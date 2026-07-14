یک منبع ارشد امنیتی جمهوری اسلامی به شبکه سیانان گفت اگر دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، تهدید اخیر خود برای حمله به تاسیسات زیرزمینی کوه کلنگ گزلا را عملی کند، جمهوری اسلامی «پاسخی ویرانگر» خواهد داد.
این منبع گفت: «اگر ترامپ به تهدیدهای خود عمل کند، پاسخی ویرانگر خواهیم داد و بهای آن را نظامیان آمریکایی و شرکای منطقهای او خواهند پرداخت.»
خبرگزاری رویترز تصاویری از منامه، پایتخت بحرین، منتشر کرد که دود ناشی از رهگیری و انهدام یک پهپاد جمهوری اسلامی در ساعات اولیه بامداد سهشنبه ۲۳ تیر را نشان میدهد.
بحرین اعلام کرده بود که سامانههای پدافند هوایی این کشور شماری از حملات هوایی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کردند.
خبرگزاری رویترز تصاویری از منامه، پایتخت بحرین، منتشر کرد که دود ناشی از رهگیری و انهدام یک پهپاد جمهوری اسلامی در ساعات اولیه بامداد سهشنبه ۲۳ تیر را نشان میدهد. بحرین اعلام کرده بود که سامانههای پدافند هوایی این کشور شماری از حملات هوایی جمهوری اسلامی را رهگیری کردند.
خبرگزاری رویترز تصاویری از منامه، پایتخت بحرین، منتشر کرد که دود ناشی از رهگیری و انهدام یک پهپاد جمهوری اسلامی در ساعات اولیه بامداد سهشنبه ۲۳ تیر را نشان میدهد.
بحرین اعلام کرده بود که سامانههای پدافند هوایی این کشور شماری از حملات هوایی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کردند.
مهدی محمدی، مشاور محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در یک فایل صوتی با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره احتمال حمله به تاسیسات هستهای «کوه کلنگ» در اصفهان، گفت این مجموعه «مستحکمترین تاسیسات هستهای جهان» است و حمله به آن به اهداف آمریکا نخواهد رسید.
او هشدار داد: «اگر تاسیسات کوه کلنگ مورد حمله قرار بگیرد، منطقه به جهنم تبدیل خواهد شد و ما منطقه را بر سر آمریکا خراب خواهیم کرد.»
محمدی گفت جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا «دوباره آغاز شده» و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از مدتها پیش برای این مرحله آماده بودهاند.
او گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با تسلیحات و طرحهای عملیاتی جدید آماده مقابله هستند و عملیاتهای آمریکا «پرسر و صدا اما بیکیفیت» خواهد بود.
محمدی گفت تنگه هرمز «از همه مسیرها کاملا بسته است» و جمهوری اسلامی کشتیهای خود را از محاصره دریایی آمریکا عبور خواهد داد.
مشاور قالیباف تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی نتواند نفت صادر یا کالاهای اساسی وارد کند، «هیچکس دیگر نیز نباید چنین امکانی داشته باشد» و واکنش تهران میتواند فراتر از هدف قرار دادن شناورهای نظامی، شامل حمله به زیرساختهای نفتی و مراکز نگهداری کالاهای اساسی کشورهای منطقه باشد.
او همچنین گفت جمهوری اسلامی از ابتدای دور جدید درگیریها، جنگ را به سطح منطقهای گسترش داده، روند بستن تنگه هرمز و بابالمندب آغاز شده و یمن نیز نقش پررنگتری در این جنگ ایفا خواهد کرد.
دادستان ارشد پروندههای تروریستی بحرین اعلام کرد دادگاه عالی کیفری این کشور در دو پرونده جداگانه، سه متهم را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران برای انجام اقدامات خصمانه و تروریستی علیه بحرین، به حبس ابد محکوم کرده است.
دادگاه همچنین دستور مصادره اقلام کشفشده را صادر کرد.
به گفته دادستانی، در پرونده نخست، یکی از متهمان که تحت تعقیب بوده و از بحرین گریخته است، متهم دیگری را برای جمعآوری اطلاعات از مراکز حیاتی این کشور با هدف هدف قرار دادن آنها در جریان حملات جمهوری اسلامی، جذب کرده بود.
در پرونده دوم نیز، دادستانی اعلام کرد متهم از طریق یک حساب کاربری منتسب به سپاه پاسداران، ویدیوهایی از حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات حیاتی بحرین و همچنین مختصات شماری از مراکز مهم این کشور را برای هدف قرار دادن در اختیار طرف مقابل قرار داده بود.
دادستانی بحرین اعلام کرد تحقیقات نشان داده اطلاعات ارائهشده از سوی متهمان، در حملات جمهوری اسلامی به شماری از تاسیسات و مراکز حیاتی بحرین نقش داشته و امنیت و ثبات این کشور را به خطر انداخته است.
پس از گزارش شهروندان درباره شنیده شدن چندین انفجار مهیب در بوشهر و جغادک در ظهر سهشنبه ۲۳ تیر، احسان جهانیان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر، اعلام کرد چهار نقطه شهر بوشهر هدف پرتابههای آمریکا قرار گرفته است.
جهانیان گفت: «در ادامه نقض آتشبس و تفاهم از سوی دشمن آمریکایی، ظهر امروز چهار نقطه شهر بوشهر مورد اصابت پرتابههای دشمن قرار گرفت.»
پیش از این، شهروندان از شنیده شدن چندین صدای انفجار در بوشهر و جغادک خبر داده بودند.