فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین اعلام کرد جمهوری اسلامی با حملات به غیرنظامیان در این کشور، به «رویکرد خصمانه و سازمان‌یافته» ادامه می‌دهد. این نهاد همچنین اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی بحرین بامداد سه‌شنبه شماری از حملات هوایی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرده‌اند.

در بیانیه نیروی دفاع بحرین آمده است همه یگان‌ها و نیروهای این کشور در بالاترین سطح آمادگی رزمی و دفاعی برای حفاظت از بحرین قرار دارند و تحولات را از نزدیک دنبال می‌کنند.

فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین از شهروندان و ساکنان خواست به بقایای حملات نزدیک نشوند و هرگونه جسم ناشناس یا مشکوک را فورا به مقام‌های مسئول گزارش کنند. این نهاد افزود یگان مهندسی میدانی سلطنتی بحرین آمادگی کامل دارد تا با رعایت اصول ایمنی، بقایای این حملات را جمع‌آوری و ایمن‌سازی کند.

در این بیانیه همچنین آمده است استفاده عمدی از موشک‌ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال خصوصی، نقض آشکار حقوق بشردوستانه بین‌المللی است.

فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین در پایان از آمادگی رزمی و هوشیاری نیروهای خود در انجام ماموریت دفاع از این کشور قدردانی کرد.