تیم ملی فوتبال اسپانیا در دقیقه ۲۲ بازی با فرانسه در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با گل میکل اویارزابال که از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید، با نتیجه یک بر صفر پیش افتاد. این پنالتی پس از خطای لوکاس دینیه، مدافع چپ فرانسه در دقیقه ۲۰ بازی و روی لامین یامال بدست آمد.
این پنالتی تقریبا از هیچ به دست آمد؛ ارسالی از سمت راست انجام شد و لوکاس دینیه، مدافع چپ فرانسه، به جای آنکه توپ را دور کند، با ضربه سر آن را به سمت بالا فرستاد و سپس پشتش را به جریان بازی کرد.
او متوجه نزدیک شدن لامین یامال نشد و زمانی که چرخید تا با ضربه والی توپ را دفع کند، یامال زودتر خود را به توپ رساند و دینیه پای وینگر اسپانیا را زد.
این برخورد عمدی نبود، اما پنالتی بود.
دفاع دینیه ضعیف و همراه با غفلت بود. به نظر میرسد او ناشیانه عمل کرد.
پیش از اعلام پنالتی، احتمال خطای هند نیز مطرح شد، اما کمکداور ویدیویی (VAR) بهسرعت صحنه را بررسی کرد و آن را رد کرد.
پس از آن، میکل اویارزابال ضربه پنالتی را با قدرت به گوشه دروازه فرستاد و اسپانیا را پیش انداخت.
مایک منیان جهت ضربه را درست تشخیص داد، اما سرعت و ارتفاع توپ به اندازهای بود که هیچ شانسی برای مهار آن نداشت.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا اعلام کرد آن ویدیکامب، وزیر پیشین دولت بریتانیا که هفته گذشته در خانهاش به قتل رسید، بهوضوح هدف یک حمله برنامهریزیشده قرار گرفته بود و افزود که ماموران همچنان در تلاشاند انگیزه این حمله را مشخص کنند.
لارنس تیلور، رییس پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، سهشنبه ۲۳ تیر به خبرنگاران گفت: «روشن است که این حمله بهطور مشخص و هدفمند انجام شده است. ما همچنان در حال بررسی ابعاد برنامهریزی و تدارکات احتمالی این حمله و نیز انگیزه عامل یا عاملان آن هستیم.»
مردی ۲۸ ساله که به ظن این قتل و ارتکاب جرایم مرتبط با تروریسم بازداشت شده، همچنان در بازداشت به سر میبرد.
تیلور از اظهار نظر درباره انگیزه مهاجم خودداری کرد و گفت: «این یک تحقیق پیچیده است. در این مرحله، درست نیست که بخواهم چه از نظر ایدئولوژیک و چه از نظر انگیزه، چیزی را به مهاجم نسبت بدهم.»
مرگ ویدیکامب ۷۸ ساله، نماینده پیشین پارلمان و از اعضای سرشناس حزب پوپولیست «رفُرم یو کِی»، شوک بزرگی به فضای سیاسی بریتانیا وارد کرد. ویدیکامب به صراحت لهجه شهرت داشت و به دلیل دیدگاههای محافظهکارانه اجتماعی خود، از جمله مخالفت با سقط جنین و گسترش حقوق افراد جامعه الجیبیتیکیوپلاس، شناخته میشد.
ویدیکامب که سال ۲۰۱۰ از پارلمان بریتانیا کنارهگیری کرده بود، پنجشنبه ۱۸ تیر در خانهاش در منطقهای روستایی در جنوبغربی انگلستان مرده پیدا شد. به گفته پلیس، او احتمالا بعدازظهر چهارشنبه هدف حمله قرار گرفته بود؛ همان روزی که برای انجام یک مصاحبه تلویزیونی از پیش تعیینشده حاضر نشد.
در ۱۰ سال گذشته دو نماینده پارلمان بریتانیا به قتل رسیدند و این پرونده بار دیگر نگرانیها درباره امنیت سیاستمداران در بریتانیا را افزایش داده است.
جو کاکس، نماینده حزب کارگر، در سال ۲۰۱۶ به دست یک راستگرای افراطی و دیوید امس، نماینده محافظهکار، در سال ۲۰۲۱ در حملهای که پلیس آن را تروریستی خواند، به قتل رسیدند.
تیلور در پاسخ به این سوال که آیا مظنون این پرونده، دیگر سیاستمداران حزب رفرم یو کِی را نیز هدف قرار داده است، گفت: «این موضوع یکی از محورهای تحقیقات خواهد بود تا اطمینان حاصل کنیم همه تدابیر لازم برای کاهش هرگونه تهدید احتمالی، در صورت آشکار شدن آن، اتخاذ شده است. من نمیگویم چنین تهدیدی وجود دارد یا ندارد، اما بدون تردید این موضوع یکی از خطوط اصلی تحقیقات خواهد بود.»
با وجود اینکه لامین یامال و پائو کوبارسی، هر دو ۱۹ ساله، اکنون در بالاترین سطح فوتبال جا افتادهاند، باز هم شگفتانگیز است که امشب در ترکیب اصلی اسپانیا در دیدار نیمهنهایی جام جهانی بازی میکنند. در واقع این دو پدیده بارسلونا باید این ماه در تیم زیر ۱۹ سال اسپانیا بازی میکردند.
تیمی که آخر هفته گذشته، حتی بدون دو استعداد بزرگ خود، قهرمان رقابتهای قهرمانی زیر ۱۹ سال اروپا شد.
اسپانیا با پیروزی ۲ بر صفر مقابل آلمان در فینال روز شنبه، قهرمان این مسابقات شد؛ آن هم با آماری چشمگیر: ۱۹ گل زده و بدون دریافت حتی یک گل در پنج مسابقه این تورنمنت.
هرچند که ممکن است برخی از همنسلان آنها، از جمله تیاگو پیتارچ، بازیکن رئال مادرید، خیلی زودتر از آنچه انتظار میرود به کوبارسی و لامین یامال در تیم ملی بزرگسالان اسپانیا ملحق شوند.