عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد درآمد از دست‌رفته صنایع بر اثر قطعی برق از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.

خبرگزاری ایلنا شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر به نقل از زارعی گزارش داد بحران انرژی خسارت‌ها را به‌صورت نامتوازن میان واحدهای تولیدی توزیع کرده و صنایع دارای فرایند «تولید پیوسته» به‌دلیل ماهیت فعالیت خود، بیشترین آسیب را از قطعی برق متحمل شده‌اند.

زارعی بر ضرورت مدیریت ویژه تامین انرژی این واحدها تاکید کرد و گفت وزارت صنعت این موضوع را به‌طور جدی پیگیری می‌کند، زیرا تداوم تولید در کنترل بازار و جلوگیری از کمبود کالا نقش مهمی دارد.

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