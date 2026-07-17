وزارت خارجه قطر حملات جمهوری اسلامی به خاک قطر، اردن، بحرین و کویت را به شدیدترین لحن محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت کشورها، حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل دانست.

وزارت خارجه قطر اعلام کرد جمهوری اسلامی مسئول حقوقی حملات و پیامدهای آن است و افزود دوحه حق پاسخ مطابق حقوق بین‌الملل و ماده ۵۱ منشور سازمان ملل را برای خود محفوظ می‌داند.

وزارت خارجه قطر خواستار توقف فوری همه حملات، جلوگیری از گسترش تنش، بازگشت به گفت‌وگو و پایبندی به تفاهم‌های حاصل از تلاش‌های دیپلماتیک شد.