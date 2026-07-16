خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه نوشت جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن خواسته است در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های برق ایران، برای بستن تنگه باب‌المندب، ورودی دریای سرخ، آماده باشند.

دو منبع ارشد جمهوری اسلامی و یک منبع منطقه‌ای گفتند این درخواست در سطح رهبری جمهوری اسلامی مطرح و به حوثی‌ها منتقل شده است. به گفته آنها، حوثی‌ها به تازگی از این پیام مطلع شده‌اند، اما جزئیاتی درباره نحوه انتقال آن یا زمان ارسال آن منتشر نشده است.

یک منبع نزدیک به حوثی‌ها نیز به رویترز گفت این گروه با استقرار موشک‌ها و پهپادها در نزدیکی تنگه باب‌المندب، آماده حمله به کشتی‌ها است و تنها در انتظار صدور دستور قرار دارد. این منبع افزود تصمیم درباره زمان بستن تنگه باب‌المندب با نمایندگان سپاه پاسداران مستقر در یمن خواهد بود.

به گفته تحلیلگران، با بسته بودن تنگه هرمز، هرگونه اختلال در دریای سرخ می‌تواند دو مسیر اصلی صادرات نفت خاورمیانه را همزمان از دسترس خارج کند و بحران جهانی انرژی را تشدید کند.

دو منبع منطقه‌ای نزدیک به ریاض نیز گفتند عربستان سعودی تهدیدهای جمهوری اسلامی و حوثی‌ها را بسیار جدی گرفته و معتقد است هماهنگی میان تهران و حوثی‌ها درباره دریای سرخ افزایش یافته است.

رویترز نوشت جمهوری اسلامی حوثی‌ها را بخشی از «محور مقاومت» می‌داند. آمریکا نیز جمهوری اسلامی را به تامین سلاح، منابع مالی و آموزش نظامی برای حوثی‌ها متهم کرده است، اما تهران این اتهام را رد می‌کند.