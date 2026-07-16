رویترز چنین تهدیدی را تازه و قدرتمند ارزیابی کرده و افزوده است که این اقدام می‌تواند عرضه جهانی انرژی را با خطر بیشتری روبه‌رو کند.

به‌نوشته رویترز منابع آگاه به این خبرگزاری گفته‌اند که حوثی‌ها در انتظار دستور برای حمله کشتی‌ها در دریای سرخ و بستن تنگه باب‌المندب هستند و عربستان سعودی این تهدید را جدی گرفته است.

دو منبع ارشد جمهوری اسلبامی و یک منبع منطقه‌ای آگاه از موضوع که به‌دلیل حساسیت آن نخواستند نامشان فاش شود، گفتند این طرح در داخل رهبری جمهوری اسلامی بررسی شده و پیام آن به متحدان حوثی ایران منتقل شده است.

این منابع گفتند حوثی‌ها اخیرا از درخواست تهران مطلع شده‌اند؛ موضوعی که پیش‌تر گزارش نشده بود.

این منابع جزئیات بیشتری درباره نحوه انتقال پیام ارائه نکردند و نگفتند آیا این درخواست پس از تهدید روز سه‌شنبه دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برای حمله به زیرساخت‌های برق و پل‌ها در ایران مطرح شده است یا نه.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و سخنگوی گروه حوثی به پرسش‌های رویترز در این زمینه پاسخ نداده‌اند.

استقرار موشک‌ها و پهپادها در نزدیکی باب‌المندب

یک منبع نزدیک به حوثی‌ها گفت این گروه با استقرار موشک‌ها و پهپادها در نزدیکی تنگه باب‌المندب، ورودی دریای سرخ، در ارتفاعات یمن مشرف به حدیده و خلیج عدن، آماده‌سازی‌های لازم برای حمله به کشتی‌ها را تکمیل کرده و در انتظار دستور آغاز عملیات است.

هرگونه تهدید در دریای سرخ و ورودی آن در باب‌المندب می‌تواند بحران جهانی انرژی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز به دست جمهوری اسلامی را به‌شدت وخیم‌تر کند و خطرات انفجاری ناشی از دور تازه جنگ را برجسته سازد.

به‌نوشته رویترز، با توجه به اینکه تنگه هرمز هم‌اکنون بسته است، هرگونه حمله حوثی‌ها به کشتی‌ها یا بنادر دریای سرخ به معنای اختلال هم‌زمان در دو مسیر اصلی صادرات نفت خاورمیانه خواهد بود و جبهه‌ای تازه هم در بحران انرژی و هم در مناقشه گسترده‌تر جمهوری اسلامی با ایالات متحده باز خواهد کرد.

این منبع نزدیک به حوثی‌ها گفت نمایندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که هم‌اکنون در یمن حضور دارند، تصمیم‌گیری درباره زمان بستن تنگه باب‌المندب را در اختیار خواهند داشت.

در نشانه‌ای از تشدید تنش‌ها در منطقه، حوثی‌ها پس از آنکه عربستان سعودی را به بمباران فرودگاهی تحت کنترل خود در روز دوشنبه متهم کردند، به این کشور موشک شلیک کردند و به آتش‌بسی چهار ساله در مناقشه میان عربستان و این گروه پایان دادند.

دو منبع منطقه‌ای نزدیک به ریاض به رویترز گفتند عربستان سعودی تهدیدهای تهران و حوثی‌ها را بسیار جدی گرفته است. آنهت افزودند ریاض آگاه است که این گروه یمنی اکنون درباره دریای سرخ هماهنگی نزدیکی با حکومت ایران دارد.

تنش‌ها از زمان فروپاشی آتش‌بس شکننده اخیر میان تهران و واشینگتن افزایش یافته و بار دیگر نگرانی از آغاز جنگی تمام‌عیار و اختلال در جریان انرژی از تنگه هرمز را زنده کرده است.

بستن دریای سرخ دشوار نخواهد بود

از آن زمان، حجم قابل توجهی از نفت خلیج فارس از طریق یک خط لوله عربستان سعودی به دریای سرخ منتقل شده و این آبراه اکنون حدود هفت درصد از عرضه جهانی انرژی را جابه‌جا می‌کند.

هنگامی که حوثی‌ها در جریان جنگ غزه به کشتی‌ها حمله کردند، شرکت‌های بزرگ کشتی‌رانی محموله‌های خود را به مسیر بسیار طولانی‌تر و پرهزینه‌تر دور آفریقا منتقل کردند.

با توجه به اینکه عربستان سعودی خود ۷۰ درصد صادرات انرژی‌اش را از طریق بندر ینبع در دریای سرخ انجام می‌دهد، هرگونه حمله مستقیم به آنجا نیز مشکل بزرگی برای بازارهای نفت ایجاد خواهد کرد.

یکی از منابع منطقه‌ای گفت رهبران جمهوری اسلامی می‌کوشند با افزایش هزینه احتمالی برای اقتصاد جهانی، تهدید کشتی‌رانی در دریای سرخ و جریان صادرات نفت عربستان از این آبراه، ایالات متحده را تحت فشار قرار دهند؛ اقدامی که این منبع آن را بخشی از «تفکر ایرانی» توصیف کرد.

این منبع گفت مسدود کردن تنگه دشوار نخواهد بود.

او افزود: «هر کسی که یک تفنگ برای شلیک داشته باشد می‌تواند کشتی‌رانی را مختل کند. برای ایجاد اختلال در کشتی‌رانی نیازی به موشک‌های پیشرفته نیست.»

جمهوری اسلامی حوثی‌ها را بخشی از «محور مقاومت» منطقه‌ای خود می‌داند؛ ائتلافی که حزب‌الله لبنان و گروه‌های مسلح شیعه عراقی را نیز در بر می‌گیرد. این گروه‌ها پیش‌تر به مناقشه منطقه‌ای میان تهران و واشینگتن پیوسته‌اند. با این حال، شورشیان حوثی هنوز به‌طور رسمی وارد این درگیری نشده‌اند.