اردن چهار موشک جمهوری اسلامی را رهگیری و سرنگون کرد
خبرگزاری دولتی اردن میگوید چهار موشک را که از خاک ایران وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، رهگیری و سرنگون کرده است.
خبرگزاری دولتی اردن میگوید چهار موشک را که از خاک ایران وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، رهگیری و سرنگون کرده است.
یک مقام نظامی حکومت ایران که نامش ذکر نشده، در مورد تهدید دونالد ترامپ به محاصره دوباره بنادر جنوب ایران به نورنیوز، وبسایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، گفت «رویکرد» نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در قبال «این اقدام غیرقانونی، خارج از محاسبات و فراتر از تصور طراحان آن» خواهد بود.
این مقام نظامی، تلاش برای محاصره را «موجب افزایش غیرقابل پیشبینی تنشهای جاری» دانست و بدون اشاره به جزییات واکنش احتمالی جمهوری اسلامی، افزود: «کسانی که از محاصره سخن میگویند، نباید تصور کنند آثار تصمیم آنها به سواحل ایران محدود خواهد ماند.»
او اضافه کرد: «هرگونه تنشزایی جدید، تبعاتی فراتر از نقطه آغاز خود خواهد داشت.»
این مقام نظامی جمهوری اسلامی گفت که «اگر برخی در واشینگتن تصور میکنند هزینههای چنین اقدامی صرفا متوجه ایران خواهد بود، دچار خطای محاسباتی شدهاند» و تاکید کرد: «اقداماتی از این دست میتواند زنجیره تامین، بازارهای انرژی و مسیرهای اصلی تجارت و اقتصاد جهانی را با پیامدهایی مواجه کند که مدیریت و کنترل آن از توان آغازکنندگان این سناریو خارج خواهد بود.»
سناتور کریس وانهولن، نماینده دموکرات مجلس سنای آمریکا، در ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که سهشنبه در رایگیری مربوط به «لایحه دفاعی ۱.۱ تریلیون دلاری» دولت دونالد ترامپ رای منفی خواهد داد.
او گفت: «این لایحه نه تنها جنگ ترامپ با ایران را مهار نمیکند، بلکه بندی دارد که توسط بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، برای الزام همکاری دفاعی بیشتر ایالات متحده با اسرائیل تبلیغ میشود.»
وانهولن اشاره کرد: «هیچ یک از این موارد در راستای منافع امنیت ملی ما نیست، و من رای منفی میدهم.»
روابط عمومی سپاه پاسداران در سومین اطلاعیه خود در بامداد سهشنبه گفت که نیروهای دریایی و هوافضای سپاه «در مرحله دوم موج دوم عملیات نصر۲»، در پاسخ به حملات آمریکا، اقدام به حمله موشکی و پهپادی به ناوگان پنجم دریایی آن کشور در بحرین کردند.
سپاه پاسداران عنوان کرد که «مخازن سوخت» ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین دچار آتشسوزی شد و «رادار پاتریوت، رادار کنترل هوایی ناوگان و همچنین یک سامانه راداری اخطار اولیه سی-رم» نیز نابود شدند.
در این اطلاعیه همچنین آمده است که «مرکز کنترل و مانیتورینگ قایق های هدایتپذیر بدون سرنشین» نیز بهطور کامل نابود شد.
مقامهای آمریکایی تاکنون در این مورد اظهارنظر نکردهاند.
کانون صنفی فرهنگیان استان مازندران در بیانیهای، بازداشت معلمان و اعضای صنفی فرهنگیان ایران را محکوم کرد و خواستار آزادی بیقید و شرط و سریع همه فرهنگیان زندانی شد.
این تشکل صنفی اعلام کرد که این اقدامات «نه تنها ناقض حقوق انسانی و شهروندی و آزادیهای مدنی است بلکه با اصول قانون اساسی کشور مبنی بر آزادی تشکلها و اصناف و آزادی بیان در تضادی آشکار است.»
کانون تاکید کرد که بر اساس اصل ۲۶ و۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایجاد انجمنهای صنفی آزاد است، و هیچکس نمیتواند مردم را از تشکیل این گروهها منع کند و یا آنها را مجبور کند که در این انجمنها عضو شوند یا نشوند.
در این بیانیه آمده است که فرهنگیان به عنوان نمایندگان فرهنگ و آموزش جامعه، این حق را دارند که آزادانه نظرات و خواستههای خود را بگویند و در راستای بهبود شرایط آموزشی تلاش کنند.
بیانیه تاکید میکند بازداشت معلمان به دلیل تلاش برای بهبود وضعیت آموزشی و دفاع از حقوق خود و دانشآموزان، نه تنها به آموزش آسیب میزند بلکه به روحیه حقطلبی جامعه و نسل نوجوان و جوان نیز لطمه وارد میکند.
کانون صنفی فرهنگیان استان مازندران نوشت بازداشت و زندانی کردن معلمان با اتهامات واهی، نتیجهای جز ناامنی فرهنگی و سقوط بیش از پیش فرهنگ و آموزش و تبدیل وزارت آموزش و پرورش به نهادی امنیتی نخواهد داشت و در چنین محیطی نه میتوان به آموزش دانشآموزان پرداخت و نه به پرورش آنها.
در بخش دیگری از بیانیه گفته شد: «به وزارت آموزش و پرورش امیدی نیست. برای دادخواهی دست کمک به مجامع بینالمللی دراز میکنیم. باشد که حقوق معلمان و فرهنگیان و دانشآموزان را به مسئولان آموزش و پرورش یادآوری کنند.»
سازمان حقوق بشری حالوش بهنقل از «منابع محلی» گزارش داد سحرگاه سهشنبه، همزمان با ادامه حملات هوایی آمریکا به اهداف نظامی در جنوب ایران، صدای دستکم چهار انفجار شدید در شهرستان کنارک در استان سیستانو بلوچستان شنیده شد.
به گفته این منابع، «حوالی ساعت ۵:۳۰ بامداد، صدای پرواز جنگندهها در آسمان کنارک شنیده شد و همزمان دو انفجار شدید در محدوده پایگاه نیروی هوایی ارتش رخ داد.»
آنها افزودند: «حدود ساعت ۶:۱۵ بامداد نیز دو انفجار دیگر در نقاطی از شهرستان کنارک شنیده شد که نشان میدهد حملات در این منطقه ادامه داشته است.»
حالوش نوشت تا لحظه تنظیم این گزارش، اطلاعات دقیقی درباره محل دقیق اصابتها، میزان خسارات و تلفات احتمالی در دست نیست و هیچیک از مقامهای جمهوری اسلامی نیز تاکنون درباره این انفجارها اطلاعرسانی نکردهاند.