علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، سه‌شنبه ۲۳ تیر خبر داد سه نفر از «گردانندگان اصلی» کانال‌های منتشرکننده تصاویر خصوصی مردم در فضای مجازی، شناسایی و بازداشت شده‌اند.

او افزود: «ابعاد این پرونده گسترده بوده و تاکنون بیش از ۲۰۰ شکایت در این خصوص در دادسرای مرکز استان ثبت شده است.»

پیش‌تر در ۲۲ تیر، پایگاه خبری پلیس لرستان تایید کرده بود کانال‌هایی با «رویکردی غیراخلاقی و با هدف جلب مخاطب»، اقدام به انتشار تصاویر خصوصی و هتک حیثیت شهروندان کرده‌ و در برخی موارد، با استفاده از ارزهای دیجیتال دست به «باج‌خواهی و اخاذی از خانواده‌ها» زده‌اند.

این نهاد از شهروندان خواسته بود از عضو شدن در این کانال‌ها پرهیز کنند و دست به مسدودسازی (بلاک) و گزارش (ریپورت) آن‌ها بزنند.

ماجرا چیست؟

روزنامه شرق شامگاه ۲۲ تیر در گزارشی درباره «بازار سیاه تصاویر شخصی زنان» نوشت این کانال‌ها که ده‌ها هزار عضو جذب کرده‌اند، با «توهین، تهمت و اخاذی از قربانیان» فعالیت می‌کنند.

بر اساس این گزارش، یک کاربر شبکه‌های اجتماعی خبر داده در پی این رویداد، پنج دختر خودکشی کرده‌اند و یک دختر نیز به دست پدرش کشته شده است.

این گزارش‌ها هنوز به‌صورت رسمی تایید نشده‌اند.

یکی از فعالان حوزه زنان در استان لرستان در مصاحبه با شرق ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای این موضوع گفت زمزمه‌هایی درباره خودکشی زنانی که تصاویرشان در این کانال‌ها منتشر شده، به گوش می‌رسد.

او افزود: «باید در اینجا زندگی کنید و خانواده‌های مختلف را بشناسید تا بدانید تبعات این ماجرا چیست؛ که چرا برخی دست به خودکشی زده‌اند. من زنانی را می‌شناسم که اینجا بدون اطلاع همسر یا پدرشان اکانت اینستاگرامی دارند، چون مرد خانواده به آن‌ها اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.»

این کنشگر حوزه زنان ادامه داد: «برخی زنان در استان ما آنقدر ترسیده‌‌اند که حتی تصاویرشان را از روی پروفایل‌های پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی‌شان حذف کرده‌اند تا مبادا وسیله‌ای برای تهدید آن‌ها باشد. انتشار تصویر یک زن در شهر ما می‌تواند موجب مرگش شود.»

در گزارش شرق به نام این فعال حوزه زنان اشاره‌ای نشده است.

در سال‌های اخیر، کارشناسان و فعالان حقوق زنان بارها نسبت به گسترش زن‌ستیزی که یکی از نمودهای آن پدیده موسوم به «قتل‌های ناموسی» است، هشدار داده‌اند.

به گفته آنان، تصویب نشدن قوانین موثر برای حمایت از زنان و ضعف در فرهنگ‌سازی، به تداوم و تشدید این خشونت‌ها دامن زده است.

اخاذی و انتقام‌گیری

سعید سوزن‌گر، مدرس شبکه و امنیت، هدف از انتشار تصاویر زنان در کانال‌های تلگرامی را اخاذی و انتقام‌گیری دانست و هشدار داد جان برخی افراد در خطر است.

به گفته او، فعالیت این شبکه‌ها تنها به بروجرد و خرم‌آباد در استان لرستان محدود نیست و موارد مشابه در شهرهای ملایر، بوکان و کرمانشاه نیز مشاهده شده است.

شرق در ادامه گزارش داد بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از این کانال‌ها در یک روز دو بار مسدود شده، اما «در بستری دیگر» فعالیت خود را از سر گرفته است.

بر اساس این گزارش، فعالیت این کانال‌ها ظاهرا از «فضای دانشگاهی» آغاز شده و با رسیدن به دانشگاه لرستان گسترش یافته است.

این روزنامه افزود پلیس فتا به پرسش‌هایش درباره این موضوع حساسیت‌برانگیز پاسخی نداده است.

پیام یک شهروند به ایران‌اینترنشنال

یک شهروند در پیامی به ایران‌اینترنشنال، جزییاتی از شیوه فعالیت این کانال‌ها ارائه کرد.

به گفته او، گردانندگان این کانال‌ها تصاویر معمولی و بدون حجاب اجباری زنان را از پروفایل شبکه‌های اجتماعی برداشته و همراه با مطالب «بسیار توهین‌آمیز» منتشر می‌کنند.

او افزود این کانال‌ها همچنین با ایجاد لینک‌های ارتباط ناشناس، از کاربران می‌خواهند تصاویر افراد دیگر را برایشان ارسال کنند.

بر اساس این پیام، فعالیت این شبکه‌ها از لرستان فراتر رفته و به استان‌های خوزستان، کرمانشاه، همدان و تهران نیز گسترش یافته است.

این شهروند با انتقاد از انفعال پلیس فتا، از رسانه‌ها خواست نقش احتمالی جمهوری اسلامی در این ماجرا، به‌ویژه در ارتباط با سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری، را مورد بررسی قرار دهند.