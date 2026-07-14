بیژن رنجبر، رییس دانشگاه آزاد اسلامی، در یادداشتی در روزنامه فرهیختگان نوشت «خونخواهی» مهمترین پشتوانه اجتماعی بازدارندگی و سازوکاری برای جلوگیری از تکرار «تجاوز» است، نه دعوتی به تداوم منازعه.
او همچنین «خونخواهی» را از عوامل تقویت استقلال ملی دانست و نوشت توسعه اقتصادی بدون امنیت و ثبات پایدار ممکن نیست.
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتوگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت دیگر «عملا یادداشت تفاهمی» وجود ندارد، زیرا آمریکا رسما وارد جنگ شده و مواد مختلف این تفاهم را نقض کرده است.
رضایی افزود تحریمها بازگردانده شده، محاصره اعمال شده و آمریکا در لبنان نیز بخشهای مختلف تفاهم را زیر پا گذاشته است.
او یادداشت تفاهم را «پایینترین و نازلترین سند» میان دو کشور خواند و گفت نقض آن کمترین هزینه را دارد.
این نماینده مجلس از مسئولان خواست انتظارات مردم را بالا نبرند و مشکلات داخلی را به تفاهمنامههایی گره نزنند که به گفته او، آمریکا بهراحتی آنها را نقض میکند.
رضایی همچنین گفت حتی در صورت دستیابی به توافق یا قرارداد با آمریکا، اعتمادی به پایبندی این کشور به تعهداتش وجود ندارد.
یک دانشآموز ساکن بندرعباس در پیامی به ایراناینترنشنال از وقوع انفجارهای مهیب همزمان با برگزاری امتحان نهایی ادبیات پایه دوازدهم خبر داد. به گفته این شهروند، صدای سه انفجار باعث قطع برق حوزه امتحانی، شکستن شیشهها و خروج دانشآموزان از جلسه امتحان شد.
بهاران آزادی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، سهشنبه در سخنرانی در شهر دیمونا خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت: «روی این حساب نکنید که اگر به ما حمله کنید، اوضاع آرام خواهد بود. این بار نیز آنچه پیشتر رخ داد، تکرار نخواهد شد؛ پاسخ ما بسیار شدیدتر خواهد بود.»
او همچنین گفت از زرادخانه موشکی حزبالله، تنها ۷ تا ۸ درصد از موشکهایی که این گروه در آغاز جنگ در اختیار داشت، باقی مانده است.
نتانیاهو در بخش دیگری از سخنانش درباره بازسازی مناطق اطراف غزه گفت: «همین حالا تعداد ساکنان این منطقه از پیش از آغاز جنگ "شمشیرهای آهنین" بیشتر شده است. این را در غزه هم میبینند. منطقه تکوما، شامل مناطق پیرامون غزه، سریعتر از هر نقطه دیگری در اسرائیل در حال رشد است.»
بیش از ۱۸۰ نماینده مجلس با صدور بیانیهای خواستار پیگیری خونخواهی علی خامنهای، «قصاص قاتلان، آمران و مباشران» قتل او و تصویب قانونی برای خونخواهی دیکتاتور پیشین ایران و کشتهشدگان جنگهای اخیر جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل شدند.
آنها همچنین بر اتخاذ مواضع قاطع درباره پایان تفاهم اسلامآباد، تقویت بازدارندگی دفاعی و پیگیری شروط مجتبی خامنهای در سیاست خارجی تاکید کردند.
این بیانیه دوشنبه ۲۲ تیر در جلسه علنی مجلس به امضای بیش از ۱۸۰ نماینده رسید و خبرگزاری فارس سهشنبه ۲۳ تیر متن آن را منتشر کرد.
نمایندگان با اشاره به اعلام دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا درباره پایان یافتن یادداشت تفاهم نوشتند انتظار دارند سران قوا در اینباره مواضع «قاطع و انقلابی» اتخاذ کنند. آنها افزودند این تحولات بار دیگر نشان داده است حل مسائل میان جمهوری اسلامی و آمریکا از طریق مذاکره ممکن نیست.
امضاکنندگان از هیاترییسه مجلس خواستند تشکیل کمیسیونی ویژه برای بررسی مذاکرات و تفاهمات و نظارت بر اجرای شروط مجتبی خامنهای را در دستور کار قرار دهد.
در این بیانیه همچنین بر تحول در دکترین دفاعی، تصویب قانون مدیریت و حکمرانی تنگه هرمز، تقویت بازدارندگی راهبردی و پشتیبانی از نیروهای مسلح تاکید شده است. نمایندگان همچنین از اقدام نیروهای مسلح در «اعمال حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز» حمایت کردند.
این نمایندگان مجلس از دولت نیز خواستند برای تامین پایدار معیشت مردم و بازسازی خرابیهای جنگ اقدام کند و هرچه سریعتر وزیران پیشنهادی جایگزین اعضای کشتهشده دولت را به مجلس معرفی کند.
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل دور دیگری از حملات به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داد.
مریم رحمتی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد