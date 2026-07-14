شماری از دانشآموزان در شهرهای جنوب ایران با ارسال پیام به ایراناینترنشنال گفتند در حالی مجبور به شرکت در امتحانات نهایی شدهاند که همزمان صدای انفجار در نزدیکی حوزههای امتحانی شنیده میشده است.
آنها گفتند ترس، اضطراب و شرایط جنگی، تمرکز بسیاری از داوطلبان را در جریان آزمونها مختل کرده است.
همزمان با آغاز دور تازه تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دانشآموزانی از شهرهای جنوب ایران از جمله بندرعباس، بوشهر و جم، سهشنبه ۲۳ تیرماه در پیامهایی به ایراناینترنشنال گفتند همزمان با برگزاری امتحانات، صدای چندین انفجار را شنیدهاند.
به گفته آنها، این موضوع موجب ترس و بر هم خوردن تمرکز بسیاری از دانشآموزان شده است.
آنها گفتهاند تعطیلی مدارس، قطع و اختلال اینترنت، فشار روانی ناشی از جنگ و برنامه فشرده امتحانات، فرصت کافی را برای آمادگی از بسیاری از داوطلبان گرفته است.
دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم در هفتههای اخیر چندین بار مقابل ادارههای آموزش و پرورش در شهرهای مختلف تجمع کردند و خواستار تغییر زمان یا شیوه برگزاری امتحانات شدند.
با این حال، وزارت آموزش و پرورش با این درخواستها موافقت نکرد و آزمونهای نهایی در نهایت بهصورت حضوری برگزار شد.
یکی از دانشآموزان پایه دوازدهم که ساکن بندرعباس است، نوشت: «یک ساعت پیش از امتحان چند انفجار رخ داد و سر جلسه هم دوباره صدای انفجار آمد. بچهها بهشدت استرس داشتند و ذهنشان قادر به پاسخ دادن به سوالها نبود.»
دانشآموز دیگری هم گفت: «ساعت شش صبح صدای انفجار میآید و ساعت هفت باید در مدرسه باشیم. نمیدانم چرا باید وسط جنگ امتحان بدهیم. مگر ایران فقط تهران است؟ پس جنوب کشور چه؟»
مخاطب دیگری از بندرعباس، علاوه بر شنیده شدن صدای انفجار، به مشکلات ناشی از گرمای هوا و کمبود امکانات اشاره کرد و نوشت: «درس برایم خیلی مهم است، اما جنگ، صدای برخورد موشکها، گرمای شدید حوزه امتحان، نبود کولر کافی و قطعی برق در روزهای بین امتحانات، شرایط را ناعادلانه کرده است.»
دانشآموزی از شهر جم در استان بوشهر نیز به ایراناینترنشنال گفت سهشنبه ۲۳ تیرماه حین برگزاری آزمون، صدای چهار انفجار در حوالی مرکز آزمون، دانشآموزان را آشفته کرده است.
به گفته یکی از آنها، شنیدن صدای انفجار حدود ساعت هشت صبح موجب شده برخی دانشآموزان سر جلسه گریه کنند و والدین نیز از شدت اضطراب، تمام مدت امتحان پشت در حوزه منتظر مانده بودند.
در روزهای گذشته نیز برخی دانشآموزان در پیامهای خود با اشاره به تجربه حمله به مدرسه میناب، نسبت به امنیت حوزههای امتحانی ابراز نگرانی کردند.
بنا به گفته آنها، برگزاری حضوری امتحانات در شرایط جنگی، در حوزههایی که به مراکز نظامی نزدیک است، جان دانشآموزان را در معرض خطر قرار میدهد.
یکی از دانشآموزان نوشت: «جمهوری اسلامی ما دانشآموزان را سپر انسانی خود قرار داده و در حالی که در شرایط جنگی هستیم، بر حضوری بودن امتحانات پافشاری میکند.»
دانشآموز دیگری از جنوب کشور نیز با اشاره به حمله به مدرسه میناب نوشت: «ما در جنوب چه گناهی کردهایم که باید با صدای جنگنده از خواب بیدار شویم و بعد هم به امتحان برویم؟ میترسیم تجربه مدرسه میناب دوباره تکرار شود.»
در پیامهایی دیگر، دانشآموزان گفتند در حالی به حوزههای امتحانی فراخوانده شدهاند که شب پیش از آزمون را با صدای انفجار و نگرانی از حملات سپری کرده بودند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیه هفتگی خود، افزایش شمار اعدامها در ماههای اخیر را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از آغاز دوباره اعتراضات مردمی دانست و از شهروندان خواست صدای زندانیان محکوم به اعدام، بهویژه بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، باشند.
در بیانیه هفته صد و بیست و نهم این کارزار که ۲۳ تیر منتشر شد، آمده است: «در زندانها نبردی نابرابر در جریان است. حکومت مستبد برای پیشگیری از اعتراضات مردمی دست به اعدام میزند و همزمان نیز از جنگ خارجی عقب نمیکشد تا سرکوب داخلی را توجیه کند.»
این کارزار با هشدار نسبت به صدور احکام سنگین برای معترضان افزود علاوه بر شهروندانی که در ارتباط با اعتراضات سال گذشته اعدام شدند، بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی دیگر نیز هماکنون با حکم اعدام روبهرو هستند.
از جمله این افراد میتوان به ۱۲ معترض بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» اشاره کرد: علیرضا سپاهی متولد ۱۳۸۰؛ ابوالفضل سپاهی متولد ۱۳۸۲؛ علیرضا رئیسی متولد ۱۳۸۳؛ قائم حسینی متولد ۱۳۸۴؛ گلمحمد محمدی، شهروند افغانستان، متولد ۱۳۸۱؛ امیرحسین صفری متولد ۱۳۷۷؛ امیرحسین ملکی متولد ۱۳۸۵؛ علی دشتی متولد ۱۳۸۵؛ امیرحسین ابراهیمی انالوجه متولد ۱۳۸۵؛ شروین باقریان، متولد ۱۳۸۶؛ عرفان اسفندیاری متولد ۱۳۸۶ و ابوالفضل ابراهیمی متولد ۱۳۸۶.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با استناد به مفاد پیماننامه حقوق کودک خاطرنشان کرد سه تن از این زندانیان سیاسی در زمان بازداشت از نظر حقوقی «کودک» محسوب میشدند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، مسعود پزشکیان را «رییسجمهور انتصابی حکومت ولایت فقیه» خواند و نوشت از زمان روی کار آمدن دولت او، آمار اعدامها در کشور افزایش چشمگیری یافته و در این بازه زمانی، دستکم ۳۸۸۸ تن اعدام شدهاند.
این کارزار همچنین از اعدام یک زن ۵۲ ساله در زندان عادلآباد شیراز در هفته گذشته خبر داد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» بر لزوم تلاش برای نجات جان زندانیان غیرسیاسی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار تاکید کرد و خبر داد زندانیان واحد ۲ قزلحصار از ۲۲ تیر در اعتراض به انتقال شش همبندی خود به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، دست به اعتراض و اعتصاب غذا زدهاند.
همچنین بر اساس این بیانیه، گارد زندان اوین ۲۱ تیر با حمله به بند زنان زندانی سیاسی، اقدام به سرکوب زنانی کرد که به افزایش جمعیت این بند معترض بودند.
پیشتر در ۱۶ تیر، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را «حاکم خودکامه» توصیف کرد و هشدار داد تصمیم او برای ابقای غلامحسین محسنی اژهای در سمت ریاست قوه قضاییه «تهدیدی جدی» علیه زندانیان و حقوق بشر در ایران است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۱۸ تیر با ابراز نگرانی از آغاز مجدد درگیریها میان تهران و واشینگتن اعلام کرد مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.
اعتصاب غذا در ۵۸ زندان
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، از پیوستن زندان بروجن به این کارزار خبر داد و تاکید کرد زندانیان معترض در برابر اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی کوتاه نیامدهاند و بیوقفه «دست به اعتصاب غذا و اعتراض علیه جنایتی زدهاند که روزانه توسط حاکمیت در زندانها در حال اجرا است».
این کنش اعتراضی ۲۳ تیر در ۵۸ زندان ایران ادامه یافت:
زندان اراک، زندان اردبیل، زندان ارومیه، زندان ازبرم لاهیجان، زندان اسدآباد اصفهان، زندان اهر، زندان ایلام، زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان بانه، زندان برازجان، زندان بروجن، زندان بروجرد، زندان بوکان، زندان بهبهان، زندان بم، زندان تبریز، زندان تهران بزرگ، زندان حویق تالش، زندان چوبیندر قزوین، زندان خرمآباد، زندان خورین ورامین، زندان خوی، زندان دهدشت، زندان دستگرد اصفهان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان رامهرمز، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان سبزوار، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان سقز، زندان سلماس، زندان سنندج، زندان شیبان اهواز، زندان طبس، زندان نظام شیراز، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فردیس کرج، زندان فیروزآباد فارس، زندان قائمشهر، زندان قرچک، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان لنگرود قم، زندان کامیاران، زندان کرمان، زندان کهنوج، زندان گرگان، زندان گنبدکاووس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مرکزی کرج، زندان مریوان، زندان مشهد، زندان مهاباد، زندان میاندوآب، زندان نقده، زندان یاسوج و زندان یزد (بندهای زنان و مردان).
اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، در بیانیهای مشترک، حملات جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز و کشورهای منطقه را بهشدت محکوم کردند و ادعای حاکمیت یا دریافت عوارض در این تنگه را غیرقانونی خواندند.