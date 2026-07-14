گزارشها از حمله هوایی آمریکا به تبریز
گزارشهایی در شبکههای اجتماعی از حمله هوایی آمریکا به تبریز منتشر شده است.
رسانههای حکومتی در ایران هنوز گزارشی از اهداف و خسارات احتمالی این حمله منتشر نکردهاند.
گزارشهایی در شبکههای اجتماعی از حمله هوایی آمریکا به تبریز منتشر شده است.
رسانههای حکومتی در ایران هنوز گزارشی از اهداف و خسارات احتمالی این حمله منتشر نکردهاند.
خبرگزاری فارس گزارش داد دقایقی پیش یک سوله در شهرستان دهلران هدف حمله آمریکا قرار گرفت. بر اساس این گزارش، یک نقطه در این شهرستان مورد اصابت پرتابه قرار گرفته است.
فارس اعلام کرد تاکنون جزئیاتی درباره محل دقیق اصابت یا ماهیت هدف منتشر نشده است. همچنین اطلاعاتی درباره تلفات یا میزان خسارتهای احتمالی در دست نیست.
این خبرگزاری افزود اطلاعات تکمیلی درباره این حمله پس از بررسیهای بیشتر منتشر خواهد شد. تاکنون مقامهای آمریکایی درباره این گزارش اظهار نظر نکردهاند.
دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، با انتشار بیانیهای گفت:«طی هفت روز گذشته، حکومت ایران عمدا غیرنظامیان را در سراسر منطقه هدف قرار داده و به هفت کشتی تجاری حمله کرده است؛ حملاتی که در نتیجه آنها نزدیک به ۱۲ نفر از خدمه غیرنظامی کشته، مفقود یا زخمی شدهاند.»
او افزود: «نیروهای ایرانی همچنین دهها موشک و پهپاد به سوی کشورهای همسایه در خلیج فارس شلیک کردهاند.»
فرمانده سنتکام گفت: «نیروهای ایالات متحده، ایران را بهخاطر تجاوز بیدلیلی که همچنان جان افراد بیگناه را به خطر میاندازد، پاسخگو میکنند.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت حملات آمریکا به ایران شامگاه سهشنبه ادامه خواهد یافت و انتظار دارد این حملات، احتمالا تا هفته آینده نیز ادامه پیدا کند. او همچنین اعلام کرد نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی روز سهشنبه گفتوگو کردهاند و واشینگتن از تهران خواسته است به توافق برسد.
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال عملیات زمینی علیه جمهوری اسلامی، این گزینه را رد نکرد و گفت: «نه. گاهی اوقات به عملیات زمینی نیاز است.» او توضیح بیشتری درباره شرایط احتمالی چنین عملیاتی ارائه نکرد.
رییسجمهوری آمریکا همچنین هشدار داد اگر جمهوری اسلامی به میز مذاکره بازنگردد، آمریکا در نهایت زیرساختهای انرژی ایران را هدف قرار خواهد داد. او افزود: «هفته آینده نوبت پلها خواهد بود. همه نیروگاهها را از کار خواهیم انداخت و همه پلها را نابود خواهیم کرد، مگر اینکه پای میز مذاکره بیایند.»
دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، در نشست خبری پس از شکست برابر اسپانیا و نرسیدن به فینال جام جهانی ۲۰۲۶، عملکرد تیمش را ناامیدکننده توصیف کرد و گفت برابر حریفی با این کیفیت، فرانسه توان ارائه چنین نمایشی را نداشت.
او گفت: «تیم اسپانیا بسیار قدرتمند است، بازی مقابل آنها دشوار است و امروز هم کیفیت خود را نشان دادند. ما پایینتر از سطح واقعیمان بودیم. نسبت به بازیهای قبل اشتباهات فنی بیشتری داشتیم و با اینکه تصور میکردم کل تیم به جریان مسابقه برگردد، این اتفاق رخ نداد.»
دشان گفت: «از تواناییهای اسپانیا آگاه بودیم و میدانستیم اگر میخواهیم پیروز شویم، باید در بالاترین سطح خود بازی کنیم، اما این اتفاق نیفتاد.»
او همچنین به مصدومیت ویلیام سالیبا و احتیاط آدرین رابیو پس از دریافت کارت زرد اشاره کرد و گفت این عوامل نیز بر عملکرد تیم تاثیر گذاشتند.
سرمربی فرانسه، توانایی اسپانیا در بستن مسیر پاسها و بازپسگیری توپ را یکی از عوامل اصلی شکست تیمش دانست و گفت: «آنها در برقراری ارتباط بین خطوط و پیشبینی مسیر پاسها بسیار خوب عمل کردند. ما راهحلی برای مقابله با این شرایط پیدا نکردیم. اینکه نتوانستیم کیفیت هجومی و فنی بازیهای قبلی را تکرار کنیم، تا حدی تقصیر خودمان بود، اما باید به اسپانیا هم بابت جلوگیری از این کار اعتبار داد.»
دشان با اشاره به فضای رختکن پس از مسابقه گفت: «ناامیدی بسیار زیاد است. این گروه از بازیکنان همگی رقابتطلب هستند و پایان یافتن این مسیر دردناک است. نمیخواهم تمام کارهایی را که در این تورنمنت انجام دادیم نادیده بگیرم، اما در این مسابقه اسپانیا چیزی بیشتر از ما داشت.»
دشان در پایان، به قضاوت ایوان بارتون، داور اهل السالوادور، نیز انتقاد کرد و گفت: «داور چهارم و پنجم در سطح بالایی بودند و با آنها کنار زمین صحبت کردم. اما درباره داور وسط چیزی نمیگویم؛ فقط از شما میپرسم، آیا او در سطح قضاوت یک نیمهنهایی جام جهانی بود؟»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با شبکه فاکس نیز اعلام کرد که نمایندگان ایالات متحده سهشنبه ۲۳ تیر با مقامهای جمهوری اسلامی مذاکره کردند.
او جزییات بیشتری درباره افراد مذاکرهکننده و محور مذاکرات ارایه نداد.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی نیز تا کنون به برگزاری این مذاکرات هیچ اشارهای نکردهاند.