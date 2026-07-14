فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین اعلام کرد جمهوری اسلامی با حملات به غیرنظامیان در این کشور، به «رویکرد خصمانه و سازمانیافته» ادامه میدهد. این نهاد همچنین اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی بحرین بامداد سهشنبه شماری از حملات هوایی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کردهاند.
در بیانیه نیروی دفاع بحرین آمده است همه یگانها و نیروهای این کشور در بالاترین سطح آمادگی رزمی و دفاعی برای حفاظت از بحرین قرار دارند و تحولات را از نزدیک دنبال میکنند.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین از شهروندان و ساکنان خواست به بقایای حملات نزدیک نشوند و هرگونه جسم ناشناس یا مشکوک را فورا به مقامهای مسئول گزارش کنند. این نهاد افزود یگان مهندسی میدانی سلطنتی بحرین آمادگی کامل دارد تا با رعایت اصول ایمنی، بقایای این حملات را جمعآوری و ایمنسازی کند.
در این بیانیه همچنین آمده است استفاده عمدی از موشکها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال خصوصی، نقض آشکار حقوق بشردوستانه بینالمللی است.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین در پایان از آمادگی رزمی و هوشیاری نیروهای خود در انجام ماموریت دفاع از این کشور قدردانی کرد.
دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه، در آستانه دیدار حساس مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل اسپانیا، بار دیگر تاکید کرد که از نظر او «لاروخا» مدعی کسب عنوان قهرمانی این رقابتهاست.
دشان در کنفرانس خبری پیش از این مسابقه که قرار است سهشنبهشب ساعت ۲۲:۳۰ برگزار شود، در پاسخ به سوال یک خبرنگار اسپانیایی درباره مدعی بودن اسپانیا برای قهرمانی گفت: «بله، حرفی را که پیش از این زده بودم تایید میکنم. نمیخواهم روی لوئیس دلافوئنته و تیمش فشار بگذارم، اما او خودش بهخوبی از انتظارات مردم کشورش آگاه است. آنها در هفت بازی گذشته خود تنها یک گل دریافت کردهاند.»
سرمربی خروسها با اشاره به سبک بازی دو تیم افزود که هر دو مربی به دفاع خوب فکر میکنند، اما با توجه به کیفیت هجومی بالای فرانسه و اسپانیا، میتوان انتظار یک مسابقه تماشایی را داشت.
دشان پیش از آغاز این تورنمنت و پیش از نخستین بازی فرانسه مقابل سنگال نیز اعلام کرده بود که هیچ شکی در مدعی بودن اسپانیا ندارد و فرانسه را برتر از دیگر تیمها نمیداند.
همزمان با ازسرگیری درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اختلاف بر سر تنگه هرمز، استرالیا با پیشنهاد ترامپ برای دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از این آبراه مخالفت کرد و سازمان بینالمللی دریانوردی بر آزادی کشتیرانی تاکید کرد.
علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد
پایگاه خبری اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، پیش از حملات اخیر ریاض علیه حوثیهای یمن، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را در جریان این عملیات قرار داد و ترامپ نیز از آن حمایت کرد.
اکسیوس بامداد سهشنبه ۲۳ تیر نوشت تماس بن سلمان با ترامپ و درخواست او برای پشتیبانی واشینگتن از عملیات عربستان سعودی نشان میدهد ریاض نگران است در صورت گسترش درگیری با حوثیها، به حمایت نظامی و دیپلماتیک آمریکا نیاز پیدا کند.
بر اساس این گزارش، سفیر عربستان سعودی در واشینگتن ۱۸ تیر با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیدار کرد.
یک روز بعد، روبیو با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، گفتوگو کرد و ساعاتی بعد نیز ترامپ و بن سلمان تلفنی رایزنی کردند.
به گفته یک منبع آگاه، بن سلمان در این تماس از ترامپ خواست از عملیات ریاض علیه حوثیها حمایت کند و رییسجمهوری آمریکا با این درخواست موافقت کرد.
تنش میان عربستان سعودی و حوثیها ۱۰ روز پیش، همزمان با فرود یک هواپیمای ماهانایر در فرودگاه صنعا، وارد مرحله تازهای شد.
این هواپیما برای انتقال هیاتی از رهبران حوثی به ایران بهمنظور شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، وارد صنعا شده بود.
این پرواز رخدادی کمسابقه به شمار میرفت، زیرا به مدت بیش از یک دهه، هیچ پرواز مستقیمی از ایران به صنعا انجام نشده بود.
عربستان سعودی پیشتر این مسیر را بهدلیل نگرانی از انتقال تسلیحات و مستشاران نظامی جمهوری اسلامی به یمن مسدود کرده بود.
به گفته حوثیها، جنگندههای سعودی تلاش کردند مانع فرود این هواپیما در صنعا شوند، اما «موفق نشدند».
این گروه نیابتی حکومت ایران همچنین تهدید کرد در صورت تکرار چنین اقدامی، فرودگاههای عربستان سعودی را هدف قرار خواهد داد.
تنشها ۲۲ تیر بار دیگر بالا گرفت. در این روز، یک فروند هواپیمای ماهانایر حامل شماری از مقامهای حوثی قصد فرود در صنعا را داشت، اما ارتش عربستان سعودی فرودگاه این شهر را بمباران کرد و هواپیما ناچار شد پس از تغییر مسیر، در بندر حدیده در ساحل دریای سرخ به زمین بنشیند.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت ماهانایر «شرکت هواپیمایی سپاه پاسداران» است و در فهرست تحریمهای ایالات متحده قرار دارد.
او افزود این هواپیما کارشناسان نظامی، سلاح و قطعات موشکی را برای حوثیها حمل میکرد.
در پی این رویداد، حوثیها با شماری موشک بالستیک و پهپاد، فرودگاه ابها در جنوب غرب عربستان سعودی را هدف قرار دادند.
این گروه نیابتی جمهوری اسلامی همچنین به شرکتهای هواپیمایی هشدار داد تا زمانی که محاصره فرودگاه صنعا پایان نیافته، از پرواز در حریم هوایی عربستان سعودی خودداری کنند.
اکسیوس نوشت حملات متقابل عربستان سعودی و حوثیها جدیترین تنش میان دو طرف از سال ۲۰۲۲ به این سو بوده است و میتواند نشانهای از فروپاشی آتشبس غیررسمی چهارساله میان آنها باشد.
بر اساس این گزارش، آغاز مجدد درگیریها میان ریاض و حوثیها ممکن است به تنشهای منطقهای دامن بزند و دامنه رویارویی تهران و واشینگتن را گسترش دهد.
حوثیها از سال ۲۰۱۴ کنترل صنعا را در دست دارند. با این حال، سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا، حکومت این گروه را به رسمیت نمیشناسند.
ایالات متحده و اسرائیل، حوثیها را در فهرست گروههای تروریستی قرار دادهاند.
همزمان با افزایش گمانهزنیها درباره احتمال جنگی طولانی در خاورمیانه، رسانهها درباره آمادگی آمریکا برای رویارویی احتمالی با چین و کره شمالی هشدار دادهاند. چین همچنین خواستار ازسرگیری سریع حملونقل آزاد و ایمن در تنگه هرمز شد.