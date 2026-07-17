مقام‌های جمهوری اسلامی گفته‌اند حمله ۹ اسفند ۱۴۰۴ که هم‌زمان با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی و کشته شدن علی خامنه‌ای، دیکتاتور وقت ایران، رخ داد، به جان باختن بیش از ۱۷۵ دانش‌آموز و معلم انجامید. با این حال، در هفته‌های گذشته بارها از عبارت «میناب ۱۶۸ » برای یادبود ۱۶۸ دانش‌آموز کشته‌شده استفاده کرده‌اند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز که پیش از این در گزارشی تحقیقی درباره حمله به مدرسه «شجره طیبه» شمار جان‌باختگان شامل دانش‌آموزان و کارکنان مدرسه را بین ۱۵۷ تا ۱۶۸ نفر و تعداد مجروحان را بین ۹۵ تا ۱۱۱ نفر گزارش کرد که ارقام اعلام‌شده از سوی مقام‌های حکومتی در ایران تفاوت دارد.

تسلیحات و شواهد موقعیت نظامی

شبکه اسکای نیوز در گزارش خود گفت در تصاویر منتشرشده از روز حمله، قطعات و باله‌های هدایت‌کننده یک موشک کروز تاماهاک (Tomahawk) در ساختمان‌های مجاور دیده می‌شود که از تسلیحات مورد استفاده ارتش آمریکا است. بررسی تصاویر ماهواره‌ای نیز نشان می‌دهد که ناوگروه هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن در روز حادثه در دریای عمان و در برد عملیاتی نسبت به شهر میناب مستقر بوده است.

به‌گفته این شبکه، بررسی‌های میدانی خبرنگاران نشان می‌دهد که اگرچه چند ساختمان در مجاورت مدرسه به یک تیپ موشکی نیروی دریایی مرتبط بودند، اما محوطه مدرسه با یک دیوار از بخش نظامی جدا شده بود و وقوع انفجارهای ثانویه در آن رخ نداد که نشان‌دهنده عدم وجود مهمات نظامی در مدرسه است.

خطاهای اطلاعاتی و نقایص سیستم هدف‌گیری

فرماندهان ارشد نظامی آمریکا اعلام کردند که این حمله بر پایه فرضیه هدف قرار دادن یک مقر فرماندهی نیروی دریایی انجام شده است.

در ادامه گزارش شبکه اسکای نیوز گفته شده شواهد نشان می‌دهند اطلاعات و تصاویر مبنای این حمله قدیمی و متعلق به سال ۲۰۱۵ بوده‌اند؛ زمانی که این ساختمان هنوز بخشی از یک پادگان نظامی فعال بود. با وجود اینکه از اواخر سال ۲۰۱۵ کاربری محل تغییر یافته، برج‌های دیده‌بانی حذف شده و زمین‌های بازی ایجاد شده بودند، این تغییرات در ارزیابی نهایی لحاظ نشدند.

به‌گفته کارشناسان، در تصاویر ماهواره‌ای دسامبر ۲۰۲۵ نیز سایه افراد و کودکان در حیاط مدرسه قابل تشخیص بوده است.

ضعف‌های ساختاری و کاهش نظارت بر تلفات غیرنظامی

به‌گفته این شبکه منابع آگاه در آژانس اطلاعات دفاعی (DIA) فاش کرده‌اند که به‌دلیل حجم بالای بانک اطلاعاتی اهداف در ایران (چند صد هزار هدف بالقوه)، روند بازبینی و به‌روزرسانی دوره‌ای اهداف (که باید هر ۳ تا ۵ سال انجام شود) برای اکثر مکان‌ها صورت نگرفته بود.

علاوه بر این، بر اساس بخشنامه‌های اجرایی صادر شده در ژانویه ۲۰۲۶، نهادهای تخصصی مربوط به کاهش آسیب‌های غیرنظامی (Civilian Protection Center of Excellence) در پنتاگون منحل یا به شدت تضعیف شدند و تعداد کارشناسان این واحد از حدود ۴۰ نفر به ۷ نفر کاهش یافت.

به‌گفته متخصصان تدارکات نظامی، حجم و سرعت بالای حملات در ۲۴ ساعت اول (بیش از ۱۰۰۰ هدف) در عمل فرصت کافی برای بررسی‌های حقوقی و ارزیابی‌های ثانویه اهداف را از پرسنل سلب کرده بود.

مواضع سیاسی و وضعیت بررسی پرونده

مقامات دولت آمریکا، از جمله دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری،و پیت هگست، وزیر دفاع، در مواضع رسانه‌ای خود مسئولیت این حمله را رد کرده و از احتمال خطای موشکی از سوی جمهوری اسلامی سخن گفته‌اند.

به‌گفته شبکه اسکای نیوز، منابع نظامی نزدیک به پرونده تایید کرده‌اند که تحقیقات اولیه ارتش به نتیجه‌گیری خطای انسانی رسیده است.

از سوی دیگر، حقوق‌دانان بین‌المللی اشاره کرده‌اند که عدم اتخاذ تدابیر لازم برای تایید ماهیت غیرنظامی هدف، می‌تواند نقض قوانین بین‌المللی و مصداق جرایم جنگی باشد. گزارش رسمی و نهایی ارتش آمریکا درباره این حادثه هنوز به صورت عمومی منتشر نشده است.