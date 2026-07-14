یک مقام نظامی حکومت ایران که نامش ذکر نشده، در مورد تهدید دونالد ترامپ به محاصره دوباره بنادر جنوب ایران به نورنیوز، وب‌سایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، گفت «رویکرد» نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در قبال «این اقدام غیرقانونی، خارج از محاسبات و فراتر از تصور طراحان آن» خواهد بود.

این مقام نظامی، تلاش برای محاصره را «موجب افزایش غیرقابل پیش‌بینی تنش‌های جاری» دانست و بدون اشاره به جزییات واکنش احتمالی جمهوری اسلامی، افزود: «کسانی که از محاصره سخن می‌گویند، نباید تصور کنند آثار تصمیم آنها به سواحل ایران محدود خواهد ماند.»

او اضافه کرد: «هرگونه تنش‌زایی جدید، تبعاتی فراتر از نقطه آغاز خود خواهد داشت.»

این مقام نظامی جمهوری اسلامی گفت که «اگر برخی در واشینگتن تصور می‌کنند هزینه‌های چنین اقدامی صرفا متوجه ایران خواهد بود، دچار خطای محاسباتی شده‌اند» و تاکید کرد: «اقداماتی از این دست می‌تواند زنجیره تامین، بازارهای انرژی و مسیرهای اصلی تجارت و اقتصاد جهانی را با پیامدهایی مواجه کند که مدیریت و کنترل آن از توان آغازکنندگان این سناریو خارج خواهد بود.»