وزیر نفت: روند صادرات نفت طبق روال گذشته ادامه دارد
محسن پاکنژاد، وزیر نفت به خبرگزاری شانا گفت: «با وجود لغو معافیت ۶۰ روزه، روند صادرات نفت طبق روال گذشته ادامه دارد و در این زمینه مشکلی ایجاد نخواهد شد.»
محسن پاکنژاد، وزیر نفت به خبرگزاری شانا گفت: «با وجود لغو معافیت ۶۰ روزه، روند صادرات نفت طبق روال گذشته ادامه دارد و در این زمینه مشکلی ایجاد نخواهد شد.»
یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان، اعلام کرد در دیدار با عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر خارجه بحرین، در بروکسل، دو طرف حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه را محکوم کردهاند.
وادهفول در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آلمان حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه را به شدت محکوم میکند.»
او افزود آلمان و بحرین توافق دارند که تنگه هرمز باید برای کشتیرانی بینالمللی باز بماند و هیچگونه هزینه یا عوارضی برای عبور کشتیها از این آبراه دریافت نشود.
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به خبرگزاری خانه ملت گفت: «مدیریت و کنترل تنگه هرمز برای همیشه در اختیار جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.»
او اضافه کرد: «زمان وارد کردن ضربات مهلک به واحدهای نظامی شناور و تمامی منافع آمریکا در منطقه فرا رسیده است.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: «عمان باید بداند که حاکمیت ما بر تنگه هرمز یک واقعیت استراتژیک است و هرگونه فشار خارجی برای تغییر این وضعیت، با واکنش جدی ما مواجه خواهد شد.»
روابط عمومی نیروهای مسلح اردن اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی به خاک این کشور هیچ تلفات جانی یا خسارت مادی بر جا نگذاشته است. به گفته ارتش اردن، تیمهای مهندسی پس از سقوط بقایای موشکها در چند نقطه، مطابق دستورالعملهای فنی و امنیتی وارد عمل شدند و اقدامات لازم را برای ایمنسازی محلها و حفظ امنیت شهروندان و اموال انجام دادند.
یک منبع نظامی در فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن گفت: «هرگونه تلاش برای نقض حاکمیت اردن یا تجاوز به حریم هوایی این کشور، بر اساس قواعد درگیری و در چارچوب منافع ملی، با قاطعیت پاسخ داده خواهد شد.»
او همچنین تاکید کرد نیروهای مسلح اردن در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و در اتخاذ همه اقدامات لازم برای دفاع از کشور، امنیت و ثبات آن کوتاهی نخواهند کرد.
مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه ژاپن سهشنبه گفت جزئیات طرح آمریکا برای محاصره ایران و دریافت عوارض ۲۰ درصدی از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز هنوز روشن نیست و توکیو در شرایط کنونی درباره آن اظهارنظر یا پیشبینی نمیکند.
کیهارا در پاسخ به پرسش خبرنگاران تاکید کرد که از دیدگاه ژاپن، کاهش تنشها میان آمریکا و ایران ضروری است.
او همچنین گفت دولت ژاپن درباره حملات جمهوری اسلامی به کشتیهای غیرنظامی و وضعیت کنونی منطقه «نگرانی جدی» دارد و تحولات را با دقت دنبال میکند.
دبیر ارشد کابینه ژاپن افزود مهمترین مسئله، پایان هرچه سریعتر بحران، ادامه گفتوگوهای تهران و واشینگتن و ازسرگیری عبور آزاد و ایمن کشتیها از تنگه هرمز است.
به گفته او، ژاپن درباره موضوع دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز به رایزنی با آمریکا، جمهوری اسلامی، کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر کشورهای مرتبط ادامه خواهد داد.
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در شبکه ایکس نوشت که شامگاه دوشنبه، طرح «اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.
او ادامه داد: «مجلس شورای اسلامی محکم و استوار بر روی خطوط قرمز به ویژه مدیریت تنگه هرمز ایستاده است.»
عزیزی اضافه کرد: «این اولین قدم است و اقدامات بعدی خواب را از چشم دشمنانمان خواهد گرفت.»