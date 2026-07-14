نماینده فرانسه در شورای امنیت: آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ حیاتی است
نماینده فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل گفت آزادی کشتیرانی و امنیت دریایی در دریای سرخ، همانند تنگه هرمز، حیاتی است و باید مورد احترام قرار گیرد.
نماینده فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل گفت آزادی کشتیرانی و امنیت دریایی در دریای سرخ، همانند تنگه هرمز، حیاتی است و باید مورد احترام قرار گیرد.
نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل گفت حمله جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری و تلاش حکومت ایران برای «به گروگان گرفتن» تنگه هرمز و اقتصاد جهانی نشان میدهد آزادی کشتیرانی برای صلح و رفاه بینالمللی حیاتی است و برخی حکومتها برای کسب امتیاز سیاسی یا مصون ماندن از پیامدهای اقدامات تهاجمی خود، این آزادی را نقض میکنند.
او حوثیها را متحدان تهران خواند و گفت این گروه از الگوی رفتاری سپاه پاسداران پیروی میکند؛ از ربودن غیرنظامیان و استفاده از سپر انسانی تا حمله به زیرساختهای غیرنظامی و تکرار شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا».
نماینده آمریکا هشدار داد اگر تهران تنگه هرمز را تهدید کند، حوثیها نیز ممکن است بار دیگر برای مسدود کردن دریای سرخ اقدام کنند و افزود این گروه «به نمایندگی از تهران در حال ایجاد رعب و وحشت در منطقه» است.
او تاکید کرد کسانی که پرتابگر موشک یا مین دریایی در اختیار دارند، حق ندارند تعیین کنند کدام مناطق آبهای بینالمللی هستند یا کشورهای مستقل چگونه امور بینالمللی خود را اداره کنند.
آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، به شبکه اسکاینیوز گفت بر اساس حقوق بینالملل، هیچ کشوری حق ندارد برای عبور از تنگههایی که برای کشتیرانی بینالمللی استفاده میشوند، هیچگونه عوارضی وضع کند.
او افزود به تعامل با همه طرفها ادامه خواهد داد تا مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز باز بماند.
این اظهارات در واکنش به تشدید تنشها و تلاش دولت آمریکا برای دریافت ۲۰ درصد عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز مطرح شد.
شبکه اسکاینیوز سهشنبه ۲۳ تیر به نقل از سفارت جمهوری اسلامی در امارات متحده عربی گزارش داد ۵۵ ماهیگیر ایرانی که در ماههای اخیر از سوی گارد ساحلی امارات بازداشت شده بودند، آزاد شدهاند.
سفارت جمهوری اسلامی اعلام کرد این ماهیگیران بهدلیل «شرایط ویژه» حاکم بر منطقه در جریان جنگ ماههای اخیر بازداشت شده بودند.
بر اساس این گزارش، سفارت جمهوری اسلامی در حال پیگیری بازگرداندن این ماهیگیران به ایران است.
با افزایش حملات آمریکا در ایران و شکلگیری آرایش جدید دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی از سوی کشورهای منطقه، خاورمیانه شاهد شکلگیری نظم امنیتی جدید با محوریت تنگه هرمز است. در این میان، گمانهزنیها درباره گام بعدی دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در «پیوست» درباره این موضوع میگوید.
وزارت خارجه عمان سهشنبه ۲۳ تیر اعلام کرد این کشور در پی بحثها و دیدگاههای مطرحشده درباره کشتیرانی در تنگه هرمز، به همکاری شفاف و بیطرفانه با همه طرفها برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی در این آبراه، کاملا مطابق با حقوق بینالملل، ادامه میدهد.
این وزارتخانه افزود عمان به تعهدات خود بهعنوان یکی از کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها کاملا پایبند است و از همه طرفها خواست به حقوق بینالملل احترام بگذارند و مطابق آن عمل کنند.