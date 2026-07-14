حساب حزب نیروهای لبنانی: منطقه وارد مرحله تعیینکنندهای شده است
حساب حزب «نیروهای لبنانی» در شبکه ایکس نوشت منطقه وارد مرحله تعیینکنندهای شده که محور آن، تضعیف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همزمان با افزایش فشار مستقیم بر تهران است.
حساب حزب «نیروهای لبنانی» در شبکه ایکس نوشت منطقه وارد مرحله تعیینکنندهای شده که محور آن، تضعیف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همزمان با افزایش فشار مستقیم بر تهران است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیه هفتگی خود، افزایش شمار اعدامها در ماههای اخیر را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از آغاز دوباره اعتراضات مردمی دانست و از شهروندان خواست صدای زندانیان محکوم به اعدام، بهویژه بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، باشند.
در بیانیه هفته صد و بیست و نهم این کارزار که ۲۳ تیر منتشر شد، آمده است: «در زندانها نبردی نابرابر در جریان است. حکومت مستبد برای پیشگیری از اعتراضات مردمی دست به اعدام میزند و همزمان نیز از جنگ خارجی عقب نمیکشد تا سرکوب داخلی را توجیه کند.»
این کارزار با هشدار نسبت به صدور احکام سنگین برای معترضان افزود علاوه بر شهروندانی که در ارتباط با اعتراضات سال گذشته اعدام شدند، بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی دیگر نیز هماکنون با حکم اعدام روبهرو هستند.
از جمله این افراد میتوان به ۱۲ معترض بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» اشاره کرد: علیرضا سپاهی متولد ۱۳۸۰؛ ابوالفضل سپاهی متولد ۱۳۸۲؛ علیرضا رئیسی متولد ۱۳۸۳؛ قائم حسینی متولد ۱۳۸۴؛ گلمحمد محمدی، شهروند افغانستان، متولد ۱۳۸۱؛ امیرحسین صفری متولد ۱۳۷۷؛ امیرحسین ملکی متولد ۱۳۸۵؛ علی دشتی متولد ۱۳۸۵؛ امیرحسین ابراهیمی انالوجه متولد ۱۳۸۵؛ شروین باقریان، متولد ۱۳۸۶؛ عرفان اسفندیاری متولد ۱۳۸۶ و ابوالفضل ابراهیمی متولد ۱۳۸۶.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با استناد به مفاد پیماننامه حقوق کودک خاطرنشان کرد سه تن از این زندانیان سیاسی در زمان بازداشت از نظر حقوقی «کودک» محسوب میشدند.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
پیشتر در ۲۶ خرداد، حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، از شهروندان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در شاهرود، اجرا شده بود.
افزایش شمار اعدامها از زمان روی کار آمدن پزشکیان
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، مسعود پزشکیان را «رییسجمهور انتصابی حکومت ولایت فقیه» خواند و نوشت از زمان روی کار آمدن دولت او، آمار اعدامها در کشور افزایش چشمگیری یافته و در این بازه زمانی، دستکم ۳۸۸۸ تن اعدام شدهاند.
این کارزار همچنین از اعدام یک زن ۵۲ ساله در زندان عادلآباد شیراز در هفته گذشته خبر داد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» بر لزوم تلاش برای نجات جان زندانیان غیرسیاسی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار تاکید کرد و خبر داد زندانیان واحد ۲ قزلحصار از ۲۲ تیر در اعتراض به انتقال شش همبندی خود به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، دست به اعتراض و اعتصاب غذا زدهاند.
همچنین بر اساس این بیانیه، گارد زندان اوین ۲۱ تیر با حمله به بند زنان زندانی سیاسی، اقدام به سرکوب زنانی کرد که به افزایش جمعیت این بند معترض بودند.
پیشتر در ۱۶ تیر، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را «حاکم خودکامه» توصیف کرد و هشدار داد تصمیم او برای ابقای غلامحسین محسنی اژهای در سمت ریاست قوه قضاییه «تهدیدی جدی» علیه زندانیان و حقوق بشر در ایران است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۱۸ تیر با ابراز نگرانی از آغاز مجدد درگیریها میان تهران و واشینگتن اعلام کرد مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.
اعتصاب غذا در ۵۸ زندان
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، از پیوستن زندان بروجن به این کارزار خبر داد و تاکید کرد زندانیان معترض در برابر اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی کوتاه نیامدهاند و بیوقفه «دست به اعتصاب غذا و اعتراض علیه جنایتی زدهاند که روزانه توسط حاکمیت در زندانها در حال اجرا است».
این کنش اعتراضی ۲۳ تیر در ۵۸ زندان ایران ادامه یافت:
زندان اراک، زندان اردبیل، زندان ارومیه، زندان ازبرم لاهیجان، زندان اسدآباد اصفهان، زندان اهر، زندان ایلام، زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان بانه، زندان برازجان، زندان بروجن، زندان بروجرد، زندان بوکان، زندان بهبهان، زندان بم، زندان تبریز، زندان تهران بزرگ، زندان حویق تالش، زندان چوبیندر قزوین، زندان خرمآباد، زندان خورین ورامین، زندان خوی، زندان دهدشت، زندان دستگرد اصفهان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان رامهرمز، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان سبزوار، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان سقز، زندان سلماس، زندان سنندج، زندان شیبان اهواز، زندان طبس، زندان نظام شیراز، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فردیس کرج، زندان فیروزآباد فارس، زندان قائمشهر، زندان قرچک، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان لنگرود قم، زندان کامیاران، زندان کرمان، زندان کهنوج، زندان گرگان، زندان گنبدکاووس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مرکزی کرج، زندان مریوان، زندان مشهد، زندان مهاباد، زندان میاندوآب، زندان نقده، زندان یاسوج و زندان یزد (بندهای زنان و مردان).
اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، در بیانیهای مشترک، حملات جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز و کشورهای منطقه را بهشدت محکوم کردند و ادعای حاکمیت یا دریافت عوارض در این تنگه را غیرقانونی خواندند.
گفتوگو با احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال
نخستین دیدار مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، سهشنبه ساعت ۲۲:۳۰، بین فرانسه و اسپانیا برگزار میشود. این مسابقه نبردی میان ستارگانی چون کیلیان امباپه و لامین یامال خواهد بود؛ جایی که فرانسویها به دنبال جبران دو شکست متوالی خود برابر اسپانیا در لیگ ملتها و یورو ۲۰۲۴ هستند.
با وجود کریخوانی رسانهها، لوئیس دلافوئنته، سرمربی اسپانیا، تلاش کرد فشارها را کاهش دهد. او گفت: «از همان ابتدا گفتهام که تعیین تیم مدعی هیچ معنایی ندارد. دو تیم بزرگ به مصاف هم میروند. ما تلاش میکنیم سناریوهایی را که به نفع ما بوده تکرار کنیم و نقاط ضعف را کاهش دهیم. اما اینها تئوری است و سهشنبه در زمین، باید بتوانیم سبک بازی خود را پیاده کنیم.»
رسانههای اسپانیایی معتقدند کلید پیروزی لاروخا، نفوذ از جناحین و هدف قرار دادن مدافعان کناری فرانسه، بهویژه لوکاس دینیه و ژول کونده، است. روزنامه مارکا نوشت: «مدافعان کناری فرانسه بدون شک نقطه ضعف این تیم هستند.»
همچنین رسانههای مادریدی تاکید دارند که کلید بازی برای اسپانیا، «ارایه بازی مالکانه، تسلط بر مسابقه و حفظ توپ» با تکیه بر برتری خط هافبک سهنفره این تیم است.
اطلاعات تازهای که به ایراناینترنشنال رسیده است، ابعاد دیگری از نحوه انتقال و نگهداری پیکر کشتهشدگان اعتراضات دیماه را در بیمارستان الغدیر تهران آشکار میکند.
بیمارستان الغدیر پیشتر نیز در «کارزار کشف حقیقت» ایراناینترنشنال بررسی شده و تصاویر و شواهدی از انتقال پیکرها در پتو و رها شدن آنها در حیاط پشتی آن، منتشر شده بود.
بر اساس اطلاعات رسیده، امیرحسین رازگردانی شراهی، ۲۳ ساله و متولد ۱۲ شهریور ۱۳۸۱، شامگاه ۱۸ دیماه در محدوده هفتحوض تهران هدف گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان الغدیر، جان خود را از دست داد.
طبق این روایت، او را پس از اصابت گلوله که گفته میشود از سوی یک تکتیرانداز به سرش شلیک شد، به اتاق عمل منتقل کردند و خانواده ساعتها پشت در اتاق عمل منتظر ماندند.
پزشکان ابتدا به خانواده اعلام کردند عمل جراحی موفقیتآمیز بوده و قرار است او به بخش منتقل شود، اما دقایقی بعد، خانواده با صحنهای روبهرو شدند که از آن به عنوان تلخترین لحظات آن شب یاد میکنند.
به گفته منبع آگاه، پیکر امیرحسین در حیاط پشتی بیمارستان، در کنار دیگر کشتهشدگان قرار داشت. همان محوطهای که پیشتر نیز تصاویر منتشرشده از آن، پیکرهای پیچیده شده در پتو را نشان میداد.
این منبع همچنین گفت که لباسهای بسیاری از جانباختگان از تن آنها خارج شده بود و خانوادهها تا ساعتها در کنار پیکر عزیزانشان باقی میماندند.
به گفته او، در ادامه تنها تعدادی از مردان خانواده اجازه یافتند در محل بمانند و سایر اعضای خانواده از بیمارستان خارج شدند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خانواده رازگردانی شراهی پس از کشته شدن امیرحسین، با فشارهای امنیتی روبهرو شدهاند.
این فشارها، به گفته منبع آگاه، هم در مراسم خاکسپاری و حضور بر مزار او و هم در محل زندگی خانواده ادامه داشته است.
همچنین به خانواده پیشنهاد شده بوده که امیرحسین با عنوان «شهید» معرفی شود، اما آنان این موضوع را نپذیرفتند.
این منبع همچنین از ادامه فشارهای امنیتی و شنود ارتباطات خانواده خبر داد.
محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «موظف هستند انتقام خون شهدا، بهویژه علی خامنهای، را بگیرند».
او همچنین با اشاره به تنگه هرمز گفت: «نیروهای مسلح سر سوزنی از موضوع تنگه هرمز کوتاه نخواهند آمد.»
اکرمینیا تاکید کرد: «تنگه هرمز هرگز با جنگ و شرارت آمریکا باز نخواهد شد.»