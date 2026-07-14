دور تازه حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران ادامه یافت و مناطقی در بوشهر، بندرعباس، حاجیآباد، آبادان، ماهشهر، قشم، کیش، سراوان و کنارک هدف قرار گرفتند.
مقامهای حکومتی کشتهشدن دستکم سه نفر در حملات غرب بندرعباس و حاجیآباد و آسیبدیدن بخشی از نیروگاه آب و برق کیش را تایید کردند. همزمان، جمهوری اسلامی حملات موشکی و پهپادی خود به کشورهای منطقه را ادامه داد و سپاه مدعی حمله به تاسیسات ناوگان پنجم آمریکا در بحرین شد.
تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی به محور اصلی بحران تبدیل شد. دونالد ترامپ از محاصره کامل کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد و گفت تنگه برای سایر کشتیها باز خواهد ماند.
با این حال، تردد دریایی بهشدت کاهش یافت و شماری از کشتیها در انتظار مجوز عبور متوقف شدند. دو نفتکش اماراتی با موشک هدف قرار گرفتند که در نتیجه آن یک خدمه کشته شد و یک نفتکش دیگر نیز در نزدیکی عمان آسیب دید.
کشورهای عربی منطقه، اتحادیه اروپا، بریتانیا و دیگر دولتها حملات جمهوری اسلامی به کشتیها و کشورهای همسایه را محکوم کردند. سازمان بینالمللی دریانوردی، استرالیا و بریتانیا نیز تاکید کردند هیچ کشوری حق دریافت عوارض از تنگه هرمز را ندارد. عمان خواستار ایجاد ساختار امنیتی تازهای در خلیج فارس شد و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از آمریکا و جمهوری اسلامی خواست فورا به آتشبس بازگردند و حملات به اهداف غیرنظامی را متوقف کنند.
در داخل جمهوری اسلامی، مقامهای نظامی، نمایندگان مجلس و نهادهای حکومتی بار دیگر بر «انتقام» کشتهشدن علی خامنهای تاکید کردند. بیش از ۱۸۰ نماینده خواستار پایان تفاهم اسلامآباد و تغییر دکترین دفاعی شدند و مجلس چندین طرح درباره کنترل تنگه هرمز را بررسی میکند.
همزمان، برخی چهرهها از ساخت بمب اتم و بستن بابالمندب سخن گفتند و دادستان تهران اعلام کرد احکام حبس و اعدام پروندههای اعتراضات دی ۱۴۰۴ و جنگهای اخیر در حال اجراست.
در تحولی مهم در عراق، علی الزیدی در دیدار با ترامپ اعلام کرد نیروهای آمریکایی تا هشتم مهر از عراق خارج میشوند و روابط دو کشور از همکاری نظامی به شراکت اقتصادی تغییر خواهد کرد.
او همچنین بر انحصار سلاح در دست دولت و خلع سلاح گروههای مسلح تاکید کرد. ترامپ نیز گفت جمهوری اسلامی بهشدت تضعیف شده و دیگر نمیتواند مانند گذشته بر عراق فشار وارد کند؛ تحولاتی که نشانهای از کاهش نفوذ منطقهای تهران و شکلگیری آرایش امنیتی تازهای در خاورمیانه ارزیابی میشود.
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