خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، جمعه ۲۶ تیر از حمله به یک کشتی با پرچم تایلند در تنگه هرمز خبر داد.

این رسانه حکومتی نوشت این کشتی «بدون توجه به هشدارها و بدون اخذ مجوز از نیروی دریایی سپاه قصد داشت از تنگه هرمز عبور کند که با ممانعت نیروی دریایی سپاه مواجه شد و مورد هدف قرار گرفت».

در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیری‌ها در منطقه انجامیده است.

۲۴ تیر، اداره کل کشتیرانی هند به مالکان شناورها و شرکت‌های مدیریت کشتیرانی دستور داد با توجه به مخاطرات موجود، تا اطلاع ثانوی از اعزام دریانوردان هندی به تنگه هرمز خودداری کنند .

کاهش چشمگیر تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز

شبکه ان‌بی‌سی نیوز جمعه ۲۶ تیر با اشاره به تشدید تنش‌های منطقه‌ای گزارش داد تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح خود در سه هفته گذشته رسیده است.

بر پایه داده‌های شرکت رهگیری دریایی کپلر، تنها هشت کشتی پنج‌شنبه ۲۵ تیر از این گذرگاه راهبردی عبور کردند.

هفت فروند از این هشت کشتی به‌جای استفاده از مسیر مورد حمایت آمریکا در امتداد سواحل عمان، مسیر مورد نظر جمهوری اسلامی را در تنگه هرمز انتخاب کردند؛ اقدامی که به نوشته این رسانه، نشان‌دهنده نگرانی شرکت‌های کشتیرانی از حملات پهپادی و موشکی حکومت ایران است.

در هفته‌های اخیر، اقدام عمان در اعلام مسیر جایگزین برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز واکنش تهران را در پی داشته است.

جمهوری اسلامی این اقدام را مغایر با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد می‌داند و به همین دلیل، برخی شناورها را در این گذرگاه راهبردی هدف قرار داده است.

جمهوری اسلامی از حمله موشکی آمریکا به یک نفت‌کش در جزیره خارک خبر داد

احسان جهانیان، معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر، ۲۶ تیر خبر داد دو موشک آمریکایی به نفت‌کش «بلما ان‌آی ۲۲» که در جزیره خارک پهلو گرفته است، اصابت کردند.

جهانیان افزود این نفت‌کش دو روز پیش نیز از سوی «دشمن» هدف قرار گرفته بود تا «از پهلوگیری آن در این پایانه مهم صادراتی نفت جلوگیری شود».

به‌گفته این مقام امنیتی جمهوری اسلامی، تانکر این شناور در حال حاضر خالی است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۶ تیر در واکنش به حملات سپاه پاسداران در تنگه هرمز، مجوز موقت فروش نفت ایران را لغو کرد .

این مجوز پیش‌تر در قالب معافیتی ۶۰ روزه ، صادرات نفت و فرآورده‌های پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریم‌ها مستثنا کرده بود.

ایالات متحده همچنین از شامگاه ۲۳ تیر محاصره دریایی بنادر ایران را از سر گرفت؛ اقدامی که چشم‌انداز اقتصاد ایران را بیش از پیش با ابهام مواجه کرده است.

لفاظی مقام‌های حکومت و تشدید محدودیت‌های رسانه‌ای

مقام‌های جمهوری اسلامی هم‌زمان با ادامه درگیری‌ها، به لفاظی‌های تهدیدآمیز خود علیه آمریکا و اسرائیل ادامه می‌دهند.

محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، ۲۶ تیر تهدید کرد پاسخ جمهوری اسلامی به حملات آمریکا «فراتر از کلیشه‌های معمول، پشیمان‌کننده و متحیرکننده» خواهد بود.

او اضافه کرد: «دشمن زمانی متوجه ابعاد این طراحی محاسباتی می‌شود که دیگر راه برگشتی ندارد.»

محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، نیز گفت: «اگر دشمن یک پل را هدف قرار دهد، ما دو پل از زیرساخت‌های آنها را هدف قرار خواهیم داد.»

این در حالی است که امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس، از احتمال «اشغال» شماری از جزایر ایران خبر داد.

ثابتی گفت «اشغال» برخی جزیره‌ها و نقاط کلیدی کشور زمانی ممکن است که پیش از آن، زیرساخت‌های مواصلاتی آسیب دیده باشند، تا «دشمن» از طریق «گروه‌های تجزیه‌طلب» یا عملیات هلی‌برن بتواند آسان‌تر به اهداف خود برسد و در جابه‌جایی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی اخلال ایجاد کند.

ثابتی با اشاره به پایان جام جهانی فوتبال، روزهای پیش‌رو را «بسیار حساس» خواند و از کسانی که به گفته او، تصور می‌کردند توافق با آمریکا به پایان جنگ منجر می‌شود، انتقاد کرد.

پایگاه خبری اکسیوس جمعه ۲۶ تیر گزارش داد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در حال بررسی اجرای حمله‌ای گسترده‌تر علیه مواضع حکومت ایران است؛ عملیاتی که دامنه آن فراتر از حملات کنونی در مناطق پیرامون تنگه هرمز خواهد بود.

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ۲۶ تیر در دستورالعملی تازه به رسانه‌ها ابلاغ کرد از انتشار جزییات آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها خودداری کنند.

بر اساس این دستورالعمل که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، رسانه‌ها از انتشار جزییات مربوط به آسیب زیرساخت‌های غیرنظامی، میزان تخریب و تاثیر حملات بر روند خدمات‌رسانی منع شده‌اند.

در این ابلاغیه با اشاره به «تداوم شرایط جنگی و احتمال گسترش دامنه آن» تاکید شده است رسانه‌ها در پوشش اخبار حملات از انتشار «اطلاعات حیاتی»، «ایجاد رعب و وحشت در مردم» و پرداختن به جزییات میزان موفقیت حملات و آثار آن بر خدمات عمومی بپرهیزند.