و ناگهان خودش را در اتاقی دید که یک وان آب و یک نوزاد در آن بود. مسی اصلا نمیدانست باید از کجا شروع کند و حتی بلد نبود چطور نوزاد را در آغوش بگیرد!»
در تصاویر آن روز، دستپاچگی و لبخندهای معذب مسی کاملا مشهود است. با این حال، آن نوزاد رشد کرد، با تماشای جادوی مسی بزرگ شد و در ۱۵ سالگی به بارسلونا رسید.
نبرد دو نسل در فینال جام جهانی ۲۰۲۶
اکنون، مسی ۳۹ ساله در قامت اسطورهای تکرارنشدنی، به دنبال حفظ تاجوتخت و کسب دومین جام جهانی متوالی است. در نقطه مقابل، لامین یامال ۱۹ ساله، پس از درخشش در یورو ۲۰۲۴، حالا بهعنوان جانشین مسی، رهبری خط حمله لاروخا را بر عهده دارد.
یامال مدتی پیش با دیدن این عکس قدیمی، با لبخند گفت: «من کمی بزرگ شدهام و لئو هم همینطور. امیدوارم در فینال با او روبهرو شوم»؛ رویایی که اکنون به حقیقت پیوسته است. پدر یامال این اتفاق را «دیداری منحصربهفرد میان دو افسانه» نامیده است.
پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد که وحید عابری، ۳۹ ساله و ساکن لیورپول، به اتهام همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی بازداشت شده است. پلیس اعلام کرد تحقیقات این پرونده به جمهوری اسلامی مرتبط است.
بر اساس بیانیه پلیس، عابری ۲۴ تیر در منطقه بیرمنگام بازداشت و چند محل در بیرمنگام و لیورپول نیز بازرسی شد. پس از تکمیل تحقیقات، دادستانی با طرح اتهام علیه او موافقت کرد.
هلن فلاناگان، رییس پلیس مبارزه با تروریسم لندن، گفت این پرونده نمونه دیگری از اقدام پلیس برای مختل کردن فعالیتهای مشکوک مرتبط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی است. او افزود تاکنون هیچ تهدید مستقیمی علیه مردم یا هیچ فرد یا جامعهای در ارتباط با این پرونده شناسایی نشده است.
وحید عابری تا زمان برگزاری جلسه دادگاه در بازداشت خواهد ماند و قرار است روز جمعه ۲۶ تیر در دادگاه وستمینستر حاضر شود.
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت حملات آمریکا به جمهوری اسلامی از بامداد جمعه وارد فاز جدیدی شده است و آمریکا پیش از این اخطار داده بود که اگر تفاهمنامه اجرا نشود، پلها و نیروگاهها هدف حمله قرار میگیرند.
او افزود در صورت ادامه انهدام پلها، بهویژه در جنوب کشور که مبداء انتقال کالا است، خطر قحطی در ایران وجود دارد.
شبکه رووداو به نقل از یک مقام ارشد حزب کومله زحمتکشان کردستان ایران گزارش داد که در حملهای موشکی به مقر این گروه در زرگویز در استان سلیمانیه، در شرق اقلیم کردستان عراق، دستکم هشت عضو این حزب کشته و چند نفر دیگر زخمی شدهاند.
عبدالله آذربار، عضو دفتر سیاسی و مسئول کمیسیون نظامی این حزب به رووداو گفت: «جمهوری اسلامی با شش موشک ما را هدف قرار داد. بر اساس آمار اولیه، دستکم هشت نفر از نیروهای ما کشته شدهاند.»
آذربار گفت: «انتظار میرود شمار تلفات افزایش یابد، زیرا آتش همچنان در پایگاه ادامه دارد و آمار دقیق قربانیان هنوز مشخص نیست.»
همزمان، سازمان مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق روز جمعه اعلام کرد نیروهای ائتلاف بین ساعت ۴:۱۹ تا ۵:۲۵ بامداد جمعه هشت پهپاد را در اربیل سرنگون کردند. این سازمان اعلام کرد در این عملیات هیچ کشته یا مجروحی گزارش نشده است.
شبکه رووداو به نقل از یک مقام ارشد حزب کومله زحمتکشان کردستان ایران گزارش داد که در حملهای موشکی به مقر این گروه در زرگویز در استان سلیمانیه، در شرق اقلیم کردستان عراق، دستکم هشت عضو این حزب کشته و چند نفر دیگر زخمی شدهاند.
عبدالله آذربار، عضو دفتر سیاسی و مسئول کمیسیون نظامی این حزب به رووداو گفت: «جمهوری اسلامی با شش موشک ما را هدف قرار داد. بر اساس آمار اولیه، دستکم هشت نفر از نیروهای ما کشته شدهاند.»
آذربار گفت: «انتظار میرود شمار تلفات افزایش یابد، زیرا آتش همچنان در پایگاه ادامه دارد و آمار دقیق قربانیان هنوز مشخص نیست.»
همزمان، سازمان مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق روز جمعه اعلام کرد نیروهای ائتلاف بین ساعت ۴:۱۹ تا ۵:۲۵ بامداد جمعه هشت پهپاد را در اربیل سرنگون کردند. این سازمان اعلام کرد در این عملیات هیچ کشته یا مجروحی گزارش نشده است.