مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه ژاپن سه‌شنبه گفت جزئیات طرح آمریکا برای محاصره ایران و دریافت عوارض ۲۰ درصدی از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هنوز روشن نیست و توکیو در شرایط کنونی درباره آن اظهارنظر یا پیش‌بینی نمی‌کند.

کیهارا در پاسخ به پرسش خبرنگاران تاکید کرد که از دیدگاه ژاپن، کاهش تنش‌ها میان آمریکا و ایران ضروری است.

او همچنین گفت دولت ژاپن درباره حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های غیرنظامی و وضعیت کنونی منطقه «نگرانی جدی» دارد و تحولات را با دقت دنبال می‌کند.

دبیر ارشد کابینه ژاپن افزود مهم‌ترین مسئله، پایان هرچه سریع‌تر بحران، ادامه گفت‌وگوهای تهران و واشینگتن و ازسرگیری عبور آزاد و ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز است.

به گفته او، ژاپن درباره موضوع دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز به رایزنی با آمریکا، جمهوری اسلامی، کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر کشورهای مرتبط ادامه خواهد داد.