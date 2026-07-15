دشان گفت: «قطعا ناامیدی بزرگی است. بازیکنانم نابود شده‌اند، چون ما جاه‌طلبی زیادی داشتیم. با این حال، باید منطقی باشیم و بپذیریم که از نظر فنی، یک پله پایین‌تر از حریف بودیم. مقصر اول خودمان هستیم.»

دشان همچنین از عملکرد کادر داوری انتقاد کرد و گفت: «من یک سوال می‌پرسم و پاسخی به آن نمی‌دهم: آیا این داور در حد و اندازه قضاوت در نیمه‌نهایی جام جهانی بود؟ این حرف را به خاطر باختمان نمی‌گویم، اما تصمیماتی گرفته شد که اغلب به ضرر ما بود.»

او با پذیرش برتری اسپانیا و اشاره به مصدومیت ویلیام سالیبا افزود: «علت اصلی شکست ما این بود که در خط حمله کم‌اثرتر بودیم. اسپانیا کیفیت بهتری نشان داد و تسلط خوبی بر بازی داشت. اکنون باید خود را برای بازی رده‌بندی آماده کنیم. این شکست چیزی از ارزش کارهای بزرگی که انجام دادیم کم نمی‌کند.»