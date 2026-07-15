مناقشه ایران؛ آنچه در ۲۴ تیر گذشت
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، از آغاز موج تازهای از حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی خبر داد. این حملات با تمرکز بر سامانههای دفاع ساحلی، مراکز نگهداری و پرتاب موشکهای کروز و تواناییهای مورد استفاده برای تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز انجام شده و نقاطی در تنب بزرگ، هنگام و چند منطقه جنوبی ایران هدف قرار گرفتهاند. آمریکا همچنین محاصره دریایی بنادر ایران را از سر گرفته و اعلام کرده است به کشتیها برای عبور از تنگه هرمز کمک میکند.
همزمان با تشدید عملیات نظامی، دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی خواهان ملاقات و دستیابی به توافق با آمریکاست. او تاکید کرد ضربالاجلی برای تهران تعیین نمیکند، اما مقامهای جمهوری اسلامی «بهتر است درست رفتار کنند». جیدی ونس نیز جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای و حفظ جریان آزاد نفت را دو هدف اصلی دولت آمریکا برای دستیابی به توافق دانست.
در تهران، محمدباقر قالیباف گفت در صورت اجرا نشدن مفاد تفاهمنامه، جمهوری اسلامی دلیلی برای پایبندی به آن ندارد و نیروهای مسلح برای پاسخ به حملات «آزادی عمل کامل» دارند؛ هرچند او همزمان بر استفاده از مذاکره در کنار آمادگی نظامی تاکید کرد. در مقابل، شماری از چهرهها و رسانههای تندرو خواهان «انتقام» شدند و سپاه نیز مردم اردن و کویت را به تخریب مراکز آمریکایی فراخواند؛ مواضعی که با محکومیت کشورهای عربی منطقه روبهرو شده است.
در عرصه دیپلماتیک، بریتانیا سپاه پاسداران را با استفاده از اختیارات قانونی جدید در فهرست گروههای ممنوعه قرار داد. جمهوری اسلامی در واکنش، سفیر بریتانیا در تهران را احضار و تهدید به اقدامات متقابل کرد. آمریکا نیز تحریمهای تازهای علیه چهار فرد، سه شرکت و شبکههای مرتبط با فروش و انتقال نفت ایران، از جمله شبکه مرتبط با پسر علی شمخانی، اعمال کرد.
بحران تنگه هرمز همچنان پیامدهای گسترده اقتصادی و انسانی دارد؛ برخی شرکتهای کشتیرانی از استفاده از طرح اسکورت آمریکا خودداری کردهاند، سازمان بینالمللی دریانوردی عبور از تنگه را بیش از حد خطرناک دانسته و قیمت نفت برنت بالای ۸۵ دلار باقی مانده است. در داخل ایران نیز اعدام عارف خوشکار، از بازداشتشدگان جنبش زن، زندگی، آزادی، و محمد امینی دهاقانی، از معترضان بازداشتشده در دیماه، گزارش شد. برآوردهای داخلی آمریکا نیز هزینه نهایی جنگ را بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار ارزیابی کردهاند.
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