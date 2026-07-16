ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات پهپادی هستند که در پی آنچه «تجاوز جمهوری اسلامی» خواند، انجام شده است.
در بیانیه ستاد کل ارتش کویت آمده است اگر صدای انفجار شنیده شود، این صدا ناشی از رهگیری حملات از سوی سامانههای پدافند هوایی است.
حملات آمریکا به مواضع نظامی جمهوری اسلامی از جنوب ایران فراتر رفته و مراکزی در سمنان، پاکدشت، ارومیه و خرمآباد را هدف قرار داده است.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت تا زمانی که سیاست «مقاومت» بر منافع ملی اولویت داشته باشد، احتمال بازگشت جمهوری اسلامی به میز مذاکره پایین خواهد بود و شواهد موجود نیز از ادامه و گسترش درگیریها حکایت دارد.
محمدرضا طالبینژاد، مشاور رییس مرکز پژوهشهای مجلس، به خبرگزاری ایرنا گفت میان مذاکره و آمادگی برای جنگ هیچ مغایرتی وجود ندارد، اما اگر مذاکره نتواند منافع ملی را تامین کند، دیگر کارایی نخواهد داشت.
او همچنین گفت: «جمهوری اسلامی نباید در برابر عهدشکنی آمریکا منفعل باشد و در صورت عهدشکنی، موارد نقض عهد رصد و ارزیابی و بر اساس آن تصمیمگیری خواهد شد.»
طالبینژاد تاکید کرد: «پیکان انتقام باید به سمت دشمن و شخص ترامپ نشانه رود.»
خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع نفتی و امنیتی عراق گزارش داد که بارگیری نفت خام در همه پایانههای عراق روز پنجشنبه، پس از برخورد یک پهپاد با یک نفتکش در پایانه بصره، متوقف شد. به گفته این منابع، این حادثه هیچ خسارت یا آتشسوزی به همراه نداشت.
خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع نفتی و امنیتی عراق گزارش داد که بارگیری نفت خام در همه پایانههای عراق روز پنجشنبه، پس از برخورد یک پهپاد با یک نفتکش در پایانه بصره، متوقف شد. به گفته این منابع، این حادثه هیچ خسارت یا آتشسوزی به همراه نداشت.
پایانههای نفتی عراق در جنوب این کشور قرار دارند. هنوز مشخص نیست چه طرفی این پهپاد را به پرواز درآورده است.
این نفتکش به همراه یک نفتکش دیگر که به عنوان اقدام احتیاطی در لنگرگاه مستقر بود، به خارج از بندر منتقل شد.
خبرگزاری دولتی عراق نیز روز چهارشنبه گزارش داد یک پهپاد در بندر فاو سقوط کرده، اما این حادثه هیچ خسارتی در پی نداشته است. این خبرگزاری جزئیات بیشتری ارائه نکرد و افزود فعالیتهای بندر تحت تاثیر این حادثه قرار نگرفته است.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد درآمد از دسترفته صنایع بر اثر قطعی برق از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.
خبرگزاری ایلنا شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر به نقل از زارعی گزارش داد بحران انرژی خسارتها را بهصورت نامتوازن میان واحدهای تولیدی توزیع کرده و صنایع دارای فرایند «تولید پیوسته» بهدلیل ماهیت فعالیت خود، بیشترین آسیب را از قطعی برق متحمل شدهاند.
زارعی بر ضرورت مدیریت ویژه تامین انرژی این واحدها تاکید کرد و گفت وزارت صنعت این موضوع را بهطور جدی پیگیری میکند، زیرا تداوم تولید در کنترل بازار و جلوگیری از کمبود کالا نقش مهمی دارد.
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همزمان با هفتمین روز دفن علی خامنهای، وقوع آتشسوزی در کارگاه ساختمانی در «صحن غدیر» در محل دفن امام امام هشتم شیعیان، باعث برخاستن دود سیاه در آسمان این منطقه شد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد گفت که این حادثه در بخشهای غیرزیارتی رخ داد، هیچ آسیبی به زائران وارد نشد و آتش در کمتر از ۱۰ دقیقه توسط نیروهای آتشنشانی مهار شد.