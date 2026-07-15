میعاد ملکی، رییس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، گفت: «آثار محاصره دریایی آمریکا بر درآمدهای نفتی ایران به‌تدریج نمایان می‌شود، اما اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت بیشترین فشار را در بخش واردات احساس خواهد کرد.»

او افزود: «واردات بنزین مهم‌ترین نقطه آسیب‌پذیر است، زیرا جمهوری اسلامی همچنان برای تامین نیاز داخلی به واردات بنزین وابسته است.»