بر اساس این ابلاغیه که در پی تصمیمات گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، تنظیم شده، همه صرافی‌ها، بانک‌ها و نهادهای مالی کانادا موظفند تمامی تراکنش‌های مالی با مبدأ یا مقصد ایران را، بدون در نظر گرفتن مبلغ آن، به‌عنوان تراکنش‌های پرخطر دسته‌بندی کنند.

این نهادها ملزم هستند هویت دقیق ذینفعان، علت تراکنش و منبع پول یا ارزهای دیجیتال را احراز کنند و گزارش آن را مستقیماً به فین‌ترک بفرستند. هدف این اقدام، پیشگیری از پولشویی، تامین مالی تروریسم و مهار راه‌های دور زدن تحریم‌ها عنوان شده است.

پیامدهای ابلاغیه جدید برای زندگی روزمره ایرانیان کانادا

برای شهروندان و کاربران عادی ایرانی-کانادایی، این دستورالعمل به معنای افزایش شدید نظارت بر ساده‌ترین حواله‌ها، خطر تعلیق یا بسته شدن ناگهانی حساب‌های بانکی و الزامی شدن ارائه مدارک قانونی منبع پول حتی برای مبالغ خرد و دانشجویی است؛ چرا که با حذف کفِ مبالغ نظارتی، بانک‌ها دیگر هیچ تراکنشی مرتبط با ایران را بدون بررسی دقیق رها نمی‌کنند.

مقابله با شریان‌های مالی نیروهای نیابتی و دورزنندگان تحریم

فین‌ترک تاکید کرده است که با ادامه پولشویی در کانادا، این نهاد نظارتی برای قطع دسترسی نیروهای نیابتی به منابع مالی و جلوگیری از تجهیز نهادهای دورزننده تحریم‌ها این سختگیری‌ها را اعمال می‌کند و قصد دارد با رصد مداوم، شریان‌های مالی غیرقانونی را مسدود کند.

سابقه تنش‌های مالی؛ از آغاز بحران تا هشدار نخست اف‌ای‌تی‌اف

بررسی روند تاریخی نشان می‌دهد که نام ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۸۷ به‌دلیل نقص در قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در بیانیه هشدارآمیز اف‌ای‌تی‌اف قرار گرفت. از آن زمان، این نهاد بین‌المللی از کشورهای عضو خواست تا تدابیر مراقبتی ویژه‌ای را در رابطه با تراکنش‌های مرتبط با ایران اعمال کنند.

دوران موقت برجام و بن‌بست لوایح چهارگانه در تهران

در سال ۱۳۹۵ و در پی توافق هسته‌ای برجام، اف‌ای‌تی‌اف اقدامات متقابل علیه ایران را به حالت تعلیق درآورد تا به تهران فرصت دهد قوانین خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهد.

دولت وقت جمهوری اسلامی یک برنامه اقدام عملی را پذیرفت و لوایح چهارگانه‌ای را برای تصویب به مجلس فرستاد. با این حال، به دلیل چالش‌های فرآیند تصویب در نهادهای تصمیم‌ساز، دو لایحه کلیدی پالرمو یا همان کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی و سی‌اف‌تی یعنی کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به تایید نهایی نرسیدند و مهلت‌های تعیین‌شده یکی پس از دیگری منقضی شدند.

بازگشت ابدی به لیست سیاه؛ انسداد نهایی مبادلات بین‌المللی

در نهایت، در اسفند ۱۳۹۸، گروه ویژه اقدام مالی با اشاره به پایان یافتن مهلت‌ها و عدم تکمیل برنامه اقدام، ایران را به لیست سیاه کشورهای پرخطر بازگرداند و خواستار اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای شد؛ وضعیتی که تا امروز ادامه دارد و مبنای بیانیه‌های نظارتی نهادهایی چون فین‌ترک قرار گرفته است.