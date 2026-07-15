چمن ورزشگاه آزادی در حالی جمع‌آوری شد که با توجه به زمان مورد نیاز برای آماده‌سازی و رشد چمن جدید، این فرآیند چندین ماه طول خواهد کشید و عملا استفاده از بزرگ‌ترین ورزشگاه فوتبال ایران را تا میانه نیم‌فصل نخست لیگ برتر غیرممکن می‌کند.

این در حالی است که طی هفته‌های گذشته مسئولان از تامین بودجه برای تعویض چمن و آماده‌سازی ورزشگاه خبر داده بودند و انتظار می‌رفت آزادی پس از دو سال بازسازی، در فصل ۱۴۰۵ دوباره میزبان دیدارهای استقلال، پرسپولیس و تیم ملی باشد. با این حال، درست در آستانه آغاز لیگ، چمن ورزشگاه به طور کامل برداشته شده و هنوز زمان مشخصی برای بازگشت این استادیوم به چرخه میزبانی اعلام نشده است.

ورزشگاه آزادی در دو سال گذشته به بهانه بازسازی از دسترس فوتبال ایران خارج شد و استقلال، پرسپولیس و تیم ملی ناچار شدند مسابقات خود را در ورزشگاه قلعه‌حسن‌خان و سایر ورزشگاه‌ها برگزار کنند. موضوعی که همواره با انتقاد گسترده هواداران همراه بوده است.

روح‌الله لک‌ علی‌آبادی سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در این باره به تسنیم گفت: «اگر اخبار منتشر شده صحت داشته باشد، با یک فاجعه مدیریتی مواجه هستیم. اگر مشخص شود چمن ورزشگاه آزادی از لحاظ فنی قابلیت استفاده داشته و بدون ضرورت کارشناسی تخریب و تعویض شده، این موضوع صرفا یک اشتباه مدیریتی نیست؛ بلکه می‌تواند مصداق تضییع بیت‌المال باشد و همه افرادی که در این تصمیم نقش داشته‌اند، باید پاسخگو باشند.»

آنچه امروز برای فوتبال ایران باقی مانده، مجموعه‌ای از وعده‌های محقق‌نشده است. ورزشگاهی که قرار بود پس از صرف هزینه‌های سنگین و ماه‌ها تعطیلی، با آغاز فصل جدید دوباره در اختیار فوتبال ایران قرار گیرد، اکنون حتی چمنی برای برگزاری مسابقات ندارد.