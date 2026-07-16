ارتش اسرائیل: مسئول تکتیراندازی گردانی در حماس را کشتیم
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد، چهارشنبه ۲۴ تیر در مرکز نوار غزه حملهای انجام داده و در پی آن، عمر احمد ابوقاسم، مسئول تکتیراندازی گردانی در حماس را کشته است.
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد، چهارشنبه ۲۴ تیر در مرکز نوار غزه حملهای انجام داده و در پی آن، عمر احمد ابوقاسم، مسئول تکتیراندازی گردانی در حماس را کشته است.
ارتش آمریکا بامداد پنجشنبه، موج تازهای از حملات به اهداف نظامی در ایران را پایانیافته اعلام کرد. همزمان، گزارشهای رسمی و محلی از حملات به چند استان، از جمله هرمزگان، خوزستان، مرکزی و سیستان و بلوچستان و نیز شنیده شدن صدای انفجار و فعالیت پدافند هوایی در تهران خبر داد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که موج تازه عملیات علیه حکومت ایران که از ساعت ۳ بعدازظهر چهارشنبه به وقت شرق آمریکا [۱۰:۳۰ شب به وقت ایران] آغاز شده بود، ساعت ۹ شب به وقت شرق آمریکا [۴:۳۰ صبح ایران] به پایان رسیده است.
سنتکام در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در این عملیات مراکز فرماندهی، سامانههای پدافند هوایی، توانمندیهای موشکی و پهپادی و همچنین تاسیسات پایش ساحلی ایران را هدف قرار دادند تا «توانایی ایران برای تهدید دریانوردان غیرنظامی و کشتیهای تجاری در حال عبور از تنگه هرمز» بیش از پیش تضعیف شود.
به گفته سنتکام، در این حملات از مهمات هدایتشونده دقیق استفاده شده و اهدافی در چندین نقطه، از جمله بندرعباس، هدف قرار گرفتهاند.
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همزمان با کاهش نرخ تولد و افزایش شهریه مهدکودکهای خصوصی، شماری از خانوادهها از ثبتنام فرزندانشان صرفنظر کرده و نگهداری از آنان را به پدربزرگ و مادربزرگ سپردهاند؛ روندی که جامعهشناسان درباره پیامدهای اجتماعی آن ابراز نگرانی کردهاند.
روزنامه همشهری پنجشنبه ۲۵ تیر گزارش داد کاهش نرخ تولد در کنار افزایش هزینهها، مهدکودکها و مراکز پیشدبستانی را با کاهش تقاضا روبهرو کرده است.
بررسیهای میدانی این روزنامه نشان میدهد شهریه مهدکودکها در مناطق مختلف تهران اختلاف چشمگیری دارد.
بر اساس این گزارش، شهریه مهدکودکها در محلههایی مانند پیروزی و نیروی هوایی حدود پنج تا هشت میلیون تومان اعلام شده است، در حالی که هزینه همین خدمات در محلههایی مانند پاسداران و قیطریه به ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان میرسد.
مدیران مهدکودکها در محلههای بالای شهر، افزایش اجارهبهای ساختمان و دستمزد مربیان را عامل افزایش شهریهها میدانند و اذعان میکنند این هزینهها بسیاری از خانوادهها را از ثبتنام فرزندانشان در مهدکودک منصرف کرده است.
اول خرداد، حمیدرضا شیخالاسلام، رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، گفته بود بیش از ۶۰ درصد هزینههای کودکستانها بر اساس قانون کار به نیروی انسانی اختصاص دارد.
او هزینه نیروی انسانی، تعداد مربیان و نوآموزان، ساعات کار، اجارهبهای ساختمان، امکانات و تجهیزات و هزینههای مصرفی را از عوامل موثر در تعیین شهریه عنوان کرده بود.
همشهری در ادامه با اشاره به آمارهای سازمان ثبت احوال نوشت تعداد موالید سالانه کشور از حدود یک میلیون نفر در سال ۱۴۰۳ به کمتر از یک میلیون نفر در سال ۱۴۰۴ کاهش یافت و این روند نزولی همچنان ادامه دارد.
در این گزارش آمده است گران شدن شهریه مهدکودکها و مشکلات اقتصادی، خانوادهها را به استفاده از راهکارهای کمهزینهتر برای نگهداری از کودکان سوق داده است؛ از جمله سپردن آنها به پدربزرگ و مادربزرگ.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
پیامدهای حذف هزینه مهدکودک از سبد خانوار
همشهری در ادامه به نقل از جامعهشناسان گزارش داد حذف هزینه مهدکودک از سبد خانوار تنها یک چالش اقتصادی نیست، بلکه میتواند به «مبنای یک چالش اجتماعی» تبدیل شود.
به گفته آنان، کودکان در سن آموزش، بهویژه آموزش با همسالان، به حضور در چنین فضاهایی نیاز دارند و تغییر محل نگهداری آنان از مهدکودک به خانه اقوام میتواند زیست اجتماعی کودکان را تهدید کند.
پیشتر در ۱۰ اردیبهشت، روزنامه شرق گزارش داد ادامه تعطیلی کودکستانها پس از جنگ، خانوادههای شاغل را برای نگهداری از فرزندانشان با مشکل روبهرو کرده و برخی از آنان ناچار شدهاند کودکان را به پدربزرگ و مادربزرگ، دیگر بستگان یا دوستان بسپارند یا به استخدام پرستار روی آورند.
بر پایه این گزارش، شماری از خانوادهها موفق نشدند شهریه ماههایی را که کودکستانها در دوران جنگ تعطیل بود، پس بگیرند.
این در حالی است که برخی مراکز بهدلیل شرایط اقتصادی و فشار خانوادهها، فعالیت خود را در زمان جنگ بهصورت چراغخاموش از سر گرفته بودند.
ششم اسفند ۱۴۰۴، روزنامه هفت صبح در گزارشی نوشت افزایش هزینههای مهدکودک شماری از خانوادههای شاغل را به سپردن فرزندانشان به پدربزرگها و مادربزرگها سوق داده و آنان را عملا در جایگاه مراقبان تماموقت نوهها قرار داده است.
این روزنامه نسبت به فشار جسمی و روانی این مسئولیت بر سالمندان و پیامدهای ناشی از تفاوت شیوههای تربیتی و شکاف نسلی میان آنان و کودکان هشدار داد.
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد موج تازه حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی ساعت ۹ شب به وقت شرق آمریکا، بامداد پنجشنبه به وقت ایران، پایان یافته است.
به گفته این نهاد، در این حملات مراکز فرماندهی، سامانههای پدافندی، توان موشکی و پهپادی و تاسیسات پایش ساحلی ایران در چندین نقطه، از جمله بندرعباس، هدف قرار گرفت.
سنتکام همچنین از حملهای ۹۰ دقیقهای به مواضع جمهوری اسلامی در جزیره تنب بزرگ خبر داد.
تصویری ماهوارهای متعلق به آژانس فضایی اروپا، انباری را در کویت نشان میدهد که پس از حمله پهپادی منتسب به جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه آسیب دیده است. در این تصویر، آثار سوختگی و خسارت در ساختمان دیده میشود.
پیشتر ویدیویی منتشر شده بود که به نظر میرسید لحظه اصابت یک پهپاد جمهوری اسلامی به انباری را نشان میدهد که از پیش در منطقهای صنعتی در نزدیکی مینا عبدالله در کویت دچار آتشسوزی شده بود.
سپاه پاسداران اعلام کرده بود یک مرکز لجستیکی و پشتیبانی ارتش آمریکا در منطقه مینا عبدالله را هدف قرار داده است. با این حال، هنوز مشخص نیست انباری که در تصاویر ماهوارهای و ویدیوی منتشرشده دیده میشود، ارتباطی با آمریکا داشته است یا نه.
وزارت خارجه پاکستان در بیانیهای از همه طرفها خواست با وجود چالشهای مرتبط با یادداشت تفاهم اسلامآباد، به درگیری پایان داده و گفتوگوهای فنی را از سر بگیرند.
این وزارتخانه همچنین بار دیگر از همه طرفها خواست با حداکثر خویشتنداری، از هر اقدامی که صلح را تضعیف میکند، خودداری کنند.
وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که امیدوار است اوضاع در تنگه هرمز، بهویژه از نظر امنیت و ایمنی کشتیرانی، به حالت عادی بازگردد.