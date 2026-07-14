یک پهپاد اسرائیلی برای دومین بار بمب صوتی در شهرکی در جنوب لبنان رها کرد
خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد یک پهپاد اسرائیلی سهشنبه برای دومین بار بمب صوتی در شهرک المنصوری در جنوب لبنان رها کرد.
خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد یک پهپاد اسرائیلی سهشنبه برای دومین بار بمب صوتی در شهرک المنصوری در جنوب لبنان رها کرد.
پس از گزارش شهروندان درباره شنیده شدن چندین انفجار مهیب در بوشهر و جغادک در ظهر سهشنبه ۲۳ تیر، احسان جهانیان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر، اعلام کرد چهار نقطه شهر بوشهر هدف پرتابههای آمریکا قرار گرفته است.
جهانیان گفت: «در ادامه نقض آتشبس و تفاهم از سوی دشمن آمریکایی، ظهر امروز چهار نقطه شهر بوشهر مورد اصابت پرتابههای دشمن قرار گرفت.»
پیش از این، شهروندان از شنیده شدن چندین صدای انفجار در بوشهر و جغادک خبر داده بودند.
پس از گزارش شهروندان درباره شنیده شدن چندین انفجار مهیب در بوشهر و جغادک در ظهر سهشنبه ۲۳ تیر، احسان جهانیان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر، اعلام کرد چهار نقطه شهر بوشهر هدف پرتابههای آمریکا قرار گرفته است.
جهانیان گفت: «در ادامه نقض آتشبس و تفاهم از سوی دشمن آمریکایی، ظهر امروز چهار نقطه شهر بوشهر مورد اصابت پرتابههای دشمن قرار گرفت.»
پیش از این، شهروندان از شنیده شدن چندین صدای انفجار در بوشهر و جغادک خبر داده بودند.
وزارت امور خارجه و تجارت نیوزیلند اعلام کرد سهشنبه ۲۳ تیر، رضا نظرآهاری، سفیر جمهوری اسلامی در ولینگتون را احضار کرده و نگرانی شدید این کشور را درباره تشدید اخیر تنشها در تنگه هرمز و سراسر منطقه خلیج فارس به او ابلاغ کرده است.
نیوزیلند در این دیدار خواستار کاهش فوری تنشها و بازگشت همه طرفها به مسیر دیپلماسی شد.
وزارت امور خارجه و تجارت نیوزیلند همچنین بار دیگر فعالیتهای بیثباتکننده سپاه پاسداران، از جمله اقدامات این نهاد فراتر از خاورمیانه، را محکوم کرد.
در آستانه دیدار حساس مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ میان فرانسه و اسپانیا، لامین یامال، ستاره تیم ملی اسپانیا، در نشست خبری پیش از بازی به اظهارات «نژادپرستانه» ماریانو راخوی، نخستوزیر پیشین اسپانیا واکنش نشان داد.
یامال در اینباره گفت: «فردا یکی از زیباترین بازیها را برگزار خواهیم کرد. اما اگر فوتبال یک فایده داشته باشد، آن اتحاد و کنار هم قرار دادن مردم است؛ بهویژه با نمونههایی مانند اسپانیا و فرانسه. فوتبال برای همین ساخته شده است، نه برای صحبت کردن درباره اینگونه اظهارات.»
این واکنش یامال پس از آن مطرح شد که اظهارات «نژادپرستانه» راخوی درباره تیم ملی فوتبال فرانسه، موجی از خشم را در فرانسه و اردوی تیم ملی اسپانیا برانگیخت. راخوی در یادداشتی در روزنامه «الدباته» مدعی شده بود که تیم ملی فرانسه هیچ بازیکن فرانسوی در ترکیب خود ندارد.
در واکنش به این ادعا، بازیکنانی مانند بورخا ایگلسیاس و پائو کوبارسی نیز این سخنان را محکوم کردند. کوبارسی، مدافع بارسلونا و تیم ملی اسپانیا، در گفتوگو با رادیو کاتالونیا (RAC 1) گفت: «من از جزئیات این ماجرا بیخبرم، اما اگر آنها برای تیم ملی فرانسه بازی میکنند، پس فرانسوی هستند، فارغ از اینکه رنگ پوستشان چه باشد. ما باید نسبت به همه انسانها رواداری نشان دهیم، چرا که همه ما شایسته احترام متقابل هستیم.»
همزمان با ازسرگیری جنگ و حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، برگزاری امتحانات نهایی در شهرهای جنوبی ایران، دانشآموزان و خانوادههای آنها را شدیدا نگران کرده است. دانشآموزان در پیامهایی به مدیابات ایراناینترنشنال میگویند شماری از همکلاسیهایشان در جلسه امتحان دچار حمله عصبی شدند و برخی آزمونها لغو شد.
لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد