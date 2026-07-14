یک مهندس متولد ایران به اتهام توطئه برای صادرات غیرقانونی فناوری با کاربرد بالقوه در پهپادهای نظامی به شرکتی در ایران، در ایالات متحده محکوم شد. به گزارش رویترز، مهدی صادقی، شهروند آمریکایی ایرانی‌الاصل و ساکن ناتیک ماساچوست، توسط هیات منصفه فدرال در بوستون در سه فقره اتهام مجرم شناخته شد. قاضی دادگاه، صدور حکم او را برای ۱۳ اکتبر تعیین کرد.

محاکمه مهدی صادقی به دلیل نگرانی درباره انتخاب یک هیات منصفه بی‌طرف پس از شروع جنگ در ایران، چندین ماه به تعویق افتاده بود.

گفت‌وگو با امید معماریان تحلیل‌گر سیاسی در موسسه دان