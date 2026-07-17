شبکه روداو به نقل از عبدالله آذربار، عضو دفتر سیاسی حزب «کومله زحمتکشان کردستان ایران» گزارش داد در حمله موشکی صبح جمعه ۲۶ تیر جمهوری اسلامی به یکی از مقرهای این حزب در منطقه زرگویز سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، ۹ پیشمرگه کشته و سه عضو دیگر زخمی شدند که حال آن‌ها وخیم است.

به گفته آذربار، این حمله حدود ساعت شش صبح با هشت موشک بزرگ سنگرشکن انجام شد؛ سه موشک به مقر اصابت کرد و موجب تلفات شد و سه موشک دیگر نیز در همان منطقه فرود آمد.

روداو هویت پیشمرگه‌های کشته‌شده را کسری رحمان‌نژاد، رضا صادقی، سینا صفری، ذکریا فقیه حسن‌آقا، فرهاد قمری، یاسین کیانپور، احمد محمودی، سروش نصری و سیاوان نیک‌خواه اعلام کرد.

حزب کومله زحمتکشان کردستان ایران یکی از احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است.

هم‌زمان، دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد اربیل نیز بامداد جمعه با هشت پهپاد هدف قرار گرفت و همه آن‌ها منهدم شدند.