یکی از فرماندهان پیشین برنامه تسلیحات شیمیایی حکومت بشار اسد بازداشت شد
عربنیوز به نقل از مقامهای سوریه گزارش داد یکی از فرماندهان پیشین برنامه تسلیحات شیمیایی حکومت بشار اسد به اتهام دست داشتن در حملات شیمیایی سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ بازداشت شده است.
عربنیوز به نقل از مقامهای سوریه گزارش داد یکی از فرماندهان پیشین برنامه تسلیحات شیمیایی حکومت بشار اسد به اتهام دست داشتن در حملات شیمیایی سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ بازداشت شده است.
همزمان با ادامه فراخوان مقامها و رسانههای حکومتی برای «انتقام» و «خونخواهی» علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، شهرداری تهران دیوارنگارهای با تصویر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تابوت و شعار «ما ترامپ را میکشیم» نصب کرد.
در تازهترین نمونه از این تهدیدها، چهارشنبه ۲۴ تیر دیوارنگاره جدید میدان انقلاب، ترامپ را در حالی به تصویر میکشد که به پشت روی جعبهای سیاه شبیه تابوت افتاده است.
پیامهای فارسی متعددی زیر تصویر دیده میشود و عبارت انگلیسی «We will kill Trump» نیز بهطور مستقیم رییسجمهوری آمریکا را به مرگ تهدید میکند.
شهرداری تهران همچنین از طرح جدید دیوارنگاره میدان فلسطین با شعار «خون در برابر خون» رونمایی کرد؛ طرحی که با محوریت خونخواهی خامنهای، حاوی تصویری تهدیدآمیز علیه ترامپ، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و اعضای خانوادههای آنها است.
همزمان، روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود، نوشت «انتقام» ابزاری قدرتمند برای بازدارندگی و جلوگیری از «امامکشی» است و خونخواهی باید چنان بازدارندگیای ایجاد کند که «نه ترامپ بلکه هر وارث دیگر او» نیز به مشارکت در جنگی دیگر در منطقه فکر نکند.
کیهان ۱۷ تیر هم در صفحه نخست خود نوشت «ترامپ نباید زنده بماند». حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه نیز ترامپ و خلبانان دخیل در کشتن خامنهای را «واجبالقتل» خواند.
سالار ولایتمدار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفت مردم شعار «انتقام، انتقام» سر میدهند و باید برای پرداخت هزینه آن آماده باشند.
او افزود ممکن است در این مسیر زیرساختهای کشور آسیب ببیند و جامعه با کمبودهایی مواجه شود.
علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه نیز در بیانیهای اعلام کرد مطالبه «انتقام و خونخواهی امام شهید» حتمی و قطعی است و مسئولان نباید بهدلیل مشکلات اقتصادی یا نگرانی از هزینههای جنگ و آسیب به زیرساختها، مسیر مذاکره و تفاهمنامه با «کفار» را ادامه دهند. او خواستار پایان دادن به تفاهمنامه و در پیش گرفتن «راه جهاد و استقامت» شد.
در همین حال، شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره طرح موسوم به «انتقام از ترامپ» گفت کسی که بخواهد انتقام بگیرد، «این را بهصورت قانون درنمیآورد».
رسول فلاحتی، امام جمعه رشت، نیز گفت آمران و عاملان کشتن رهبر جمهوری اسلامی سرانجام مجازات خواهند شد.
این مواضع در ادامه موجی از تهدیدها در روزهای گذشته مطرح میشود؛ زمانی که شماری از مقامهای جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس، چهرههای نظامی و نهادهای حکومتی بارها بر «قصاص» و «خونخواهی» خامنهای تاکید کردند و در مواردی ترامپ را بهطور مستقیم به مرگ تهدید کردند.
۲۲ تیر بیش از ۱۸۰ نماینده مجلس با صدور بیانیهای خواستار پیگیری خونخواهی خامنهای، «قصاص قاتلان، آمران و مباشران» کشتن او و تصویب قانونی برای خونخواهی رهبر پیشین جمهوری اسلامی و کشتهشدگان جنگهای اخیر شدند.
در روزهای گذشته، محمدجواد لاریجانی، کارشناس صداوسیما، محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنهای، محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی، حسن قشقاوی، حسینعلی حاجیدلیگانی و اسماعیل کوثری، اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و محسن قمی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، در مواضعی جداگانه بر «قصاص» و «انتقام» تاکید کردند.
قمی گفت «قصاص ترامپ بر گردن ماست» و حاجیدلیگانی نیز اعلام کرد مسلمانانی در سراسر جهان برای اجرای آن اقدام خواهند کرد.
حسین کنعانیمقدم، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران نیز گفت اگر تصمیم به ترور ترامپ گرفته شود، جمهوری اسلامی «بهراحتی» میتواند این کار را انجام دهد.
حسین تنگسیری، فرزند علیرضا تنگسیری، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه که در جنگ اخیر کشته شد نیز گفت همه منافع، پایگاههای نظامی و ناوهای جنگی آمریکا در منطقه «اهداف موجه» جمهوری اسلامی خواهند بود و افزود این تلافی حتی میتواند در خلیج مکزیک یا سانفرانسیسکو انجام شود.
همچنین جمعی از دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاههای قم در بیانیهای، خونخواهی خامنهای را «تکلیف شرعی، عقلانی، سیاسی و تمدنی» خواندند و اعلام کردند برای طراحی و اجرای عملیاتهای «استشهادی» علیه عاملان کشتن او و حمله به منافع آمریکا و اسرائیل در هر نقطه جهان «لحظهشماری» میکنند.
همزمان با افزایش این تهدیدها، مقامهای آمریکایی نیز از دریافت اطلاعاتی درباره طرح جمهوری اسلامی برای کشتن ترامپ خبر دادند.
مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، ۲۰ تیر تایید کرد اسرائیل اطلاعاتی درباره یک طرح مشخص برای کشتن رییسجمهوری آمریکا در اختیار او قرار داده است.
ترامپ نیز ۱۹ تیر گفت اگر اتفاقی برای او بیفتد، از پیش دستور داده است جمهوری اسلامی با حملاتی روبهرو شود که «هرگز چنین سطحی» از آن را ندیده باشد.
ترامپ ۱۷ تیر نیز در نشست خبری آنکارا گفت: «من هدف شماره یک ایران برای کشتن هستم» و افزود «دیروز هم فهرست دیگری منتشر شد که نام من در صدر آن بود»؛ اشارهای که در فضای موج تازه تهدیدها و انتشار فهرستها و فراخوانهای علنی علیه او مطرح شد.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد از زمان ازسرگیری محاصره دریایی بنادر ایران، دو کشتی تجاری که قصد عبور از این محاصره را داشتند، از سوی نیروهای آمریکایی به تغییر مسیر وادار شدند.
سنتکام در بیانیهای اعلام کرد این محاصره دریایی ۱۷ ساعت پیش از انتشار این بیانیه از سر گرفته شده است. بر اساس این بیانیه، نیروهای آمریکایی دو کشتی تجاری را که تلاش میکردند از محاصره عبور کنند، تغییر مسیر دادند.
سنتکام همچنین تاکید کرد نیروهای ارتش آمریکا همچنان در حالت آمادهباش قرار دارند و برای اطمینان از اجرای کامل این محاصره دریایی هوشیار و آماده اقدام هستند.
پژوهشگران موسسه کارولینسکای سوئد در مقالهای تازه هشدار دادهاند که جنگ اخیر، علاوه بر پیامدهای نظامی، سیاسی و انسانی، سلامت روان ایرانیان خارج از کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
مهران عباسیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
همزمان با محاصره دریایی جمهوری اسلامی و سرگردانی نفتکشهای حامل نفت ایران، آمریکا تحریمهای جدیدی علیه شبکه فروش و انتقال نفت مرتبط با پسر علی شمخانی اعمال کرد.
جزییات بیشتر در گفتوگو با آرش آزرمی، دبیر بخش اقتصادی ایراناینترنشنال
دور تازه حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران ادامه یافت و مناطقی در بوشهر، بندرعباس، حاجیآباد، آبادان، ماهشهر، قشم، کیش، سراوان و کنارک هدف قرار گرفتند.
مقامهای حکومتی کشتهشدن دستکم سه نفر در حملات غرب بندرعباس و حاجیآباد و آسیبدیدن بخشی از نیروگاه آب و برق کیش را تایید کردند. همزمان، جمهوری اسلامی حملات موشکی و پهپادی خود به کشورهای منطقه را ادامه داد و سپاه مدعی حمله به تاسیسات ناوگان پنجم آمریکا در بحرین شد.
تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی به محور اصلی بحران تبدیل شد. دونالد ترامپ از محاصره کامل کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد و گفت تنگه برای سایر کشتیها باز خواهد ماند.
با این حال، تردد دریایی بهشدت کاهش یافت و شماری از کشتیها در انتظار مجوز عبور متوقف شدند. دو نفتکش اماراتی با موشک هدف قرار گرفتند که در نتیجه آن یک خدمه کشته شد و یک نفتکش دیگر نیز در نزدیکی عمان آسیب دید.
کشورهای عربی منطقه، اتحادیه اروپا، بریتانیا و دیگر دولتها حملات جمهوری اسلامی به کشتیها و کشورهای همسایه را محکوم کردند. سازمان بینالمللی دریانوردی، استرالیا و بریتانیا نیز تاکید کردند هیچ کشوری حق دریافت عوارض از تنگه هرمز را ندارد. عمان خواستار ایجاد ساختار امنیتی تازهای در خلیج فارس شد و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از آمریکا و جمهوری اسلامی خواست فورا به آتشبس بازگردند و حملات به اهداف غیرنظامی را متوقف کنند.
در داخل جمهوری اسلامی، مقامهای نظامی، نمایندگان مجلس و نهادهای حکومتی بار دیگر بر «انتقام» کشتهشدن علی خامنهای تاکید کردند. بیش از ۱۸۰ نماینده خواستار پایان تفاهم اسلامآباد و تغییر دکترین دفاعی شدند و مجلس چندین طرح درباره کنترل تنگه هرمز را بررسی میکند.
همزمان، برخی چهرهها از ساخت بمب اتم و بستن بابالمندب سخن گفتند و دادستان تهران اعلام کرد احکام حبس و اعدام پروندههای اعتراضات دی ۱۴۰۴ و جنگهای اخیر در حال اجراست.
در تحولی مهم در عراق، علی الزیدی در دیدار با ترامپ اعلام کرد نیروهای آمریکایی تا هشتم مهر از عراق خارج میشوند و روابط دو کشور از همکاری نظامی به شراکت اقتصادی تغییر خواهد کرد.
او همچنین بر انحصار سلاح در دست دولت و خلع سلاح گروههای مسلح تاکید کرد. ترامپ نیز گفت جمهوری اسلامی بهشدت تضعیف شده و دیگر نمیتواند مانند گذشته بر عراق فشار وارد کند؛ تحولاتی که نشانهای از کاهش نفوذ منطقهای تهران و شکلگیری آرایش امنیتی تازهای در خاورمیانه ارزیابی میشود.
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