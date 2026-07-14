ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفت‌وگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت دیگر «عملا یادداشت تفاهمی» وجود ندارد، زیرا آمریکا رسما وارد جنگ شده و مواد مختلف این تفاهم را نقض کرده است.

رضایی افزود تحریم‌ها بازگردانده شده، محاصره اعمال شده و آمریکا در لبنان نیز بخش‌های مختلف تفاهم را زیر پا گذاشته است.

او یادداشت تفاهم را «پایین‌ترین و نازل‌ترین سند» میان دو کشور خواند و گفت نقض آن کمترین هزینه را دارد.

این نماینده مجلس از مسئولان خواست انتظارات مردم را بالا نبرند و مشکلات داخلی را به تفاهم‌نامه‌هایی گره نزنند که به گفته او، آمریکا به‌راحتی آن‌ها را نقض می‌کند.

رضایی همچنین گفت حتی در صورت دستیابی به توافق یا قرارداد با آمریکا، اعتمادی به پایبندی این کشور به تعهداتش وجود ندارد.