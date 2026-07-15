به گزارش وبسایت واینت، گفتوگوهای اسرائیل و لبنان در رم به پایان رسید. یک مقام اسرائیلی به این رسانه گفت مذاکرات سازنده بوده است.
یک مقام اسرائیلی به واینت گفت: «آغاز اجرای مراحل اولیه طرح ایجاد مناطق آزمایشی در جنوب لبنان، مستلزم هماهنگیها و توافقهای بیشتر است.»
پژوهشگران موسسه کارولینسکای سوئد در مقالهای تازه هشدار دادهاند که جنگ اخیر، علاوه بر پیامدهای نظامی، سیاسی و انسانی، سلامت روان ایرانیان خارج از کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
مهران عباسیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
همزمان با محاصره دریایی جمهوری اسلامی و سرگردانی نفتکشهای حامل نفت ایران، آمریکا تحریمهای جدیدی علیه شبکه فروش و انتقال نفت مرتبط با پسر علی شمخانی اعمال کرد.
جزییات بیشتر در گفتوگو با آرش آزرمی، دبیر بخش اقتصادی ایراناینترنشنال
دور تازه حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران ادامه یافت و مناطقی در بوشهر، بندرعباس، حاجیآباد، آبادان، ماهشهر، قشم، کیش، سراوان و کنارک هدف قرار گرفتند.
مقامهای حکومتی کشتهشدن دستکم سه نفر در حملات غرب بندرعباس و حاجیآباد و آسیبدیدن بخشی از نیروگاه آب و برق کیش را تایید کردند. همزمان، جمهوری اسلامی حملات موشکی و پهپادی خود به کشورهای منطقه را ادامه داد و سپاه مدعی حمله به تاسیسات ناوگان پنجم آمریکا در بحرین شد.
تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی به محور اصلی بحران تبدیل شد. دونالد ترامپ از محاصره کامل کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد و گفت تنگه برای سایر کشتیها باز خواهد ماند.
با این حال، تردد دریایی بهشدت کاهش یافت و شماری از کشتیها در انتظار مجوز عبور متوقف شدند. دو نفتکش اماراتی با موشک هدف قرار گرفتند که در نتیجه آن یک خدمه کشته شد و یک نفتکش دیگر نیز در نزدیکی عمان آسیب دید.
کشورهای عربی منطقه، اتحادیه اروپا، بریتانیا و دیگر دولتها حملات جمهوری اسلامی به کشتیها و کشورهای همسایه را محکوم کردند. سازمان بینالمللی دریانوردی، استرالیا و بریتانیا نیز تاکید کردند هیچ کشوری حق دریافت عوارض از تنگه هرمز را ندارد. عمان خواستار ایجاد ساختار امنیتی تازهای در خلیج فارس شد و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از آمریکا و جمهوری اسلامی خواست فورا به آتشبس بازگردند و حملات به اهداف غیرنظامی را متوقف کنند.
در داخل جمهوری اسلامی، مقامهای نظامی، نمایندگان مجلس و نهادهای حکومتی بار دیگر بر «انتقام» کشتهشدن علی خامنهای تاکید کردند. بیش از ۱۸۰ نماینده خواستار پایان تفاهم اسلامآباد و تغییر دکترین دفاعی شدند و مجلس چندین طرح درباره کنترل تنگه هرمز را بررسی میکند.
همزمان، برخی چهرهها از ساخت بمب اتم و بستن بابالمندب سخن گفتند و دادستان تهران اعلام کرد احکام حبس و اعدام پروندههای اعتراضات دی ۱۴۰۴ و جنگهای اخیر در حال اجراست.
در تحولی مهم در عراق، علی الزیدی در دیدار با ترامپ اعلام کرد نیروهای آمریکایی تا هشتم مهر از عراق خارج میشوند و روابط دو کشور از همکاری نظامی به شراکت اقتصادی تغییر خواهد کرد.
او همچنین بر انحصار سلاح در دست دولت و خلع سلاح گروههای مسلح تاکید کرد. ترامپ نیز گفت جمهوری اسلامی بهشدت تضعیف شده و دیگر نمیتواند مانند گذشته بر عراق فشار وارد کند؛ تحولاتی که نشانهای از کاهش نفوذ منطقهای تهران و شکلگیری آرایش امنیتی تازهای در خاورمیانه ارزیابی میشود.
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فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد موج جدید حملات به مواضع جمهوری اسلامی که از ساعت ۱۳:۳۰ چهارشنبه ۲۴ تیر آغاز شده بود، پس از ۹۰ دقیقه پایان یافت. این نخستین بار از زمان آغاز دوباره درگیریها است که ارتش آمریکا حملات خود را در طول روز انجام میدهد.
جزییات بیشتر در گفتوگو با مریم رحمتی، خبرنگار ایراناینترنشنال
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال گفت که صبح ۲۴ تیر، کلانتری چابهار هدف گرفته شد.