سایت حقوق‌بشری هرانا چهارشنبه ۲۴ تیر به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خوشکار گزارش داد خانواده او حدود ساعت هشت صبح از اجرای حکم اعدامش مطلع شدند.

به‌گفته این منبع، مسئولان زندان از تحویل پیکر خوشکار به خانواده خودداری کردند و آن را حدود ساعت ۱۱ به سردخانه بهشت‌زهرای تهران انتقال دادند.

همچنین به خانواده اعلام شده است برای مشاهده و تحویل پیکر، صبح ۲۵ تیر حدود ساعت ۹ به بهشت‌زهرا مراجعه کنند.

این منبع افزود خوشکار ۲۰ تیر به سوئیت ۳۵ زندان قزل‌حصار منتقل شده بود و خانواده‌اش ۲۱ تیر آخرین ملاقات را با او انجام دادند.

به گفته این منبع، خانواده خوشکار با درخواست اعطای مهلتی یک‌ماهه و برگزاری جلسه‌ای برای جلب رضایت خانواده مقتول، در تلاش برای توقف اجرای حکم بودند، اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسید. با وجود وعده مقام‌های مسئول برای برگزاری این جلسه، در نهایت هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.

هرانا همچنین گزارش داد سحرگاه چهارشنبه، هم‌زمان با اجرای حکم خوشکار، حکم اعدام چهار زندانی دیگر نیز که با اتهام «قتل» به اعدام محکوم شده بودند، در زندان قزل‌حصار کرج اجرا شد.

این وب‌سایت حقوق‌بشری هویت یکی از این زندانیان را عباس نثاری اعلام کرد و نوشت هویت سه زندانی دیگر همچنان در دست بررسی است.

روزنامه همشهری نیز جزئیاتی درباره پرونده چهار زندانی دیگر اعدام‌شده در قزل‌حصار منتشر کرد.

ابهام‌ها در پرونده و صدور حکم اعدام

هرانا نوشت دادگاه انقلاب خوشکار را با اتهام «محاربه از طریق حمل و استفاده از سلاح» و قتل یک عضو بسیج به اعدام محکوم کرده بود.

وکیل او پیش‌تر با اشاره به ابهام‌های پرونده گفته بود محل وقوع قتل که دادگاه به آن استناد کرده، دوربین مداربسته نداشته و ادله کافی برای اثبات اتهام‌ها نیز وجود نداشته است.

ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در گزارشی درباره افراد در معرض خطر اعدام در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، نسبت به خطر اجرای حکم خوشکار هشدار داده و او را در فهرست معترضان محکوم به اعدام معرفی کرده بود.

کانون حقوق بشر ایران نیز ۲۴ تیر ضمن تایید خبر اعدام این زندانی سیاسی، گزارش داد منابع نزدیک به پرونده از اعتراف اجباری، شکنجه، محرومیت خوشکار از وکیل منتخب و ابهام‌های جدی در روند دادرسی او خبر داده‌اند.

بر اساس این گزارش، خوشکار در دوران بازداشت تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار داشت و برای پذیرش مسئولیت قتل یکی از نیروهای بسیج شکنجه شده بود.

این سایت حقوق‌بشری افزود ماموران امنیتی برادر کوچک‌تر او را بازداشت کرده و با تهدید به «تعرض جنسی» علیه او، خوشکار را برای اعتراف تحت فشار قرار داده بودند.

به نوشته کانون حقوق بشر ایران، وکیل خوشکار تسخیری بود و او بدون دسترسی آزادانه به وکیل منتخب و بدون برخورداری از امکان دفاع موثر محاکمه شد.

این گزارش همچنین تاکید کرد رسیدگی به پرونده به‌صورت علنی و شفاف انجام نشد و خوشکار فرصت کافی برای دفاع از خود نداشت.

بازداشت در جریان اعتراضات ۱۴۰۱

خوشکار ۲۰ آبان ۱۴۰۱، حدود یک ماه پس از کشته شدن سلمان امیراحمدی، از نیروهای بسیج، در جریان اعتراضات محله فلاح تهران بازداشت و اواخر آذر همان سال با اتهام «قتل عمد» به زندان رجایی‌شهر منتقل شد.

پس از تعطیلی زندان رجایی‌شهر، او به زندان قزل‌حصار کرج انتقال یافت و تا زمان اجرای حکم در این زندان نگهداری می‌شد.

طی یک سال گذشته، به‌ویژه پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای حکم اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ و جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه در شعب ویژه رسیدگی شده و برای متهمان آن‌ها مجازات‌هایی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دست‌کم ۴۸ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز حکم اعدام، حبس‌های سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.

این روند نگرانی‌ها درباره محاکمه‌های شتاب‌زده و افزایش خطر برای بازداشت‌شدگان پرونده‌های تازه را تشدید کرده و اعتراض‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از ایران به دنبال داشته است.