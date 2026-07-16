نتانیاهو سفر هفته آینده به آمریکا را لغو کرد
دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پنجشنبه ۲۵ تیر اعلام کرد نتانیاهو به دلیل به تعویق افتادن مراسم خاکسپاری لیندزی گراهام، سناتور آمریکایی، هفته آینده به آمریکا سفر نخواهد کرد.
دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پنجشنبه ۲۵ تیر اعلام کرد نتانیاهو به دلیل به تعویق افتادن مراسم خاکسپاری لیندزی گراهام، سناتور آمریکایی، هفته آینده به آمریکا سفر نخواهد کرد.
خبرگزاری دولتی سانا، به نقل از یک منبع در وزارت کشور سوریه گزارش داد مقامهای این کشور تلاش برای قاچاق محمولهای از سلاحهای پیشرفته و موشکها از مرز عراق را خنثی کردهاند. به گفته این منبع، بررسیهای اولیه نشان میدهد این محموله برای حزبالله لبنان در نظر گرفته شده بود.
این گزارش در حالی منتشر میشود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرده بود در گفتوگو با احمد الشرع، رییس دولت سوریه، درباره مقابله با حزبالله گفتوگو کرده است.
حاکمان جدید سوریه که پس از سقوط حکومت بشار اسد قدرت را در دست گرفتهاند، سالها با حزبالله جنگیدهاند. حزبالله در جریان جنگ داخلی سوریه برای حمایت از بشار اسد، رییسجمهوری پیشین سوریه، نیرو به این کشور اعزام کرده بود.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد درآمد از دسترفته صنایع بر اثر قطعی برق از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.
خبرگزاری ایلنا شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر به نقل از زارعی گزارش داد بحران انرژی خسارتها را بهصورت نامتوازن میان واحدهای تولیدی توزیع کرده و صنایع دارای فرایند «تولید پیوسته» بهدلیل ماهیت فعالیت خود، بیشترین آسیب را از قطعی برق متحمل شدهاند.
زارعی بر ضرورت مدیریت ویژه تامین انرژی این واحدها تاکید کرد و گفت وزارت صنعت این موضوع را بهطور جدی پیگیری میکند، زیرا تداوم تولید در کنترل بازار و جلوگیری از کمبود کالا نقش مهمی دارد.
به گفته او، واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی در حال حاضر بهطور متوسط هفتهای دو روز با قطعی برق مواجه هستند و این وضعیت خسارت قابلتوجهی به تولید وارد کرده است.
۲۴ تیر، روزنامه اطلاعات گزارش داد خاموشی برق صنایع میتواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور، از جمله افزایش آمار بیکاری، به دنبال داشته باشد.
این روزنامه قطع برق صنایع را اقدامی «ضد تولید ملی» خواند و نوشت محدودیتهای برق باید «بهطور عادلانه» میان بخشهای خانگی، تجاری، خدماتی و صنعتی توزیع شود و بخش تولید و صنعت نباید به تنهایی بار بحران انرژی کشور را به دوش بکشد.
محمدمسعود سمیعینژاد، معاون وزیر صنعت و رییس هیات عامل ایمیدرو، نیز ۲۴ تیر گفت برق صنایع در ایران ۱۵ برابر گرانتر از برق خانگی است و اجبار واحدهای صنعتی به ساخت نیروگاه، تولید، اشتغال و رقابتپذیری را تهدید میکند.
ریشههای بحران برق
محمود حکیمی، عضو کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکای صنعت برق ایران، ۲۴ تیر در گفتوگو با وبسایت اکوایران اعلام کرد اقتصاد دستوری، قیمتگذاری غیرواقعی و کاهش انگیزه سرمایهگذاری از عوامل اصلی بحران برق به شمار میروند.
او گفت بر اساس برنامههای توسعه، قرار بود سالانه حدود پنج هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود، اما این هدف در سالهای گذشته محقق نشده است.
حکیمی همچنین از نحوه تخصیص سوخت انتقاد کرد و افزود برخی نیروگاههای قدیمی با بازدهی حدود ۳۰ درصد همچنان از گاز یارانهای استفاده میکنند؛ در حالی که نوسازی این نیروگاهها و تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی میتوانست کمبود برق را کاهش دهد.
او در ادامه، استخراج غیرمجاز رمزارز با برق یارانهای را از دیگر عوامل تشدید بحران دانست و گفت سود بالای این فعالیت باعث شده برخی افراد خطر شناسایی و برخورد قانونی را بپذیرند.
حکیمی هشدار داد خاموشی راهحل بحران نیست و تنها کمبود برق را میان مشترکان توزیع میکند.
بر پایه پیامهای رسیده از مخاطبان ایراناینترنشنال، قطعی برق در برخی شهرها بلافاصله پس از پایان مراسم دفن جنازه علی خامنهای آغاز شد.
قطعیهای مکرر و بیبرنامه برق و آب در روزهای اخیر همزمان با اوج گرمای تابستان، زندگی و کسبوکار مردم را در بسیاری از مناطق ایران مختل کرده و امکان برنامهریزی را از آنان گرفته است.
ادامه خاموشیها میتواند تولید و سرمایهگذاری را کاهش دهد، هزینه کالاها و بیکاری را افزایش دهد و فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران وارد کند.
شهرداری تهران از طرح دیوارنگارهای برای نصب در میدان ولیعصر رونمایی کرد که به شکلی تلویحی به مرگ دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اشاره میکند.
در این دیوارنگاره دو عبارت به زبان انگلیسی دیده میشود؛ یکی هشتگ «لیندزی گراهام»، سناتور آمریکایی، که در هفته جاری درگذشت، و دیگری جمله «نفر بعدی چه کسی است؟» که در آن حروف «دی» D و «تی» T به صورت بزرگ نوشته شدهاند. این حروف با حروف اول نام و نام خانوادگی دونالد ترامپ مطابقت دارند.
نصب این دیوارنگاره در حالی انجام شده که طی هفتههای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی و حامیان حکومت بارها بر «انتقامگیری» از خون علی خامنهای و کشتن دونالد ترامپ تاکید کردهاند.
بهدنبال تشدید درگیریها در منطقه، هند به مالکان شناورها، شرکتهای مدیریت کشتیرانی و شرکتهای تامین نیروی دریانورد دستور داد تا اطلاع ثانوی، از اعزام شهروندان هندی به تنگه هرمز خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اداره کل کشتیرانی هند شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر با صدور دستوری اعلام کرد: «تا اطلاع ثانوی، هیچ دریانورد هندی نباید به کشتیهایی اعزام شود که مسیر سفر آنها شامل عبور از تنگه هرمز است.»
این نهاد با اشاره به حملات اخیر به کشتیها هشدار داد خطرات پیشروی دریانوردان و شناورهای تجاری فعال در منطقه «بهطور چشمگیری» افزایش یافته است.
در این دستور آمده است: «با توجه به تشدید وضعیت امنیتی در منطقه خلیج فارس، اداره کل کشتیرانی لازم میداند برای حفاظت از منافع دریانوردان هندی که در کشتیهای فعال در این منطقه خدمت میکنند، تدابیر احتیاطی بیشتری اتخاذ شود.»
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در جریان حملات سه روز گذشته به کشتیها در منطقه، دو دریانورد هندی جان خود را از دست دادند.
بر اساس آمار دولت هند، این کشور با بیش از ۳۰۰ هزار دریانورد شاغل در ناوگانهای کشتیرانی، سومین تامینکننده بزرگ نیروی کار دریانوردی تجاری در جهان به شمار میرود.
در روزهای اخیر، درگیریها در منطقه بهدنبال حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز بالا گرفته است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۷ تیر حملات حکومت ایران را ناقض تفاهمنامه اسلامآباد خواند و از پایان آتشبس با جمهوری اسلامی خبر داد.
در سوی دیگر، محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر «کنترل راهبردی» حکومت ایران بر تنگه هرمز را «خواسته عمومی و ملی» خواند و تهدید کرد تا زمانی که واشینگتن سازوکار تهران برای اداره تنگه هرمز را نپذیرد، این آبراه راهبردی بسته خواهد ماند.
احضار معاون سفیر جمهوری اسلامی در دهلینو
اداره کل کشتیرانی هند در ادامه از کاپیتانهای کشتیها خواست نسبت به وضعیت امنیتی در خلیج فارس، تنگه هرمز و آبهای مجاور هوشیاری کامل داشته باشند و هشدارهای ناوبری را بهطور مستمر رصد کنند.
به گزارش رویترز، دولت هند همچنین در واکنش به کشته شدن یکی از دریانوردان هندی در ۲۳ تیر، معاون سفیر جمهوری اسلامی در دهلینو را احضار و مراتب اعتراض شدید دهلینو را به تهران ابلاغ کرد.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
۲۲ تیر، روزنامه فایننشالتایمز به نقل از یک منبع آگاه خبر داد دولت دبی در حال برنامهریزی برای ساخت یک بندر جدید و یک پایانه کانتینری در سواحل شرقی امارات متحده عربی است تا از وابستگی دبی به بندر راهبردی جبلعلی در تنگه هرمز بکاهد و مسیری جایگزین فراهم کند.
همزمان با ادامه حملات نظامی به مواضع جمهوری اسلامی، آمریکا از شامگاه ۲۳ تیر بار دیگر محاصره دریایی بنادر ایران را از سر گرفته؛ اقدامی که به افزایش محدودیتهای کشتیرانی در آبهای منطقه دامن زده است.
بهدنبال تشدید درگیریها در منطقه، هند به مالکان شناورها، شرکتهای مدیریت کشتیرانی و شرکتهای تامین نیروی دریانورد دستور داد تا اطلاع ثانوی، از اعزام شهروندان هندی به تنگه هرمز خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اداره کل کشتیرانی هند شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر با صدور دستوری اعلام کرد تا اطلاع ثانوی هیچ دریانورد هندی نباید به کشتیهایی اعزام شود که مسیر سفر آنها شامل عبور از تنگه هرمز است.
این نهاد با اشاره به حملات اخیر به کشتیها هشدار داد خطرات پیشروی دریانوردان و شناورهای تجاری فعال در منطقه «بهطور چشمگیری» افزایش یافته است.
در این دستور آمده است: «با توجه به تشدید وضعیت امنیتی در منطقه خلیج فارس، اداره کل کشتیرانی لازم میداند برای حفاظت از منافع دریانوردان هندی که در کشتیهای فعال در این منطقه خدمت میکنند، تدابیر احتیاطی بیشتری اتخاذ شود.»
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