دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پنجشنبه ۲۵ تیر اعلام کرد روسیه در پی تشدید تنشها با مقامهای جمهوری اسلامی در تماس است و این تحولات را «دور تازهای از بیثباتی» توصیف کرد که میتواند خطرهایی برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد.
او بدون ارائه جزئیاتی درباره این تماسها گفت مقامهای جمهوری اسلامی درخواست گفتوگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، را مطرح نکردهاند.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد درآمد از دسترفته صنایع بر اثر قطعی برق از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.
خبرگزاری ایلنا شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر به نقل از زارعی گزارش داد بحران انرژی خسارتها را بهصورت نامتوازن میان واحدهای تولیدی توزیع کرده و صنایع دارای فرایند «تولید پیوسته» بهدلیل ماهیت فعالیت خود، بیشترین آسیب را از قطعی برق متحمل شدهاند.
زارعی بر ضرورت مدیریت ویژه تامین انرژی این واحدها تاکید کرد و گفت وزارت صنعت این موضوع را بهطور جدی پیگیری میکند، زیرا تداوم تولید در کنترل بازار و جلوگیری از کمبود کالا نقش مهمی دارد.
گزارش کامل را اینجا بخوانید.
همزمان با هفتمین روز دفن علی خامنهای، وقوع آتشسوزی در کارگاه ساختمانی در «صحن غدیر» در محل دفن امام امام هشتم شیعیان، باعث برخاستن دود سیاه در آسمان این منطقه شد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد گفت که این حادثه در بخشهای غیرزیارتی رخ داد، هیچ آسیبی به زائران وارد نشد و آتش در کمتر از ۱۰ دقیقه توسط نیروهای آتشنشانی مهار شد.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد که شهروندان در ساعتهای طولانی در شهرهای مختلف آب و برق ندارند و هیچ مسئولی پاسخگوی آنها نیست.
گفتوگو با لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
شرکت ردیابی دریایی کپلر اعلام کرد روز چهارشنبه ۲۴ تیر، ۹ کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که بیشتر آنها از مسیر آبهای ایران تردد داشتند. این رقم در روز پیش از آن ۱۳ کشتی بود.
بر اساس دادههای کپلر، همچنین هیچ نفتکش بسیار بزرگ حمل نفت خام یا کشتی حامل گاز طبیعی مایع در این روز از تنگه هرمز عبور نکرد.
دادههای منتشرشده از سوی کپلر نشاندهنده کاهش شمار شناورهای عبوری از این آبراه راهبردی در مقایسه با روز پیش از آن است.
اطلاعات و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد کادر پزشکی قانونی در کهریزک پیکر جمشید مومنی ثانی، از جانباختگان اعتراضات دیماه، را مقابل چشمان خانوادهاش شکافتند تا گلولههای جنگی باقیمانده در بدن او را پیش از صدور جواز دفن خارج کنند.
به گفته منابع آگاه، کالبدشکافی برای خارج کردن گلولهها با هدف از بین بردن شواهد مربوط به نوع سلاح و عاملان تیراندازی انجام گرفت.
در یکی از ویدیوهای رسیده، خواهر جمشید با گریه و التماس از مسئولان میخواهد پیکر برادرش را نشکافند و «پارهپاره» نکنند.
با این حال، کادر حاضر در محل با او برخوردی تهاجمی دارند و حتی نواری را که شماره شناسایی پیکر روی آن ثبت شده، در اختیار او میگذارند تا شخصا دور پای برادرش ببندد.
جمشید مومنی که متولد سال ۱۳۶۵ بود، شامگاه ۱۸ دی در جریان اعتراضات مردمی در خیابان سلسبیل تهران هدف گلوله جنگی قرار گرفت.
بر اساس اطلاعات رسیده، گلولهها به ناحیه شکم و پهلوی جمشید اصابت کردند و پس از عبور از ریه، به مرگ او منجر شدند.
خانواده این جاویدنام پس از ساعتها جستوجو، پیکر او را در حالی در کهریزک پیدا کردند که آثار اصابت دو گلوله بر بدنش وجود داشت.
فشار برای معرفی مومنی بهعنوان شهید حکومتی
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خانواده مومنی برای تحویل گرفتن پیکر او با مطالبه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مواجه شدند.
پس از آنکه خانواده اعلام کردند توانایی پرداخت این مبلغ را ندارند، نهادهای حکومتی آنها را تحت فشار قرار دادند تا جمشید را بهعنوان «شهید» معرفی کنند و پیکرش با پرچم جمهوری اسلامی به خاک سپرده شود.
اعضای خانواده او تحت فشارهای شدید امنیتی قرار داشتند و با گرفتن تعهد، از اطلاعرسانی آزادانه درباره نحوه کشته شدن جمشید منع شدند.
منابع مطلع میگویند خارج کردن گلوله از بدن جمشید پیش از صدور جواز دفن، با تلاش نهادهای حکومتی برای معرفی او بهعنوان «شهید» مرتبط بوده است.
به گفته آنها، باقی ماندن گلوله جنگی در بدن میتوانست شواهدی درباره نوع مهمات و احتمال شلیک از سوی نیروهای سپاه پاسداران یا نیروی انتظامی به جا بگذارد.
ایراناینترنشنال پیشتر نیز گزارشهایی دریافت کرده بود که نشان میداد در کهریزک، پیکر شماری از جانباختگان مقابل چشمان خانوادههایشان شکافته شده و گلولههای باقیمانده در بدن آنها خارج شده است.
در جریان اعتراضات دیماه، کهریزک به یکی از هولناکترین مراکز نگهداری پیکر جانباختگان تبدیل شد.
خانوادهها ناچار بودند ساعتها در میان انبوه کیسههای سیاه به دنبال عزیزان خود بگردند و در بسیاری از موارد با پیکرهایی خونآلود، آثار تیر خلاص، لولههای احیا در دهان و چسبهای نوار قلب روی بدن مواجه میشدند.
این شواهد نشان میداد شماری از قربانیان پیش از انتقال به کهریزک زنده یا قابل احیا بودهاند، اما نیروهای امنیتی مانع ادامه روند درمان آنها شدهاند.