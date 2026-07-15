وزیر جنگ آمریکا: دولت عراق باید گروهای نیابتی جمهوری اسلامی را خلع سلاح کند
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، سهشنبه ۲۳ تیر و همزمان با سفر نخستوزیر عراق به واشینگتن گفت عراق باید حاکمیت خود را اعمال کند و شبهنظامیان همسو با جمهوری اسلامی را که در بهار امسال مسئول بیش از ۶۰۰ حمله به نیروهای آمریکایی بودهاند، خلع سلاح کند.
او افزود: آمریکا همچنین انتظار دارد نیروهای امنیتی عراق، از جمله پیشمرگه و دیگر نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق، با پایان یافتن ماموریتهای نظامی ائتلاف بینالمللی ضد داعش، نقشی پیشرو در تلاشها برای مقابله با داعش ایفا کنند.