در مهم‌ترین تحولات ۲۴ ساعت گذشته، حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی دامنه درگیری‌ها را در جنوب ایران، تنگه هرمز و کشورهای حاشیه خلیج فارس گسترش داد. هم‌زمان، اختلال در کشتیرانی و افزایش قیمت نفت و ارز، پیامدهای اقتصادی جنگ را تشدید کرد.

ارتش آمریکا در چندمین شب پیاپی حملات خود، ده‌ها موضع نظامی، زیرساخت برق و پل راهبردی در جنوب ایران را هدف قرار داد. سنتکام اعلام کرد سامانه‌های دیده‌بانی ساحلی، پدافند هوایی و زیرساخت‌های لجستیکی و دریایی از اهداف این عملیات بودند؛ رسانه‌های ایران نیز از کشته شدن دست‌کم هشت نفر، زخمی شدن ۲۰ نفر و اصابت موشک به یک نفتکش در نزدیکی جزیره خارک خبر دادند.

در مقابل، جمهوری اسلامی حملات خود را در تنگه هرمز و منطقه ادامه داد. وزارت دفاع کویت اعلام کرد موشک‌ها و پهپادهای ایران به پادگان‌ها و تاسیسات حیاتی، از جمله نیروگاه‌های برق و آب‌شیرین‌کن، آسیب رسانده و شماری از نیروهای ارتش را زخمی کرده‌اند. قطر، اردن و دولت اقلیم کردستان عراق این حملات را محکوم کردند و دوحه گفت حق پاسخ‌گویی بر اساس حقوق بین‌الملل را برای خود محفوظ می‌داند.

تنش‌ها در آب‌های منطقه نیز افزایش یافت. خبرگزاری تسنیم از هدف قرار گرفتن یک کشتی با پرچم تایلند در تنگه هرمز خبر داد و ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد یک «شناور متخاصم» را در شمال اقیانوس هند با موشک کروز هدف گرفته است. طبق داده‌های شرکت کپلر، تنها هشت کشتی روز پنج‌شنبه از تنگه هرمز عبور کردند؛ هم‌زمان بهای نفت برنت از ۸۸ دلار در هر بشکه گذشت و قیمت دلار در بازار آزاد ایران با عبور از ۱۹۱ هزار تومان رکورد تازه‌ای ثبت کرد.

در عرصه سیاسی، مقام‌های جمهوری اسلامی از ادامه پاسخ نظامی سخن گفتند و محسن رضایی اعلام کرد از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد «چیزی باقی نمانده است». امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، از تهران خواست به تفاهم‌نامه ۶۰ روزه با آمریکا پایبند بماند و زمینه بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری گفت‌وگوها را فراهم کند؛ در همین حال، دولت بریتانیا سپاه پاسداران را رسماً در فهرست گروه‌های غیرقانونی و تهدیدکننده امنیت ملی قرار داد.

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