دود انفجار پس از حمله به فرودگاه بوشهر
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، دود ناشی از انفجار را در فرودگاه بوشهر پس از حملات آمریکا در بامداد سهشنبه ۲۳ تیر نشان میدهد.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، دود ناشی از انفجار را در فرودگاه بوشهر پس از حملات آمریکا در بامداد سهشنبه ۲۳ تیر نشان میدهد.
اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، در بیانیهای مشترک، حملات جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز و کشورهای منطقه را بهشدت محکوم کردند و ادعای حاکمیت یا دریافت عوارض در این تنگه را غیرقانونی خواندند.
گفتوگو با احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال
نخستین دیدار مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، سهشنبه ساعت ۲۲:۳۰، بین فرانسه و اسپانیا برگزار میشود. این مسابقه نبردی میان ستارگانی چون کیلیان امباپه و لامین یامال خواهد بود؛ جایی که فرانسویها به دنبال جبران دو شکست متوالی خود برابر اسپانیا در لیگ ملتها و یورو ۲۰۲۴ هستند.
با وجود کریخوانی رسانهها، لوئیس دلافوئنته، سرمربی اسپانیا، تلاش کرد فشارها را کاهش دهد. او گفت: «از همان ابتدا گفتهام که تعیین تیم مدعی هیچ معنایی ندارد. دو تیم بزرگ به مصاف هم میروند. ما تلاش میکنیم سناریوهایی را که به نفع ما بوده تکرار کنیم و نقاط ضعف را کاهش دهیم. اما اینها تئوری است و سهشنبه در زمین، باید بتوانیم سبک بازی خود را پیاده کنیم.»
رسانههای اسپانیایی معتقدند کلید پیروزی لاروخا، نفوذ از جناحین و هدف قرار دادن مدافعان کناری فرانسه، بهویژه لوکاس دینیه و ژول کونده، است. روزنامه مارکا نوشت: «مدافعان کناری فرانسه بدون شک نقطه ضعف این تیم هستند.»
همچنین رسانههای مادریدی تاکید دارند که کلید بازی برای اسپانیا، «ارایه بازی مالکانه، تسلط بر مسابقه و حفظ توپ» با تکیه بر برتری خط هافبک سهنفره این تیم است.
اطلاعات تازهای که به ایراناینترنشنال رسیده است، ابعاد دیگری از نحوه انتقال و نگهداری پیکر کشتهشدگان اعتراضات دیماه را در بیمارستان الغدیر تهران آشکار میکند.
بیمارستان الغدیر پیشتر نیز در «کارزار کشف حقیقت» ایراناینترنشنال بررسی شده و تصاویر و شواهدی از انتقال پیکرها در پتو و رها شدن آنها در حیاط پشتی آن، منتشر شده بود.
بر اساس اطلاعات رسیده، امیرحسین رازگردانی شراهی، ۲۳ ساله و متولد ۱۲ شهریور ۱۳۸۱، شامگاه ۱۸ دیماه در محدوده هفتحوض تهران هدف گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان الغدیر، جان خود را از دست داد.
طبق این روایت، او را پس از اصابت گلوله که گفته میشود از سوی یک تکتیرانداز به سرش شلیک شد، به اتاق عمل منتقل کردند و خانواده ساعتها پشت در اتاق عمل منتظر ماندند.
پزشکان ابتدا به خانواده اعلام کردند عمل جراحی موفقیتآمیز بوده و قرار است او به بخش منتقل شود، اما دقایقی بعد، خانواده با صحنهای روبهرو شدند که از آن به عنوان تلخترین لحظات آن شب یاد میکنند.
به گفته منبع آگاه، پیکر امیرحسین در حیاط پشتی بیمارستان، در کنار دیگر کشتهشدگان قرار داشت. همان محوطهای که پیشتر نیز تصاویر منتشرشده از آن، پیکرهای پیچیده شده در پتو را نشان میداد.
این منبع همچنین گفت که لباسهای بسیاری از جانباختگان از تن آنها خارج شده بود و خانوادهها تا ساعتها در کنار پیکر عزیزانشان باقی میماندند.
به گفته او، در ادامه تنها تعدادی از مردان خانواده اجازه یافتند در محل بمانند و سایر اعضای خانواده از بیمارستان خارج شدند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خانواده رازگردانی شراهی پس از کشته شدن امیرحسین، با فشارهای امنیتی روبهرو شدهاند.
این فشارها، به گفته منبع آگاه، هم در مراسم خاکسپاری و حضور بر مزار او و هم در محل زندگی خانواده ادامه داشته است.
همچنین به خانواده پیشنهاد شده بوده که امیرحسین با عنوان «شهید» معرفی شود، اما آنان این موضوع را نپذیرفتند.
این منبع همچنین از ادامه فشارهای امنیتی و شنود ارتباطات خانواده خبر داد.
محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «موظف هستند انتقام خون شهدا، بهویژه علی خامنهای، را بگیرند».
او همچنین با اشاره به تنگه هرمز گفت: «نیروهای مسلح سر سوزنی از موضوع تنگه هرمز کوتاه نخواهند آمد.»
اکرمینیا تاکید کرد: «تنگه هرمز هرگز با جنگ و شرارت آمریکا باز نخواهد شد.»
نهادهای امنیتی آلمان اعلام کردند در پی تشدید تنش با جمهوری اسلامی، در حال بررسی اطلاعات و نشانههایی درباره احتمال برنامهریزی برای حملات در خاک آلمان هستند.
روزنامه هندلزبلات به نقل از سخنگوی وزارت کشور آلمان گزارش داد دستگاههای امنیتی فدرال تحولات خاورمیانه را به دقت زیر نظر دارند و گزارشهای مربوط به اقدامات شناسایی، جاسوسی و احتمال آمادهسازی حملات را بررسی میکنند.
این مقام افزود نهادهای امنیتی آلمان برای ارزیابی مستمر سطح تهدید، با ایالتهای آلمان و شرکای بینالمللی خود در ارتباط نزدیک هستند. با این حال، به گفته وزارت کشور، تشدید اخیر درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی تاکنون باعث افزایش سطح تهدید امنیتی در آلمان نشده است.
این اظهارات پس از انتشار آنچه «فهرست انتقام» خوانده شده در یک روزنامه ایرانی مطرح شد؛ فهرستی که نام فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز در آن منتشر شده است.