کنارک هدف حمله قرار گرفت
خبرگزاری تسنیم از شنیدهشدن صدای دو انفجار در کنارک خبر داد.
خبرگزاری تسنیم از شنیدهشدن صدای دو انفجار در کنارک خبر داد.
میعاد ملکی، رییس پیشین دفتر هدفگذاری تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا، گفت: «آثار محاصره دریایی آمریکا بر درآمدهای نفتی ایران بهتدریج نمایان میشود، اما اقتصاد ایران در کوتاهمدت بیشترین فشار را در بخش واردات احساس خواهد کرد.»
او افزود: «واردات بنزین مهمترین نقطه آسیبپذیر است، زیرا جمهوری اسلامی همچنان برای تامین نیاز داخلی به واردات بنزین وابسته است.»
خبرگزاری مهر از شنیده شدن صدای انفجار در راسک در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
پیشتر این رسانه از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس و دستکم سه انفجار در چابهار خبر داده بود.
دومین بازی نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ که بین انگلیس و آرژانتین برگزار میشود، با خشونت و درگیری شروع شد؛ چند صحنه خشن در ۱۵ دقیقه ابتدایی بازی از طرف بازیکنان آرژانتین با جریمه داور مواجه نشد. آنچه بیش از همه آرژانتینیها را عصبانی کرد، برخورد ابتدایی اندرسون با لیونل مسی بود.
این صحنه چندان خشن نبود و داور نیز خطایی اعلام نکرد. اما جریان بازی نشان میدهد اگر آرژانتینیها احساس کنند انگلیس مسی را هدف گرفته است، احتمالا با شدتی دو برابر واکنش نشان خواهند داد؛ همانگونه که فرناندز با اندرسون برخورد کرد.
همچنین نشانههایی از همان صحنههای زشتی که پیش از بازی درباره آن هشدار داده میشد، خیلی زود در مسابقه دیده شد؛ تنها در ۱۵ دقیقه ابتدایی بازی، هشت خطا ثبت شد؛ پنج خطا از سوی آرژانتین و سه خطا از سوی انگلیس.
اگر روند بازی به همین شکل ادامه پیدا کند، ممکن است رکورد بیشترین تعداد خطا در تاریخ جام جهانی شکسته شود.
رکورد فعلی، ۴۷ خطا، مربوط به دیدار مشهور هلند و پرتغال در جام جهانی ۲۰۰۶ است؛ مسابقهای که به «نبرد نورنبرگ» معروف شد.
در پایان نیمه اول بازی انگلیس و آرژانتین در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، ۱۸ خطا ثبت شد.
اما بیش از انگلیسیها، بازیکنان آرژانتین به طور محسوسی نشان دادهاند که میخواهند این مسابقه را به یک نبرد فیزیکی تبدیل کنند. توماس توخل بدون تردید به بازیکنانش هشدار داده که در دام بازیکنان آرژانتین نیفتند، اما اجرای این توصیه آسان نیست.
به طور مشخص، انزو فرناندز آشکارا تلاش میکند بازیکنان انگلیس را تحریک کند و آنها را به دردسر بیندازد؛ هافبک چلسی پس از درگیری با الیوت اندرسون، مانع بلند شدن او شد و سپس وانمود کرد که اندرسون قصد داشته او را روی زمین نگه دارد.
در ابتدای بازی، فرناندز با خطایی خشن روی الیوت اندرسون او را متوقف کرد؛ خطایی که به اعتقاد بسیاری میتوانست با کارت زرد جریمه شود.
پس از این صحنه، بازیکنان دو تیم دور از جریان توپ با یکدیگر درگیر شدند و تنش در زمین بالا گرفت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر در مصاحبه با فاکس بیزینس گفت جمهوری اسلامی به دنبال ملاقات با آمریکا است.
او همچنین در اجلاس دفاعی پنسیلوانیا اعلام کرد جمهوری اسلامی به دنبال توافق است و ما باید ببینیم آیا میخواهیم با آنها به توافق برسیم یا نه.
مرکز تحلیل تراکنشها و گزارشهای مالی کانادا، فینترک، در جدیدترین دستورالعمل خود در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۵، مقررات سختگیرانهای را برای نظارت بر تراکنشهای مرتبط با ایران صادر کرد.
بر اساس این ابلاغیه که در پی تصمیمات گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، تنظیم شده، همه صرافیها، بانکها و نهادهای مالی کانادا موظفند تمامی تراکنشهای مالی با مبدأ یا مقصد ایران را، بدون در نظر گرفتن مبلغ آن، بهعنوان تراکنشهای پرخطر دستهبندی کنند.
این نهادها ملزم هستند هویت دقیق ذینفعان، علت تراکنش و منبع پول یا ارزهای دیجیتال را احراز کنند و گزارش آن را مستقیماً به فینترک بفرستند. هدف این اقدام، پیشگیری از پولشویی، تامین مالی تروریسم و مهار راههای دور زدن تحریمها عنوان شده است.
پیامدهای ابلاغیه جدید برای زندگی روزمره ایرانیان کانادا
برای شهروندان و کاربران عادی ایرانی-کانادایی، این دستورالعمل به معنای افزایش شدید نظارت بر سادهترین حوالهها، خطر تعلیق یا بسته شدن ناگهانی حسابهای بانکی و الزامی شدن ارائه مدارک قانونی منبع پول حتی برای مبالغ خرد و دانشجویی است؛ چرا که با حذف کفِ مبالغ نظارتی، بانکها دیگر هیچ تراکنشی مرتبط با ایران را بدون بررسی دقیق رها نمیکنند.
مقابله با شریانهای مالی نیروهای نیابتی و دورزنندگان تحریم
فینترک تاکید کرده است که با ادامه پولشویی در کانادا، این نهاد نظارتی برای قطع دسترسی نیروهای نیابتی به منابع مالی و جلوگیری از تجهیز نهادهای دورزننده تحریمها این سختگیریها را اعمال میکند و قصد دارد با رصد مداوم، شریانهای مالی غیرقانونی را مسدود کند.
سابقه تنشهای مالی؛ از آغاز بحران تا هشدار نخست افایتیاف
بررسی روند تاریخی نشان میدهد که نام ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۸۷ بهدلیل نقص در قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در بیانیه هشدارآمیز افایتیاف قرار گرفت. از آن زمان، این نهاد بینالمللی از کشورهای عضو خواست تا تدابیر مراقبتی ویژهای را در رابطه با تراکنشهای مرتبط با ایران اعمال کنند.
دوران موقت برجام و بنبست لوایح چهارگانه در تهران
در سال ۱۳۹۵ و در پی توافق هستهای برجام، افایتیاف اقدامات متقابل علیه ایران را به حالت تعلیق درآورد تا به تهران فرصت دهد قوانین خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهد.
دولت وقت جمهوری اسلامی یک برنامه اقدام عملی را پذیرفت و لوایح چهارگانهای را برای تصویب به مجلس فرستاد. با این حال، به دلیل چالشهای فرآیند تصویب در نهادهای تصمیمساز، دو لایحه کلیدی پالرمو یا همان کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی و سیافتی یعنی کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به تایید نهایی نرسیدند و مهلتهای تعیینشده یکی پس از دیگری منقضی شدند.
بازگشت ابدی به لیست سیاه؛ انسداد نهایی مبادلات بینالمللی
در نهایت، در اسفند ۱۳۹۸، گروه ویژه اقدام مالی با اشاره به پایان یافتن مهلتها و عدم تکمیل برنامه اقدام، ایران را به لیست سیاه کشورهای پرخطر بازگرداند و خواستار اعمال مجدد اقدامات مقابلهای شد؛ وضعیتی که تا امروز ادامه دارد و مبنای بیانیههای نظارتی نهادهایی چون فینترک قرار گرفته است.