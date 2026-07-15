شهرداری تهران دیوارنگاره جدیدی در میدان انقلاب نصب کرده است که در آن تصویر گرافیکی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درون یک تابوت دیده میشود.
روی این دیوارنگاره به زبانهای فارسی و انگلیسی عبارت «ما ترامپ را میکشیم» نوشته شده است.
دیدار نیمهنهایی جام جهانی با شکست ۲ بر صفر فرانسه مقابل اسپانیا و ناکامی خروسها در صعود به فینال به پایان رسید. دیدیه دشان، سرمربی فرانسه، پس از این شکست در گفتوگو با شبکه M6، ناراحتی خود و بازیکنانش را ابراز کرد.
دشان گفت: «قطعا ناامیدی بزرگی است. بازیکنانم نابود شدهاند، چون ما جاهطلبی زیادی داشتیم. با این حال، باید منطقی باشیم و بپذیریم که از نظر فنی، یک پله پایینتر از حریف بودیم. مقصر اول خودمان هستیم.»
دشان همچنین از عملکرد کادر داوری انتقاد کرد و گفت: «من یک سوال میپرسم و پاسخی به آن نمیدهم: آیا این داور در حد و اندازه قضاوت در نیمهنهایی جام جهانی بود؟ این حرف را به خاطر باختمان نمیگویم، اما تصمیماتی گرفته شد که اغلب به ضرر ما بود.»
او با پذیرش برتری اسپانیا و اشاره به مصدومیت ویلیام سالیبا افزود: «علت اصلی شکست ما این بود که در خط حمله کماثرتر بودیم. اسپانیا کیفیت بهتری نشان داد و تسلط خوبی بر بازی داشت. اکنون باید خود را برای بازی ردهبندی آماده کنیم. این شکست چیزی از ارزش کارهای بزرگی که انجام دادیم کم نمیکند.»
بر اساس گزارش و ویدیوی ارسالی به ایران اینترنشنال، ساعت ۵:۲۶ بامداد چهارشنبه ۲۴ تیر، انفجار شدیدی در سایت موشکی فاز ۴ سربندر رخ داد.
در این گزارش آمده است که پس از انفجار، دود سفیدی در محل مشاهده شد که ماهیت آن مشخص نیست. ویدیوی ارسالی دقایقی پس از انفجار ضبط شده است.
وبسایت واینت گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، شنبه شب به واشینگتن سفر و روز سهشنبه در مراسم خاکسپاری لیندزی گراهام، سناتور آمریکایی، شرکت خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، هنوز دیداری میان نتانیاهو و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برنامهریزی نشده است، اما انتظار میرود این دیدار در روزهای نخست هفته آینده برگزار شود.
همزمان، یک مقام ارشد اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفت که نتانیاهو خواهان دیدار با ترامپ است، اما هنوز مشخص نیست این دیدار انجام خواهد شد یا نه.
مایکل کاتز، شهروند ۸۲ ساله اسرائیلی که در حمله موشکی جمهوری اسلامی به خانهاش در شهر حیفا در جریان جنگ ۴۰ روزه زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات جان باخت.
شهرداری حیفا اعلام کرد او دههها در شرکت صنایع دفاعی رافائل فعالیت کرده بود و در تامین امنیت کشور نقش داشت.
تحقیقات نیروی هوایی اسرائیل نشان داد موشک بالستیکی که ۱۶ فروردین به سمت حیفا شلیک شده بود، رهگیری نشد، زیرا در میانه مسیر متلاشی شد و مسیر پیشبینیشده آن تغییر کرد.
بنا بر اعلام ارتش اسرائیل، در جریان عملیات «غرش شیران»، حملات موشکی بالستیک جمهوری اسلامی به کشته شدن ۲۲ شهروند اسرائیلی و اتباع خارجی و همچنین چهار فلسطینی در کرانه باختری انجامید.
ارتش اسرائیل اعلام کرد یک سرباز وظیفه این کشور به اتهام انجام ماموریتهای جاسوسی به نفع جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، به پنج سال زندان محکوم شده است.
بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، این سرباز پس از تحقیقات مشترک پلیس نظامی، پلیس اسرائیل و سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شینبت)، به اتهام ارتباط با یک مامور خارجی و انتقال اطلاعاتی که میتوانست به نفع دشمن باشد، مجرم شناخته شد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد این سرباز در سال ۲۰۲۵ از طریق تلگرام پیامهایی از افراد مختلف، از جمله افرادی مرتبط با جمهوری اسلامی، دریافت کرده بود. به گفته ارتش، یکی از این افراد در ازای انجام «ماموریتهای مختلف عکاسی و فیلمبرداری» به او پیشنهاد پرداخت پول داده بود.
بر اساس نتایج تحقیقات، این سرباز دو ویدیو از رهگیری موشکها را که در جریان جنگ ۱۲ روزه از مناطق غیرنظامی، نه پایگاههای نظامی، ضبط کرده بود، برای رابط ایرانی ارسال کرد و در ازای یکی از آنها پول دریافت کرد. او همچنین چند ویدیوی دیگر، از جمله ویدیویی از محل اصابت یک موشک که از منابع اینترنتی به دست آورده بود، برای این رابط فرستاد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد متهم پس از آنکه احساس فشار کرد، موضوع ارتباط خود با یک مامور خارجی را به یکی از اعضای یگانش اطلاع داد و روز بعد شینبت او را بازداشت کرد.
دادستانهای نظامی خواستار محکومیت هفت سال زندان و مجازاتهای تکمیلی شده بودند، اما دادگاه نظامی با در نظر گرفتن اینکه این سرباز هیچ اطلاعات نظامی یا اطلاعاتی را که از طریق جایگاهش در ارتش به دست آورده بود منتقل نکرده، همچنین ارتباط خود را با رابط ایرانی قطع و موضوع را به فرماندهانش گزارش کرده بود، او را به پنج سال زندان، یک دوره حبس تعلیقی، پرداخت هزار شکل جریمه نقدی و تنزل درجه به سرباز، پایینترین درجه در ارتش اسرائیل، محکوم کرد.