این پنالتی تقریبا از هیچ به دست آمد؛ ارسالی از سمت راست انجام شد و لوکاس دینیه، مدافع چپ فرانسه، به جای آنکه توپ را دور کند، با ضربه سر آن را به سمت بالا فرستاد و سپس پشتش را به جریان بازی کرد.

او متوجه نزدیک شدن لامین یامال نشد و زمانی که چرخید تا با ضربه والی توپ را دفع کند، یامال زودتر خود را به توپ رساند و دینیه پای وینگر اسپانیا را زد.

این برخورد عمدی نبود، اما پنالتی بود.

دفاع دینیه ضعیف و همراه با غفلت بود. به نظر می‌رسد او ناشیانه عمل کرد.

پیش از اعلام پنالتی، احتمال خطای هند نیز مطرح شد، اما کمک‌داور ویدیویی (VAR) به‌سرعت صحنه را بررسی کرد و آن را رد کرد.

پس از آن، میکل اویارزابال ضربه پنالتی را با قدرت به گوشه دروازه فرستاد و اسپانیا را پیش انداخت.

مایک منیان جهت ضربه را درست تشخیص داد، اما سرعت و ارتفاع توپ به اندازه‌ای بود که هیچ شانسی برای مهار آن نداشت.