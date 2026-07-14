استانداری هرمزگان: نقطهای در جزیره قشم هدف پرتابههای آمریکا قرار گرفت
خبرگزاری صداوسیما عصر سهشنبه ۲۳ تیر به نقل از استانداری هرمزگان گزارش داد ساعت ۱۹ نقطهای در جزیره قشم هدف پرتابههای آمریکا قرار گرفته است.
خبرگزاری صداوسیما عصر سهشنبه ۲۳ تیر به نقل از استانداری هرمزگان گزارش داد ساعت ۱۹ نقطهای در جزیره قشم هدف پرتابههای آمریکا قرار گرفته است.
ستاد کل ارتش کویت عصر سهشنبه ۲۳ تیر در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی متخاصم هستند.
این نهاد افزود صداهای انفجاری که شنیده میشود، ناشی از رهگیری این حملات از سوی سامانههای پدافند هوایی است.
خبرگزاری دولتی کویت نیز گزارش داد آژیرهای هشدار در این کشور به صدا درآمدهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروثسوشال از اعمال محاصره کامل علیه کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد.
به گفته او، این محاصره شامل کشتیهایی خواهد شد که به بنادر ایران رفتوآمد میکنند یا محمولههای جمهوری اسلامی را حمل میکنند. ترامپ همچنین گفت تنگه هرمز به روی همه ترددهای دریایی، بهجز ترددهای مرتبط با جمهوری اسلامی، باز است.
ترامپ نوشت نفت به لطف «قدرت عظیم ارتش ایالات متحده» بیش از هر زمان دیگری در جریان است و از پیت هگست، وزیر جنگ، دن کین، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح، برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و همه اعضای ارتش این کشور قدردانی کرد.
او رهبران جمهوری اسلامی را «دروغگو، خشونتطلب و بدخواه» نامید و گفت آنها کشور را در مسیر «نابودی کامل» قرار دادهاند.
رییسجمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد پس از گفتوگوهای «بسیار سازنده» با رهبران خاورمیانه، تصمیم گرفته است دریافت هزینه ۲۰ درصدی عبور از تنگه هرمز در ازای تامین امنیت این آبراه را با توافقهای تجاری و سرمایهگذاری کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در آمریکا جایگزین کند.
به گفته ترامپ، این سرمایهگذاریها «عظیم» و در عین حال برای کشورهای سرمایهگذار و آینده آنها بسیار سودمند خواهد بود.
او افزود آمریکا در حال حاضر شاهد بزرگترین سرمایهگذاری دلاری یک دولت خارجی در تاریخ خود است و سرمایهگذاریهای جدید این رقم را باز هم افزایش خواهد داد.
ترامپ گفت کارخانهها، واحدهای تولیدی و تجهیزات در سطحی تاریخی به آمریکا سرازیر خواهند شد و میلیونها شغل پردرآمد دیگر برای آمریکاییها ایجاد خواهند کرد. او افزود: «آمریکا دوباره در حال پیروز شدن است؛ آنگونه که هرگز پیش از این سابقه نداشته است.»
ترامپ در پایان نوشت: «روزهای کشتار صدها هزار نفر، از جمله ۵۲ هزار معترض، به دست جمهوری اسلامی به پایان رسیده است و مهمتر از همه، این حکومت هرگز سلاح هستهای نخواهد داشت.»
خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی سهشنبه ۲۳ تیر گزارش داد محمد بن احمد الیماحی، رییس پارلمان عربی، حملات جمهوری اسلامی به دو نفتکش ملی امارات به نامهای «مومباسا» و «الباهیه» را محکوم کرد.
این دو نفتکش هنگام عبور از مسیر کشتیرانی جنوبی تنگه هرمز، در آبهای سرزمینی عمان، هدف قرار گرفتند. در این حملات یکی از خدمه کشته و شماری دیگر زخمی شدند.
الیماحی ضمن ابراز همدردی با خانواده فرد کشتهشده و آرزوی بهبودی سریع برای مجروحان، بر همبستگی کامل پارلمان عربی با امارات متحده عربی و حمایت از همه اقدامات این کشور برای حفاظت از امنیت، ثبات، منافع اقتصادی و حاکمیت خود تاکید کرد.
او این حملات را نقض آشکار حقوق بینالملل و اصل آزادی کشتیرانی و تهدیدی مستقیم علیه امنیت مسیرهای دریایی بینالمللی و ایمنی کشتیرانی تجاری دانست.
رییس پارلمان عربی افزود این حملات همچنین نقض جدی قطعنامههای مرتبط شورای امنیت سازمان ملل درباره ضرورت حفاظت از کشتیرانی بینالمللی در برابر هرگونه تهدید است.
او از جامعه جهانی و شورای امنیت خواست به مسئولیت خود برای مقابله با تهدیدهای مکرر علیه کشتیرانی بینالمللی در تنگه هرمز عمل کنند.
با اعلام ترامپ برای بازگشت محاصره دریایی بنادر ایران و آغاز جنگ نظامی، حملات آمریکا به شهرهای ایران سهشنبه شدت گرفت. روزنامه اسرائیل هیوم فاش کرد کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیامی مشترک به آمریکا خبر دادند از شروع جنگ علیه جمهوری اسلامی حمایت میکنند.
گزارشی از مجتبا پورمحسن
نماینده بحرین در شورای امنیت سازمان ملل گفت همزمان با حمله عمدی و غیرقانونی جمهوری اسلامی در روز دوشنبه، حوثیها تهدید کردند تنگه بابالمندب را ببندند و تاسیسات و زیرساختهای غیرنظامی عربستان سعودی و کشتیهای این کشور را هدف قرار دهند.
او با محکوم کردن حملات حوثیها بهعنوان اقداماتی «تروریستی و ناعادلانه» گفت این گروه با استفاده از موشکهای بالستیک، مناطق جنوبی عربستان سعودی را هدف قرار میدهد؛ اقدامی که به گفته او، تنشها را بهشکلی خطرناک تشدید کرده و نقض آشکار قوانین بینالمللی است.
نماینده بحرین از حوثیها خواست فورا حملاتی را که مانع تجارت بینالمللی و تضعیفکننده حقوق و آزادیهای کشتیرانی و صلح و امنیت منطقهای است، متوقف کنند.
او افزود تهدید امنیت کشتیرانی در تنگه بابالمندب و دریای سرخ از سوی حوثیها و حملات تهران که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را تهدید میکند، نوعی «باجخواهی» است.