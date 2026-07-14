آن‌ها گفتند ترس، اضطراب و شرایط جنگی، تمرکز بسیاری از داوطلبان را در جریان آزمون‌ها مختل کرده است.

هم‌زمان با آغاز دور تازه تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دانش‌آموزانی از شهرهای جنوب ایران از جمله بندرعباس، بوشهر و جم، سه‌شنبه ۲۳ تیرماه در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال گفتند هم‌زمان با برگزاری امتحانات، صدای چندین انفجار را شنیده‌اند.

به گفته آنها، این موضوع موجب ترس و بر هم خوردن تمرکز بسیاری از دانش‌آموزان شده است.

صدای انفجار، حضور ذهنمان را گرفت

دانش‌آموزان طی هفته‌های گذشته بارها خواستار تعویق یا غیرحضوری شدن آزمون‌ها شده بودند.

آنها گفته‌اند تعطیلی مدارس، قطع و اختلال اینترنت، فشار روانی ناشی از جنگ و برنامه فشرده امتحانات، فرصت کافی را برای آمادگی از بسیاری از داوطلبان گرفته است .

دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم در هفته‌های اخیر چندین بار مقابل اداره‌های آموزش و پرورش در شهرهای مختلف تجمع کردند و خواستار تغییر زمان یا شیوه برگزاری امتحانات شدند.

با این حال، وزارت آموزش و پرورش با این درخواست‌ها موافقت نکرد و آزمون‌های نهایی در نهایت به‌صورت حضوری برگزار شد.

یکی از دانش‌آموزان پایه دوازدهم که ساکن بندرعباس است، نوشت: «یک ساعت پیش از امتحان چند انفجار رخ داد و سر جلسه هم دوباره صدای انفجار آمد. بچه‌ها به‌شدت استرس داشتند و ذهنشان قادر به پاسخ دادن به سوال‌ها نبود.»

دانش‌آموز دیگری هم گفت: «ساعت شش صبح صدای انفجار می‌آید و ساعت هفت باید در مدرسه باشیم. نمی‌دانم چرا باید وسط جنگ امتحان بدهیم. مگر ایران فقط تهران است؟ پس جنوب کشور چه؟»

مخاطب دیگری از بندرعباس، علاوه بر شنیده شدن صدای انفجار، به مشکلات ناشی از گرمای هوا و کمبود امکانات اشاره کرد و نوشت: «درس برایم خیلی مهم است، اما جنگ، صدای برخورد موشک‌ها، گرمای شدید حوزه امتحان، نبود کولر کافی و قطعی برق در روزهای بین امتحانات، شرایط را ناعادلانه کرده است.»

دانش‌آموزی از شهر جم در استان بوشهر نیز به ایران‌اینترنشنال گفت سه‌شنبه ۲۳ تیرماه حین برگزاری آزمون، صدای چهار انفجار در حوالی مرکز آزمون، دانش‌آموزان را آشفته کرده است.

به گفته یکی از آنها، شنیدن صدای انفجار حدود ساعت هشت صبح موجب شده برخی دانش‌آموزان سر جلسه گریه کنند و والدین نیز از شدت اضطراب، تمام مدت امتحان پشت در حوزه منتظر مانده بودند.

نگرانی از تکرار تجربه مدرسه میناب

در روزهای گذشته نیز برخی دانش‌آموزان در پیام‌های خود با اشاره به تجربه حمله به مدرسه‌ میناب، نسبت به امنیت حوزه‌های امتحانی ابراز نگرانی کردند.

بنا به گفته آنها، برگزاری حضوری امتحانات در شرایط جنگی، در حوزه‌هایی که به مراکز نظامی نزدیک است، جان دانش‌آموزان را در معرض خطر قرار می‌دهد.

یکی از دانش‌آموزان نوشت: «جمهوری اسلامی ما دانش‌آموزان را سپر انسانی خود قرار داده و در حالی که در شرایط جنگی هستیم، بر حضوری بودن امتحانات پافشاری می‌کند.»

دانش‌آموز دیگری از جنوب کشور نیز با اشاره به حمله به مدرسه میناب نوشت: «ما در جنوب چه گناهی کرده‌ایم که باید با صدای جنگنده از خواب بیدار شویم و بعد هم به امتحان برویم؟ می‌ترسیم تجربه مدرسه میناب دوباره تکرار شود.»

در پیام‌هایی دیگر، دانش‌آموزان گفتند در حالی به حوزه‌های امتحانی فراخوانده شده‌اند که شب پیش از آزمون را با صدای انفجار و نگرانی از حملات سپری کرده بودند.