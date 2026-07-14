تجمع شبانه حامیان حکومت: این خوک آمریکایی فقط زبان زور میفهمد
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال در شامگاه دوشنبه ۲۲ تیر، تجمع شبانه حامیان حکومت را در شرق تهران نشان میدهد که در آن یک نفر میگوید: «این خوک آمریکایی فقط زبان زور میفهمد.» یک شهروند درباره تعداد آنها میگوید: «حتی به اندازه جمعیت مردم معترض در ۲۰ دی ۱۴۰۴ هم نمیشوند.»
اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، در بیانیهای مشترک، حملات جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز و کشورهای منطقه را بهشدت محکوم کردند و ادعای حاکمیت یا دریافت عوارض در این تنگه را غیرقانونی خواندند.
نخستین دیدار مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، سهشنبه ساعت ۲۲:۳۰، بین فرانسه و اسپانیا برگزار میشود. این مسابقه نبردی میان ستارگانی چون کیلیان امباپه و لامین یامال خواهد بود؛ جایی که فرانسویها به دنبال جبران دو شکست متوالی خود برابر اسپانیا در لیگ ملتها و یورو ۲۰۲۴ هستند.
با وجود کریخوانی رسانهها، لوئیس دلافوئنته، سرمربی اسپانیا، تلاش کرد فشارها را کاهش دهد. او گفت: «از همان ابتدا گفتهام که تعیین تیم مدعی هیچ معنایی ندارد. دو تیم بزرگ به مصاف هم میروند. ما تلاش میکنیم سناریوهایی را که به نفع ما بوده تکرار کنیم و نقاط ضعف را کاهش دهیم. اما اینها تئوری است و سهشنبه در زمین، باید بتوانیم سبک بازی خود را پیاده کنیم.»
رسانههای اسپانیایی معتقدند کلید پیروزی لاروخا، نفوذ از جناحین و هدف قرار دادن مدافعان کناری فرانسه، بهویژه لوکاس دینیه و ژول کونده، است. روزنامه مارکا نوشت: «مدافعان کناری فرانسه بدون شک نقطه ضعف این تیم هستند.»
همچنین رسانههای مادریدی تاکید دارند که کلید بازی برای اسپانیا، «ارایه بازی مالکانه، تسلط بر مسابقه و حفظ توپ» با تکیه بر برتری خط هافبک سهنفره این تیم است.
نهادهای امنیتی آلمان اعلام کردند در پی تشدید تنش با جمهوری اسلامی، در حال بررسی اطلاعات و نشانههایی درباره احتمال برنامهریزی برای حملات در خاک آلمان هستند.
روزنامه هندلزبلات به نقل از سخنگوی وزارت کشور آلمان گزارش داد دستگاههای امنیتی فدرال تحولات خاورمیانه را به دقت زیر نظر دارند و گزارشهای مربوط به اقدامات شناسایی، جاسوسی و احتمال آمادهسازی حملات را بررسی میکنند.
این مقام افزود نهادهای امنیتی آلمان برای ارزیابی مستمر سطح تهدید، با ایالتهای آلمان و شرکای بینالمللی خود در ارتباط نزدیک هستند. با این حال، به گفته وزارت کشور، تشدید اخیر درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی تاکنون باعث افزایش سطح تهدید امنیتی در آلمان نشده است.
این اظهارات پس از انتشار آنچه «فهرست انتقام» خوانده شده در یک روزنامه ایرانی مطرح شد؛ فهرستی که نام فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز در آن منتشر شده است.