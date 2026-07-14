کانون صنفی فرهنگیان استان مازندران در بیانیهای، بازداشت معلمان و اعضای صنفی فرهنگیان ایران را محکوم کرد و خواستار آزادی بیقید و شرط و سریع همه فرهنگیان زندانی شد.
این تشکل صنفی اعلام کرد که این اقدامات «نه تنها ناقض حقوق انسانی و شهروندی و آزادیهای مدنی است بلکه با اصول قانون اساسی کشور مبنی بر آزادی تشکلها و اصناف و آزادی بیان در تضادی آشکار است.»
کانون تاکید کرد که بر اساس اصل ۲۶ و۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایجاد انجمنهای صنفی آزاد است، و هیچکس نمیتواند مردم را از تشکیل این گروهها منع کند و یا آنها را مجبور کند که در این انجمنها عضو شوند یا نشوند.
در این بیانیه آمده است که فرهنگیان به عنوان نمایندگان فرهنگ و آموزش جامعه، این حق را دارند که آزادانه نظرات و خواستههای خود را بگویند و در راستای بهبود شرایط آموزشی تلاش کنند.
بیانیه تاکید میکند بازداشت معلمان به دلیل تلاش برای بهبود وضعیت آموزشی و دفاع از حقوق خود و دانشآموزان، نه تنها به آموزش آسیب میزند بلکه به روحیه حقطلبی جامعه و نسل نوجوان و جوان نیز لطمه وارد میکند.
کانون صنفی فرهنگیان استان مازندران نوشت بازداشت و زندانی کردن معلمان با اتهامات واهی، نتیجهای جز ناامنی فرهنگی و سقوط بیش از پیش فرهنگ و آموزش و تبدیل وزارت آموزش و پرورش به نهادی امنیتی نخواهد داشت و در چنین محیطی نه میتوان به آموزش دانشآموزان پرداخت و نه به پرورش آنها.
در بخش دیگری از بیانیه گفته شد: «به وزارت آموزش و پرورش امیدی نیست. برای دادخواهی دست کمک به مجامع بینالمللی دراز میکنیم. باشد که حقوق معلمان و فرهنگیان و دانشآموزان را به مسئولان آموزش و پرورش یادآوری کنند.»