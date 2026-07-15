استانداری هرمزگان: شامگاه چهارشنبه نقطهای در حوالی بندرعباس هدف حمله آمریکا قرار گرفت
استانداری هرمزگان اعلام کرد ساعت ۲۲:۴۵ نقطهای در حوالی بندرعباس هدف حمله آمریکا قرار گرفت.
استانداری هرمزگان اعلام کرد ساعت ۲۲:۴۵ نقطهای در حوالی بندرعباس هدف حمله آمریکا قرار گرفت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر در مصاحبه با فاکس بیزینس گفت جمهوری اسلامی به دنبال ملاقات با آمریکا است.
او همچنین در اجلاس دفاعی پنسیلوانیا اعلام کرد جمهوری اسلامی به دنبال توافق است و ما باید ببینیم آیا میخواهیم با آنها به توافق برسیم یا نه.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد موج تازهای از حملات علیه ایران را ساعت ۳ بعد از ظهر چهارشنبه ۲۴ تیر، ۱۰:۳۰ شب به وقت ایران، آغاز کردند.
در پست سنتکام در ایکس آمده است: «این حملات توانمندیهای نظامی ایران را هدف قرار میدهد که برای تهدید کشتیهای در حال عبور آزادانه از تنگه هرمز به کار گرفته میشوند.»
در پایان این پست آمده است: «ارتش آمریکا به دستور فرمانده کل قوا، ایران را پاسخگو میکند.»
میعاد ملکی، رییس پیشین دفتر هدفگذاری تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا، گفت: «آثار محاصره دریایی آمریکا بر درآمدهای نفتی ایران بهتدریج نمایان میشود، اما اقتصاد ایران در کوتاهمدت بیشترین فشار را در بخش واردات احساس خواهد کرد.»
او افزود: «واردات بنزین مهمترین نقطه آسیبپذیر است، زیرا جمهوری اسلامی همچنان برای تامین نیاز داخلی به واردات بنزین وابسته است.»
خبرگزاری مهر از شنیده شدن صدای انفجار در راسک در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
پیشتر این رسانه از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس و دستکم سه انفجار در چابهار خبر داده بود.
دومین بازی نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ که بین انگلیس و آرژانتین برگزار میشود، با خشونت و درگیری شروع شد؛ چند صحنه خشن در ۱۵ دقیقه ابتدایی بازی از طرف بازیکنان آرژانتین با جریمه داور مواجه نشد. آنچه بیش از همه آرژانتینیها را عصبانی کرد، برخورد ابتدایی اندرسون با لیونل مسی بود.
این صحنه چندان خشن نبود و داور نیز خطایی اعلام نکرد. اما جریان بازی نشان میدهد اگر آرژانتینیها احساس کنند انگلیس مسی را هدف گرفته است، احتمالا با شدتی دو برابر واکنش نشان خواهند داد؛ همانگونه که فرناندز با اندرسون برخورد کرد.
همچنین نشانههایی از همان صحنههای زشتی که پیش از بازی درباره آن هشدار داده میشد، خیلی زود در مسابقه دیده شد؛ تنها در ۱۵ دقیقه ابتدایی بازی، هشت خطا ثبت شد؛ پنج خطا از سوی آرژانتین و سه خطا از سوی انگلیس.
اگر روند بازی به همین شکل ادامه پیدا کند، ممکن است رکورد بیشترین تعداد خطا در تاریخ جام جهانی شکسته شود.
رکورد فعلی، ۴۷ خطا، مربوط به دیدار مشهور هلند و پرتغال در جام جهانی ۲۰۰۶ است؛ مسابقهای که به «نبرد نورنبرگ» معروف شد.
در پایان نیمه اول بازی انگلیس و آرژانتین در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، ۱۸ خطا ثبت شد.
اما بیش از انگلیسیها، بازیکنان آرژانتین به طور محسوسی نشان دادهاند که میخواهند این مسابقه را به یک نبرد فیزیکی تبدیل کنند. توماس توخل بدون تردید به بازیکنانش هشدار داده که در دام بازیکنان آرژانتین نیفتند، اما اجرای این توصیه آسان نیست.
به طور مشخص، انزو فرناندز آشکارا تلاش میکند بازیکنان انگلیس را تحریک کند و آنها را به دردسر بیندازد؛ هافبک چلسی پس از درگیری با الیوت اندرسون، مانع بلند شدن او شد و سپس وانمود کرد که اندرسون قصد داشته او را روی زمین نگه دارد.
در ابتدای بازی، فرناندز با خطایی خشن روی الیوت اندرسون او را متوقف کرد؛ خطایی که به اعتقاد بسیاری میتوانست با کارت زرد جریمه شود.
پس از این صحنه، بازیکنان دو تیم دور از جریان توپ با یکدیگر درگیر شدند و تنش در زمین بالا گرفت.