محمدرضا طالبی‌نژاد، مشاور رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، به خبرگزاری ایرنا گفت میان مذاکره و آمادگی برای جنگ هیچ مغایرتی وجود ندارد، اما اگر مذاکره نتواند منافع ملی را تامین کند، دیگر کارایی نخواهد داشت.

او همچنین گفت: «جمهوری اسلامی نباید در برابر عهدشکنی آمریکا منفعل باشد و در صورت عهدشکنی، موارد نقض عهد رصد و ارزیابی و بر اساس آن تصمیم‌گیری خواهد شد.»

طالبی‌نژاد تاکید کرد: «پیکان انتقام باید به سمت دشمن و شخص ترامپ نشانه رود.»