سخنگوی شرکت اماراتی «دانا گس» اعلام کرد این شرکت به دلیل «تهدیدهای امنیتی» معتبر و تشدید تنشهای منطقهای، فعالیت تاسیسات اصلی تولید در میدان گازی خور مور عراق را متوقف کرده است.
او افزود که این شرکت در حال رصد تحولات و بررسی وضعیت است.
در پی هدف قرار گرفتن برخی مراکز نظامی در شهرهای جنوبی ایران و تشدید مشکلات ناشی از جنگ، موجی از همدلی با ساکنان این مناطق شکل گرفته است. شماری از کاربران و مخاطبان در پیامهایی به ایراناینترنشنال تاکید کردند درد جنوب، درد تمام ایران است.
یکی از شهروندان در پیامی گفت کسانی که ماهها در تجمعات از جنگ و حمله به اسرائیل و ایالات متحده حمایت کرده و شعار دادهاند، اکنون باید برای واکنش به حملات آمریکا، راهی جنوب ایران شوند.
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مقامهای سوریه اعلام کردند تلاش برای قاچاق محمولهای از سلاحها و موشکهای پیشرفته از مرز عراق را خنثی کردهاند. خبرگزاری سانا گزارش داد بررسیهای اولیه نشان میدهد مقصد این محموله حزبالله لبنان بوده است.
گفتوگو با عبدالرحمن داوود، خبرنگار مستقل از سوریه
روزنامه پاکستانی اکسپرستریبیون در مقالهای نوشت پس از فروپاشی تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پاکستان تلاشهای دیپلماتیک خود برای کاهش تنشها را متوقف کرده است.
گفتوگو با جواد همدانی، خبرنگار ایراناینترنشنال
خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه نوشت جمهوری اسلامی از حوثیهای یمن خواسته است در صورت حمله آمریکا به زیرساختهای برق ایران، برای بستن تنگه بابالمندب، ورودی دریای سرخ، آماده باشند.
دو منبع ارشد جمهوری اسلامی و یک منبع منطقهای گفتند این درخواست در سطح رهبری جمهوری اسلامی مطرح و به حوثیها منتقل شده است. به گفته آنها، حوثیها به تازگی از این پیام مطلع شدهاند، اما جزئیاتی درباره نحوه انتقال آن یا زمان ارسال آن منتشر نشده است.
یک منبع نزدیک به حوثیها نیز به رویترز گفت این گروه با استقرار موشکها و پهپادها در نزدیکی تنگه بابالمندب، آماده حمله به کشتیها است و تنها در انتظار صدور دستور قرار دارد. این منبع افزود تصمیم درباره زمان بستن تنگه بابالمندب با نمایندگان سپاه پاسداران مستقر در یمن خواهد بود.
به گفته تحلیلگران، با بسته بودن تنگه هرمز، هرگونه اختلال در دریای سرخ میتواند دو مسیر اصلی صادرات نفت خاورمیانه را همزمان از دسترس خارج کند و بحران جهانی انرژی را تشدید کند.
دو منبع منطقهای نزدیک به ریاض نیز گفتند عربستان سعودی تهدیدهای جمهوری اسلامی و حوثیها را بسیار جدی گرفته و معتقد است هماهنگی میان تهران و حوثیها درباره دریای سرخ افزایش یافته است.
رویترز نوشت جمهوری اسلامی حوثیها را بخشی از «محور مقاومت» میداند. آمریکا نیز جمهوری اسلامی را به تامین سلاح، منابع مالی و آموزش نظامی برای حوثیها متهم کرده است، اما تهران این اتهام را رد میکند.
وزارت خارجه کویت در بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به این کشور را محکوم کرد و آن را ادامه رویکردی تهاجمی، نقض آشکار حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کویت و همچنین نقض منشور سازمان ملل و قطعنامه شماره ۲۸۱۷ شورای امنیت در سال ۲۰۲۶ دانست.
وزارت خارجه کویت اعلام کرد جمهوری اسلامی مسئولیت کامل ادامه این حملات و پیامدهای آن را بر عهده دارد و افزود ادامه این رویکرد تهاجمی علیه کویت و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، به تشدید تنشها دامن میزند و امنیت و ثبات منطقه را تضعیف میکند.
این وزارتخانه، ضمن درخواست توقف فوری حملات، تاکید کرد کویت به اتخاذ همه تدابیر لازم برای حفاظت از سرزمین، ساکنان و منافع خود ادامه خواهد داد و تمامی حقوق مشروع خود را بر اساس قوانین بینالمللی محفوظ میداند.