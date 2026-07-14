حالوش: صدای دستکم چهار انفجار شدید در شهرستان کنارک شنیده شد
سازمان حقوق بشری حالوش بهنقل از «منابع محلی» گزارش داد سحرگاه سهشنبه، همزمان با ادامه حملات هوایی آمریکا به اهداف نظامی در جنوب ایران، صدای دستکم چهار انفجار شدید در شهرستان کنارک در استان سیستانو بلوچستان شنیده شد.
به گفته این منابع، «حوالی ساعت ۵:۳۰ بامداد، صدای پرواز جنگندهها در آسمان کنارک شنیده شد و همزمان دو انفجار شدید در محدوده پایگاه نیروی هوایی ارتش رخ داد.»
آنها افزودند: «حدود ساعت ۶:۱۵ بامداد نیز دو انفجار دیگر در نقاطی از شهرستان کنارک شنیده شد که نشان میدهد حملات در این منطقه ادامه داشته است.»
حالوش نوشت تا لحظه تنظیم این گزارش، اطلاعات دقیقی درباره محل دقیق اصابتها، میزان خسارات و تلفات احتمالی در دست نیست و هیچیک از مقامهای جمهوری اسلامی نیز تاکنون درباره این انفجارها اطلاعرسانی نکردهاند.