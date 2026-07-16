روزنامه همشهری پنج‌شنبه ۲۵ تیر گزارش داد کاهش نرخ تولد در کنار افزایش هزینه‌ها، مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی را با کاهش تقاضا روبه‌رو کرده است.

بررسی‌های میدانی این روزنامه نشان می‌دهد شهریه مهدکودک‌ها در مناطق مختلف تهران اختلاف چشمگیری دارد.

بر اساس این گزارش، شهریه مهدکودک‌ها در محله‌هایی مانند پیروزی و نیروی هوایی حدود پنج تا هشت میلیون تومان اعلام شده است، در حالی که هزینه همین خدمات در محله‌هایی مانند پاسداران و قیطریه به ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان می‌رسد.

مدیران مهدکودک‌ها در محله‌های بالای شهر، افزایش اجاره‌بهای ساختمان و دستمزد مربیان را عامل افزایش شهریه‌ها می‌دانند و اذعان می‌کنند این هزینه‌ها بسیاری از خانواده‌ها را از ثبت‌نام فرزندانشان در مهدکودک منصرف کرده است.

اول خرداد، حمیدرضا شیخ‌الاسلام، رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، گفته بود بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های کودکستان‌ها بر اساس قانون کار به نیروی انسانی اختصاص دارد.

او هزینه نیروی انسانی، تعداد مربیان و نوآموزان، ساعات کار، اجاره‌بهای ساختمان، امکانات و تجهیزات و هزینه‌های مصرفی را از عوامل موثر در تعیین شهریه عنوان کرده بود.

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همشهری در ادامه با اشاره به آمارهای سازمان ثبت احوال نوشت تعداد موالید سالانه کشور از حدود یک میلیون نفر در سال ۱۴۰۳ به کمتر از یک میلیون نفر در سال ۱۴۰۴ کاهش یافت و این روند نزولی همچنان ادامه دارد.

در این گزارش آمده است گران شدن شهریه مهدکودک‌ها و مشکلات اقتصادی ، خانواده‌ها را به استفاده از راهکارهای کم‌هزینه‌تر برای نگهداری از کودکان سوق داده است؛ از جمله سپردن آن‌ها به پدربزرگ و مادربزرگ.

در ماه‌های اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی ، فشار قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

پیامدهای حذف هزینه مهدکودک از سبد خانوار

همشهری در ادامه به نقل از جامعه‌شناسان گزارش داد حذف هزینه مهدکودک از سبد خانوار تنها یک چالش اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند به «مبنای یک چالش اجتماعی» تبدیل شود.

به گفته آنان، کودکان در سن آموزش، به‌ویژه آموزش با همسالان، به حضور در چنین فضاهایی نیاز دارند و تغییر محل نگهداری آنان از مهدکودک به خانه اقوام می‌تواند زیست اجتماعی کودکان را تهدید کند.

پیش‌تر در ۱۰ اردیبهشت، روزنامه شرق گزارش داد ادامه تعطیلی کودکستان‌ها پس از جنگ، خانواده‌های شاغل را برای نگهداری از فرزندانشان با مشکل روبه‌رو کرده و برخی از آنان ناچار شده‌اند کودکان را به پدربزرگ و مادربزرگ، دیگر بستگان یا دوستان بسپارند یا به استخدام پرستار روی آورند.

بر پایه این گزارش، شماری از خانواده‌ها موفق نشدند شهریه ماه‌هایی را که کودکستان‌ها در دوران جنگ تعطیل بود، پس بگیرند.

این در حالی است که برخی مراکز به‌دلیل شرایط اقتصادی و فشار خانواده‌ها، فعالیت خود را در زمان جنگ به‌صورت چراغ‌خاموش از سر گرفته بودند.

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ششم اسفند ۱۴۰۴، روزنامه هفت صبح در گزارشی نوشت افزایش هزینه‌های مهدکودک شماری از خانواده‌های شاغل را به سپردن فرزندانشان به پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها سوق داده و آنان را عملا در جایگاه مراقبان تمام‌وقت نوه‌ها قرار داده است.

این روزنامه نسبت به فشار جسمی و روانی این مسئولیت بر سالمندان و پیامدهای ناشی از تفاوت شیوه‌های تربیتی و شکاف نسلی میان آنان و کودکان هشدار داد.