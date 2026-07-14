همزمان با گسترش موج گرما در اروپا، آتشنشانان فرانسوی برای سومین روز متوالی به تلاش برای مهار آتشسوزی گسترده جنگلها در جنوب پاریس ادامه دادند. همزمان، سومین موج گرمای شدید سال جاری پس از درنوردیدن بریتانیا و اسپانیا، به ایتالیا رسیده است.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۲۳ تیر گزارش داد هواپیماهای آبپاش فرانسوی با پرواز در ارتفاع پایین بر فراز رود سن، در عملیات اطفای حریق مشارکت کردند.
مقامهای ایتالیایی نیز هشدار دادهاند دمای هوا در جزیره ساردینیا ممکن است این هفته به ۴۴ درجه سانتیگراد برسد. همچنین پیشبینی میشود دمای هوا در فلورانس به ۳۹ درجه و در رم به ۳۸ درجه برسد.
به گزارش رویترز، میانگین بیشینه دما در اروپای غربی ۲۳ تیر (۱۴ ژوئیه) به ۲۹.۴ درجه سانتیگراد رسید؛ رقمی که ۶.۳ درجه بالاتر از میانگین فصلی ثبتشده برای ۱۴ ژوئیه در فاصله سالهای ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۰ است.
این تفاوت بیش از همه در بلژیک و فرانسه نمایان بوده است؛ بیشینه دما در این دو کشور بهترتیب ۹.۴ و ۹.۱ درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین فصلی قرار گرفت.
دانشمندان میگویند تغییرات اقلیمی به افزایش دفعات و شدت موجهای گرما و رویدادهای مشابه انجامیده و جنگلها و پوشش گیاهی در سراسر اروپا را بیش از پیش در معرض آتشسوزی قرار داده است.
آمار بالای مرگومیر در اروپا
رویترز در ادامه نوشت در دو موج گرمای رکوردشکن پیشین در ماه مه و اواخر ژوئن، بیش از ۱۰ هزار مورد مرگ مازاد در اروپا و بریتانیا به ثبت رسید.
علیرضا سلیمی، عضو هیاترییسه مجلس، گفت ۱۱ طرح مرتبط با «اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» در کمیسیونهای تخصصی مجلس در حال بررسی است و پس از تجمیع و جمعبندی، بهصورت یک طرح واحد در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
سلیمی سهشنبه ۲۳ تیر در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت در جلسه علنی دوشنبهشب مجلس، این ۱۱ طرح بهعنوان یک طرح اعلام وصول شد و پس از تدوین متن نهایی، برای بررسی به صحن علنی ارائه میشود.
او با اشاره به ماهیت حقوقی و امنیتی این طرحها تاکید کرد در روند بررسی، دیدگاههای کمیسیونهای امنیت ملی و حقوقی مجلس، همچنین کارشناسان حقوقی و صاحبنظران این حوزه، مدنظر قرار خواهد گرفت.
سلیمی گفت مجلس تلاش میکند با حفظ دقت و انجام بررسیهای کارشناسی، این طرح را با سرعت لازم به سرانجام برساند.
وزیر خارجه عمان، در مقالهای در روزنامه فرانسوی لوموند از نقش فرانسه در پیگیری امنیت تنگه هرمز تقدیر کرد و خواستار ایجاد یک ساختار امنیتی جدید با مشارکت همه کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله ایران و عراق، شد.
همزمان با تشدید تنشها در منطقه، رسانههای اسرائیلی گزارش دادند ایالات متحده روند خروج هواپیماهای سوخترسان نظامی خود را از فرودگاه بنگوریون تلآویو متوقف کرده است.
سازمان فرودگاههای اسرائیل سهشنبه ۲۳ تیر هشدار داد ادامه حضور این هواپیماها در فصل سفرهای تابستانی میتواند به اختلال گسترده در پروازهای غیرنظامی منجر شود.
این سازمان اعلام کرد اگر روند خروج هواپیماهای سوخترسان آمریکایی از سر گرفته نشود، تا ۵۰ هزار بلیت پرواز در معرض لغو قرار خواهند گرفت.
واشینگتن پیشتر بهدنبال امضای یادداشت تفاهم با تهران برای پایان دادن به جنگ، روند انتقال بخشی از هواپیماهای نظامی خود را از فرودگاه بنگوریون آغاز کرده بود.
با این حال، پس از تشدید دوباره تنشها و حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۷ تیر از پایان آتشبس با جمهوری اسلامی خبر داد.
ترامپ همچنین ۱۹ تیر در نامهای به کنگره اعلام کرد ارتش ایالات متحده از ۱۶ تیر «عملیات دفاعی» تازهای را علیه اهداف نظامی در ایران آغاز کرده است.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل ۲۳ تیر گزارش داد حدود ۷۵ فروند هواپیمای سوخترسان و ترابری نظامی آمریکا ماههاست در فرودگاه بنگوریون مستقر هستند.
به نوشته این رسانه، استقرار این ناوگان بخش قابل توجهی از ظرفیت فرودگاه را اشغال کرده و فضای در دسترس برای هواپیماهای مسافربری را در مهمترین فرودگاه بینالمللی اسرائیل کاهش داده است.
ادامه روند صعودی قیمت جهانی نفت
خبرگزاری رویترز ۲۳ تیر گزارش داد بهدنبال بالا گرفتن تنشها در تنگه هرمز و ازسرگیری محاصره دریایی ایران از سوی ارتش آمریکا، قیمت جهانی نفت به بالاترین سطح خود در چهار هفته گذشته رسید.
بر اساس این گزارش، نرخ قراردادهای آتی نفت خام برنت با سه دلار و ۱۷ سنت رشد، معادل ۳.۸۱ درصد، به ۸۶ دلار و ۴۷ سنت در هر بشکه افزایش یافت.
همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو دلار و ۱۵ سنت افزایش، معادل ۲.۷۵ درصد، در سطح ۸۰ دلار و ۲۹ سنت در هر بشکه معامله شد.
سونی کوماری، تحلیلگر بانک «ایانزد»، گفت با وجود دستیابی تهران و واشینگتن به تفاهمی برای خاتمه جنگ، این وضعیت حتی چند هفته نیز دوام نیاورد و بازار اکنون در حال سنجش مخاطرات ناشی از تحولات اخیر و قیمتگذاری آن است.
کوماری افزود به باور او، اوج تنشها پشت سر گذاشته شده است، اما ادامه اختلالها در آبهای منطقه میتواند خطر افزایش بیشتر بهای نفت را به همراه داشته باشد و قیمتها را در محدوده ۸۵ تا ۹۰ دلار در هر بشکه نگه دارد.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۶ تیر در واکنش به حملات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، مجوز موقت فروش نفت ایران را لغو کرد و برای خاتمه معاملات پیشین، مهلتی ۱۰ روزه در نظر گرفت.
ایالات متحده پیشتر با صدور یک معافیت ۶۰ روزه، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریمها مستثنا کرده بود.