در بیانیه‌ای که چهارشنبه ۲۴ تیر منتشر شد، کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند ۲۰ خانواده ساکن این مجموعه تنها دو هفته فرصت داشتند خانه‌هایشان را ترک کنند و به رهبران کلیسا نیز هشدار داده شده بود که در صورت سرپیچی، بازداشت خواهند شد.

به‌گفته آنان، آخرین ساکن این مجموعه ۲۱ تیر آنجا را ترک کرد و اکنون نگرانی‌ها درباره احتمال تخریب آن افزایش یافته است.

۱۹ تیر نیز سازمان ماده ۱۸ گزارش داده بود روند تخلیه اجباری این مجموعه تقریبا به پایان رسیده و به همه خانواده‌های باقی‌مانده دستور داده شده است محل را ترک کنند.

این سازمان همچنین نسبت به احتمال تخریب یا تغییر کاربری مجموعه کلیسای سنت پیتر هشدار داده بود.

کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند تخلیه اجباری با حقوق بین‌المللی بشر سازگار نیست و اعضای اقلیت‌های دینی و قومی به‌رسمیت‌شناخته‌شده را در معرض بی‌خانمانی قرار می‌دهد.

به گفته آنان، مجموعه کلیسای سنت پیتر در مرکز تهران، با وسعتی حدود چهار هکتار، صرفا یک ملک نبوده، بلکه خانه، مدرسه و محل عبادت ساکنان آن به‌شمار می‌رفته است.

این مجموعه شامل ساختمان کلیسا، دو مدرسه، خانه‌های مسکونی و دفترهای انجمن کتاب مقدس و شورای کلیساهای انجیلی ایران بود؛ شورایی که مالک زمین است.

بر اساس این بیانیه، دادگاه انقلاب در سال ۱۳۷۷ حکم انتقال این مجموعه به ستاد اجرایی فرمان امام، نهاد زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی را صادر کرد. این حکم بعدها مانع ثبت دوباره شورای کلیساهای انجیلی ایران شد، هرچند اعضای شورا تنها در سال ۱۳۸۷ از وجود آن مطلع شدند.

کارشناسان سازمان ملل مصادره این مجموعه و اخراج ساکنان آن را بخشی از روندی طولانی علیه جامعه مسیحیان ایران، به‌ویژه مسیحیان فارسی‌زبان، دانستند و به تعطیلی کلیسای پروتستان آشوری تبریز در سال ۱۳۹۸ و تخریب کلیسای پروتستان مشهد در خرداد سال جاری نیز اشاره کردند.

در این بیانیه آمده است زمانی حدود ۵۰ کلیسای پروتستان در ایران فعالیت می‌کردند که بیشتر آن‌ها مراسم مذهبی را به زبان فارسی برگزار می‌کردند، اما اکنون عملا هیچ‌یک از آن‌ها به زبان فارسی مراسم برگزار نمی‌کند؛ زیرا یا تعطیل شده‌اند یا ناچار شده‌اند برگزاری مراسم به زبان فارسی را متوقف کنند.

همچنین سه کلیسای انگلیکان در تهران، اصفهان و شیراز که اجازه برگزاری مراسم به زبان فارسی داشتند، از زمان همه‌گیری کرونا تاکنون اجازه بازگشایی نیافته‌اند.

کلیسای پطرس مقدس که در سال ۱۸۷۲ ساخته شده، از قدیمی‌ترین کلیساهای پروتستان ایران است. به گفته مسئولان کلیسا، روند تصرف تدریجی این مجموعه از سال‌های پس از انقلاب آغاز شده است.

هیات تحریریه نیویورک‌پست ۱۲ تیر در سرمقاله‌ای مصادره کلیسای سنت پیتر و اخراج ساکنان آن را نشانه تداوم سیاست جمهوری اسلامی در سرکوب اقلیت‌های مذهبی دانسته و نوشته بود این اقدام با ادعاهای مطرح‌شده درباره تغییر رویکرد حکومت ایران همخوانی ندارد.

کشیش ساسان توسلی، الهی‌دان و از رهبران کلیسای فارسی‌زبان، هشتم تیر به ایران‌اینترنشنال گفته بود سپاه پاسداران در حال مصادره زمین و کلیسای انجیلی پطرس مقدس، یکی از قدیمی‌ترین کلیساهای تهران، است. او از جامعه بین‌المللی خواسته بود برای جلوگیری از این اقدام مداخله کند.

کارشناسان سازمان ملل افزودند آزادی دین یا باور شامل حق عبادت جمعی با دیگران، عبادت به زبان خود و حفظ اماکن عبادی است و با مصادره یک کلیسا، جامعه مسیحی نه‌تنها یک ساختمان، بلکه محل عبادت و زندگی جمعی خود را از دست می‌دهد.

آن‌ها همچنین اعلام کردند علاوه بر تعطیلی و مصادره کلیساها، مسیحیان در ایران همچنان با بازداشت، زندان و بدرفتاری مواجه‌اند. به گفته کارشناسان، دست‌کم ۷۹ مسیحی که بیشتر آن‌ها نوکیش مسیحی هستند، در بازداشت یا زندان به‌سر می‌برند و برخی نیز تحت شکنجه به اعتراف وادار شده‌اند.

در این بیانیه به پرونده محمد نیک‌بخت ، نوکیش مسیحی نیز اشاره شده است که اسفند ۱۴۰۴ در خانه‌اش در گلپایگان بازداشت و مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و از آن زمان بدون امکان تماس با بیرون در زندان دستگرد اصفهان نگهداری می‌شود. خانواده او نیز هیچ اطلاعی درباره وضعیت حقوقی‌اش ندارند و او به وکیل دسترسی ندارد.

کارشناسان سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند به ساکنان و اعضای این کلیسا اجازه بازگشت دهند، به تهدید و ارعاب جامعه مسیحی پایان دهند و همه افرادی را که به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند، آزاد کنند.

آن‌ها همچنین اعلام کردند برای روشن شدن این موضوعات با دولت جمهوری اسلامی در تماس هستند.