دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، با انتشار بیانیه‌ای گفت:«طی هفت روز گذشته، حکومت ایران عمدا غیرنظامیان را در سراسر منطقه هدف قرار داده و به هفت کشتی تجاری حمله کرده است؛ حملاتی که در نتیجه آنها نزدیک به ۱۲ نفر از خدمه غیرنظامی کشته، مفقود یا زخمی شده‌اند.»

او افزود: «نیروهای ایرانی همچنین ده‌ها موشک و پهپاد به سوی کشورهای همسایه در خلیج فارس شلیک کرده‌اند.»

فرمانده سنتکام گفت: «نیروهای ایالات متحده، ایران را به‌خاطر تجاوز بی‌دلیلی که همچنان جان افراد بی‌گناه را به خطر می‌اندازد، پاسخگو می‌کنند.»