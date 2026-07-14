روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، شبکههای تلفن همراه در خاورمیانه هدف موجی از حملات سایبری قرار گرفتند که با هدف شناسایی موقعیت نیروها و پیمانکاران آمریکایی انجام شده بود.
بر اساس این گزارش، مقامهای آمریکایی و کارشناسان امنیت سایبری احتمال دادند جمهوری اسلامی یا افراد مرتبط با آن از آسیبپذیریهای شبکههای مخابراتی و دادههای تجاری موقعیت مکانی برای ردیابی نیروهای آمریکایی استفاده کرده باشند.
بر اساس دادههای پروژه پژوهشی «موبایل سورویلنس مانیتور» که در اختیار فایننشال تایمز قرار گرفته، شبکههای مخابراتی منطقه شمار زیادی درخواست موسوم به «اساس پینگ» را مسدود کردهاند. این درخواستها برای تعیین موقعیت تلفنهای همراهی ارسال شده بود که خارج از شبکه اصلی خود از خدمات رومینگ استفاده میکردند.
دو کارشناس امنیت سایبری که این دادهها را بررسی کردهاند، گفتند الگوی این درخواستها از یک کارزار هماهنگ برای ردیابی کاربران مشخص حکایت دارد.
به گفته یکی از افراد آگاه، مقامهای کشورهای خلیج فارس گمان میکردند جمهوری اسلامی یا متحدانش با استفاده از توافقهای رومینگ میان اپراتورهای تلفن همراه، در پی شناسایی محل استقرار نیروهای آمریکایی بودهاند.
یک مقام آمریکایی نیز به فایننشال تایمز گفت افرادی مرتبط با جمهوری اسلامی احتمالا از پایگاههای داده تجاری تبلیغات دیجیتال برای ردیابی تلفنهای همراه در اقلیم کردستان عراق استفاده کردهاند.