شنیدهشدن صدای جنگنده در چابهار و دیدهشدن ستون دود در آسمان
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت: «بامداد جمعه ۲۶ تیر صدای جنگنده در آسمان شهر پیچید و برج مراقبت دریایی اسکله کلانتری هدف گرفته شد.»
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت: «بامداد جمعه ۲۶ تیر صدای جنگنده در آسمان شهر پیچید و برج مراقبت دریایی اسکله کلانتری هدف گرفته شد.»
شبکه روداو به نقل از عبدالله آذربار، عضو دفتر سیاسی حزب «کومله زحمتکشان کردستان ایران» گزارش داد در حمله موشکی صبح جمعه ۲۶ تیر جمهوری اسلامی به یکی از مقرهای این حزب در منطقه زرگویز سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، ۹ پیشمرگه کشته و سه عضو دیگر زخمی شدند که حال آنها وخیم است.
به گفته آذربار، این حمله حدود ساعت شش صبح با هشت موشک بزرگ سنگرشکن انجام شد؛ سه موشک به مقر اصابت کرد و موجب تلفات شد و سه موشک دیگر نیز در همان منطقه فرود آمد.
روداو هویت پیشمرگههای کشتهشده را کسری رحماننژاد، رضا صادقی، سینا صفری، ذکریا فقیه حسنآقا، فرهاد قمری، یاسین کیانپور، احمد محمودی، سروش نصری و سیاوان نیکخواه اعلام کرد.
حزب کومله زحمتکشان کردستان ایران یکی از احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است.
همزمان، دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد اربیل نیز بامداد جمعه با هشت پهپاد هدف قرار گرفت و همه آنها منهدم شدند.
پیامهای ارسالی مخاطبان به ایران اینترنشنال حاکی از تداوم قطعیهای گسترده آب و برق در میانه گرمای تابستان است. شهروندان از تهران، اهواز، آبادان، اندیمشک، ورامین، هشتگرد، کرمانشاه، طرقبه و دهها شهر و منطقه دیگر از ساعتها بیآبی و خاموشیهای مکرر خبر دادهاند.
طبق این روایتها، این وضعیت در برخی مناطق به قطع ۱۲ تا ۴۸ ساعته آب و در برخی دیگر به خاموشیهای چندساعته برق در گرمترین ساعات روز رسیده است.
بسیاری از مخاطبان میگویند قطع برق، به دلیل وابستگی ساختمانها به پمپهای آب، همزمان باعث قطع دسترسی به آب نیز میشود و زندگی روزمره را با اختلال جدی روبهرو کرده است.
پیامهای مخاطبان نشان میدهد این شرایط بر جنبههای مختلف زندگی شهروندان تأثیر گذاشته است؛ از توقف فعالیت کسبوکارها و بیکار ماندن مغازهداران گرفته تا از کار افتادن آسانسورها، خسارت به لوازم برقی، دشواری نگهداری مواد غذایی و تحمل گرمای شدید بدون امکان استفاده از وسایل سرمایشی. شماری از شهروندان نیز از کیفیت نامناسب آب، از جمله گلآلود بودن آب لولهکشی، و نبود اطلاعرسانی یا پاسخگویی درباره زمان و علت قطعیها گلایه کردهاند.
این مشکلات در حالی گزارش میشود که به گفته مخاطبان، همزمانی قطعی آب و برق با اختلالهای اینترنت و فضای ناشی از جنگ در ایران، فشار مضاعفی بر زندگی روزمره وارد کرده است.
پیامهای ارسالی مخاطبان به ایراناینترنشنال حاکی از تشدید اختلال در اینترنت همزمان با افزایش تنشهای نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی است. شهروندان از تهران، شیراز، اهواز، اراک و دیگر شهرها گزارش دادهاند که اینترنت بهطور مکرر قطع یا بهشدت کند شده، ابزارهای عبور از فیلترینگ از کار افتاده و قطعی برق نیز به قطع کامل ارتباطات منجر شده است.
جزییات بیشتر در گفتوگو با محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
شبکه روداو به نقل از عبدالله آذربار، عضو دفتر سیاسی حزب «کومله کردستان ایران» گزارش داد در حمله موشکی صبح جمعه ۲۶ تیر جمهوری اسلامی به یکی از مقرهای این حزب در منطقه زرگویز سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، ۹ پیشمرگه کشته و سه عضو دیگر زخمی شدند که حال آنها وخیم است.
به گفته آذربار، این حمله حدود ساعت شش صبح با هشت موشک بزرگ سنگرشکن انجام شد؛ سه موشک به مقر اصابت کرد و موجب آسیب جدی به این مقر شد و سه موشک دیگر نیز در همان منطقه فرود آمد.
روداو هویت پیشمرگههای کشتهشده را کسری رحماننژاد، رضا صادقی، سینا صفری، ذکریا فقیه حسنآقا، فرهاد قمری، یاسین کیانپور، احمد محمودی، سروش نصری و سیاوان نیکخواه اعلام کرد.
حزب کومله کردستان ایران یکی از احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است.
همزمان، دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد اربیل نیز بامداد جمعه با هشت پهپاد هدف قرار گرفت و همه آنها منهدم شدند.
قیمت جهانی نفت در پی ادامه حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار گرفته است. بهای نفت برنت، شاخص جهانی نفت، به نزدیک ۸۵ دلار در هر بشکه رسیده و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز به حدود ۸۰ دلار افزایش یافته است.
برنت در پایان معاملات هفته گذشته ۷۶ دلار و نفت آمریکا ۷۱ دلار معامله میشد.
تحلیلگران بانک دویچه اعلام کردند اگر روند کنونی ادامه یابد، نفت برنت برای نخستین بار در بیش از یک ماه گذشته بالاتر از ۸۵ دلار در هر بشکه بسته خواهد شد.
همزمان، نگرانی سرمایهگذاران از افزایش ریسکهای ژیوپلیتیک و تداوم فشارهای تورمی، بازارهای سهام آسیا را نیز تحت تاثیر قرار داد. شاخص بورس تایوان با افت ۶٫۵ درصدی بیشترین کاهش را در میان بازارهای منطقه ثبت کرد.