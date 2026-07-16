کامران غضنفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و نماینده مجلس، در واکنش به ادامه حملات آمریکا گفت: «باید این سوال را از آقای قالیباف و آقای پزشکیان پرسید که به تفاهمنامه چسبیدهاند و حاضر نیستند اعلام کنند که این تفاهمنامه عملا نابود شده است.»غضنفری در گفتوگو با دیدهبان ایران افزود: «چه اسمش را جنگ بگذارند، چه نگذارند، جنگ سوم عملا شروع شده است و تیم مذاکرهکننده باید به مردم اعلام کند مذاکرات به بنبست رسیده است.»این نماینده مجلس در ادامه گفت: «دونالد ترامپ، جیدی ونس، مارکو روبیو، جرد کوشنر و بنیامین نتانیاهو باید قصاص شوند» و افزود: «اگر دشمن یک سیلی بزند، جمهوری اسلامی باید با ۱۰ سیلی پاسخ دهد و راه درست، مقاومت است، نه تسلیم شدن.»